Číňané začali v EU prodávat nejsilnější a nejrychlejší kombík světa, s 2 144 litry nákladu zvládne stovku pod 2,1 s

Dohnat a předehnat, to musí být zas jednou motto čínský výrobců. Představa, že se spokojí s dorovnáním potenciálu místních hvězd, je zjevně lichá, tohle auto je kombík a cokoli evropského výkonem i dynamicky překonává o parník. Moc daleko ale nedojede.

Vyznat se v nabídce některých čínských automobilek vyžaduje pomalu doktorát z raketových věd. Ukázkovým příkladem je značka Zeekr, která byla založena teprve před dvěma lety. Ještě v roce 2021 přišla se svým prvním sériovým modelem, stylovým elektrickým kombíkem 001. Zázrak? Ani ne, značka spadá pod konglomerát Geely, který se před dvěma lety rozhodl, že s pomocí nové značky začne oslovovat zejména mladší klientelu pracující ve světě IT.

Zeekr 001 se tak nezrodil na zelené louce, stojí za ním jedna z největších čínských automobilových firem a majitel automobilek jako Volvo či Lotus. S těmi sdílí platformu SEA1, kterou jako najít i v útrobách vozů Polestar 4, 5 a 6. Jenže zatímco ve všech těchto případech jde o sedany či SUV, Zeekr je jediným výrobcem, který spojuje stejnou techniku s maximální praktičností kombíků. Při délce 4 970 milimetrů a rozvoru 3 005 mm tak vůz pobere až 2 144 litrů veškeré vaší bagáže.

Stylové kombi bylo dosud k dispozici se dvěma elektromotory roztáčejícími obě nápravy výkonem 544 koní a točivým momentem 700 Nm. Už to jsou pozoruhodná čísla, však kolik kombíků s více jak 500 koňmi dnes najdete v prodeji? Stovku má auto s tímto potenciálem zvládat již za 3,8 sekundy. Dojezd pak byl stanoven na 700 km, v letošním roce se však navýšil až na 1 000 km. V té chvíli je nicméně třeba, aby zákazníci sáhli po nových bateriích CATL Qilin o kapacitě 140 kWh a zavřeli oči před realitou. Prozatím však takto mohlo učinit jen tisíc lidí, Číňané se zjevně bojí jejich dlouhodobého bezpečného fungování.

To potvrzuje i aktuální novinka, a sice verze Zeekr 001 FR. Ta se totiž vrací ke kapacitě 100 kWh, což příliš nejde dohromady s výkonem vozu. Jde totiž o verzi osazenou hned čtyřmi elektromotory, jejichž celkový potenciál narostl na 1 265 koní. S těmi pak má být spojen sprint na stovku již za 2,07 sekundy, obojí představuje ve světě sériově vyráběných kombíků absolutní světovou špičku. Té se blíží i maximálka 280 km/h. Otázkou nicméně je, jak dlouho si něco takového budete moci užívat. Ani se 140 kWh by nešlo o rekordní dobu, 100 kilowatthodin dostupné energie je pro tak silné auto směšná hodnota, může zmizet za jednotky minut jízdy.

Pozoruhodné je, že Zeekry lze od dnešního dne objednávat i v EU, konkrétně v Německu, kde ceny startují na 59 990 Eurech (cca 1 445 000 Kč). Než ovšem začnete jásat, je třeba zpozornět. Za tuto částku je totiž nabízena varianta pouze s jedním elektromotorem, který zadní nápravu roztáčí s pomocí 272 koní. Na kolik pak vyjde provedení se dvěma jednotkami, zatím nebylo oznámeno. Vrchol nabídky, tedy nově odhalená varianta 001 FR, jistě přijde na několik milionů korun. Možná i proto je produkce limitována na 99 exemplářů měsíčně.

Ve srovnání s takovou Teslou a jejím Modelem S Plaid se nicméně Číňané rozhodli nic nepodcenit. Nemáme tu tedy jen působivý výkon, ale i jeho protiváhu. Vpředu tedy najdeme brzdy s karbon-keramickými kotouči o průměru 420 mm a 10pístkovými třmeny, zatímco vzadu lze počítat se 410 mm a čtyřmi pístky. Aby se přitom něco takového vešlo do kol, musel Zeekr použít kované dvaadvacítky. S těmi jsou pak spárované pneumatiky Pirelli P Zero. O stavitelné tlumiče se pak postarala německá společnost KW Automotive.

Změnami prošel i bodykit, který též profituje z uhlíkových vláken. Automobilka dodává, že veškeré spojlery zde nejsou pouze na parádu, neboť 001 FR má v zatáčkách zvládnout i přetížení 1,4 G. Něco takového je úctyhodné, zvlášť kdy čínský kombík má stejně jako GMC Hummer EV krabí režim - kola lze tedy vychýlit tak, abyste do volné mezery mohli zajet bokem napřed. Kromě toho ovšem nemá chybět ani driftovací a zejména okruhový mód, se kterým se lidé mají cítit jako řidiči Formule 1.

Zda tomu tak opravdu bude, vyzkouší opravdu jen pár šťastlivců měsíčně. Dodejme, že v evropské nabídce prozatím budou figurovat jen verze s bateriemi o kapacitě 100 kWh, se kterými je spojena záruka na osm 8 či 200 tisíc kilometrů, v případě samotného vozu je možné standardně počítat jen s pěti lety a 100 000 km. Připlatit si však můžete za prodloužení na 10 let či 200 tisíc kilometrů. Pak bychom to viděli na šrotiště, jak už to u elektromobilů bývá.

Kombík Zeekr 001 FR je vrcholem nabídky čínské značky, která přišla na svět před pouhými dvěma lety. Čtyři motory u této verze produkují 1 265 koní, je to nejsilnější a nejlépe zrychlující kombík světa. Koupit se dá i v EU, cena této vrcholné verze ale zatím není známa. Foto: Zeekr

