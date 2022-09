Číňané překonali Škodu Karoq autem za 355 tisíc Kč, neobvykle nabízí i neskutečnou dynamiku před 7 hodinami | Petr Prokopec

Od škodovky si dnes za 355 tisíc nekoupíte nic krom základní Fabie, Číňané jsou úplně jinde. Soupeře Karoqu nabízí skoro za polovinu jeho základní ceny, i když se 4,6metrovým SUV dostanete nejen spoustu výbavy, ale i techniku dalece překonávající litrový tříválec.

Čínskou značku Wuling máme spojenou zejména s malým elektromobilem Hongguang, který lze brát za fenomenální úspěch. Jen za loňský rok se na největším trhu světa prodalo přes půl milionu exemplářů, kromě toho ovšem vůz zamířil i do Evropy jako Dartz Freze Nikrob. Globální choutky Číňanů jsou obecně velké, neboť v červnu došlo na prezentaci v Malajsii, kde bude v následujících měsících zahájen i prodej. V listopadu pak Hongguang zamíří také do Indonésie, což znamená, že se dočká pravostranného řízení.

Právě touto konverzí se značce Wuling otevřou nové trhy, malý elektromobil by totiž následně měl zamířit rovněž do Velké Británie, Austrálie a na nový Zéland. Počítá se s ním ovšem rovněž v Africe, a to hlavně díky ceně, jenž startuje na pouhých 28 800 CNY (cca 102 tisíc Kč). Je pak sice pravdou, že za tuto částku dostáváte pouze třímetrový vůz, ten nicméně zvládá svézt čtyři osoby. Na běžné popojíždění ve městech, kde jej lze snadno nabít, tak bez problémů stačí. Číňané navíc nespí a nabídku dále rozšiřují.

Ani Wuling totiž nesází vše na jednu kartu, aktuálně proto zahájil prodej svého prvního hybridního modelu. Jde o SUV zvané Xingchen, které dostalo do vínku atmosférický dvoulitrový benzinový čtyřválec naladěný na 136 koní výkonu a 320 Nm točivého momentu. S ním je pak spárován zatím blíže nespecifikovaný elektromotor, přičemž celé ústrojí by mělo nabídnout přes 200 koní. Na šedesátku tak má Xingchen zrychlit za 3,2 sekundy, na stovku pak za 7,8 sekundy.

Číňané uvádí, že vůz bude v nižších rychlostech spoléhat pouze na elektřinu, spalovací ústrojí přidává ruku k dílu až při výraznějším sešlápnutí plynového pedálu. Díky tomu má být spotřeba ve městech činit 4,6 l/100 km, v kombinaci se počítá s 5,7 litry na sto kilometrů. Nakolik jde však o reálné údaje, je otázkou. Stejně tak se můžeme ptát, kdy dorazí provedení s přeplňovanou jedna-pětkou, jenž by měla disponovat 147 koňmi.

Již stávající provedení ovšem nepůsobí nezajímavě, zvláště při pohledu na rozměry a cenu. Wuling si totiž za základní verzi 4 594 milimetrů dlouhého, 1 820 mm širokého a 1 750 mm vysokého SUV hodlá účtovat pouze 99 800 CNY (355 200 Kč). To jsou na vůz, jenž se velikostně řadí mezi Škody Karoq a Kodiaq, opravdu směšné peníze, už Karoq je v základu skoro dvakrát dražší. A platí to tím spíš, uvědomíme-li si, že standardem jsou mj. 8palcový digitální přístrojový štít a 10,25palcová obrazovka multimédií.

Wuling tak nejspíše stvořil další hit, který by se mohl prodávat lépe než housky na krámě. Kromě již zmíněného totiž zvládne také modernizaci palubního systému online. Zájemcům o vyšší komfort pak navíc Číňané hodlají nabídnout i panoramatickou střechu, stejně jako opěrky sedadel ve druhé řadě, které lze sklopit až o 14 stupňů. Vše je navíc spojeno s pohledným zevnějškem a prostorným interiérem daným rozvorem 2 750 mm.

Lze už jen dodat, že součástí hybridního ústrojí jsou lithium-iontové baterie, jejichž kapacita nebyla zmíněna, ovšem jenž mají spolu s palivovou nádrží zajistit dojezd až tisíc kilometrů. A jakkoli realita bude jistě horší, za dané peníze jde o vskutku neskutečná čísla. Jsme tak vlastně jen zvědavi, zda a případně kdy tento model dorazí také do Evropy. Pokud se tak ovšem stane, bude to pro zavedené značky těžká rána.

