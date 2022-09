Číňané začali v Evropě prodávat auto se skoro 700 koňmi, jeho cena zdaleka neodpovídá jménu před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Voyah

Zapomeňte na čínské plagiáty, které se marně pokouší napodobit originály z Evropy nebo USA, cílem je zjevně „dohnat a předehnat”. Tohle auto tedy i Evropanům nabídne více než mnohé novinky renomovaných značek, také ale podle toho stojí.

Dvě země momentálně slouží jako vstupní brána čínských automobilek na západní trhy. Tou první je navzdory aktuální geopolitické situaci Rusko, kde Číňané mohou své vozy snáze prodávat díky méně náročnějším regulatorním požadavků i minimální vyspělé konkurenci. A také se přes něj okamžitě dostat do dalších zemí Společenství nezávislých států. Tou druhou je Norsko, kde pravidla velmi nahrávají všemu elektrifikovanému. A i když nejde o zemi Evropské unie, technická pravidla EU přejímá. Vyrazit tak odtud mohou pro změnu na trhy celé evropské sedmadvacítky.

Oběma zmiňovanými cestami se nyní vydala značka Voyah, která nabízí v Číně hned několik zajímavých a relativně úspěšných vozů. A do Evropy nejprve vysílá model s „cenově lákavým” jménem Free. Do Norska už míří prvních 200 exemplářů, jejichž fyzické dodávky začnou v listopadu, v Rusku bude prodej zahájen dokonce už v říjnu. Víme tedy vše podstatné včetně prvních cen, k těm se ale teprve dostaneme - nejprve si posviťme na to, čím Voyah Free vlastně je.

Jméno automobilky ani modelu vám asi mnoho neřekne, mateřskou firmu ale znát budete. Jde o automobilku Dongfeng, která nejenže působí i u nás, spolupracuje také s řadou nám známých značek, mj. Kiou, Hondou či Renaultem na čínské výrobě jejich aut. A vlastní také významný podíl ve Stellantisu, stále novém konglomerátu sestávajícím ze značek jako Fiat, Peugeot nebo Citroën. Voyah je pokusem prosadit se v prémiovém segmentu proti značkám typu BMW a model Free míří opravdu vysoko.

Je to už dost velký crossover, které lze charakterizovat délkou 4 905 mm, šířkou 1 950 mm, výškou 1 690 mm a rozvorem 2 955 mm. Existuje jen málo aut této třídy, která by byla ještě větší, např. BMW X7, taková Škoda Kodiaq je ale vedle modelu Free pomalu prcek a menší je třeba i současný VW Touareg. Velké auto ale Číňané umí postavit už dávno, zajímavost Free tkví v něčem jiném.

Jednak je to luxus a technologie na palubě. Nechceme přehánět, ale tohle auto by si klidně mohlo říkat Audi, BMW nebo Mercedes a v některých ohledech se snaží přiblížit ještě vyšší lize. Zajímavá je jak „čistá” základní architektura, tak věci jako dvoubarevné kožené čalounění. Zaujmou i technologie - jsou tu tři displeje na palubní desce, z čehož jeden slouží spolujezdci, skoro žádná tlačítka a spousta výbavových vychytávek od komfortních funkcí až po bezpečnostní neobvyklosti, jako je systém pro noční vidění.

To nejpozoruhodnější je ale ještě jinde, v útrobách vozu. Jde o velmi silné auto disponující dvojicí elektromotorů, které posílají na všechna kola až 694 koní výkonu a 1 000 Nm točivého momentu. I když tedy z podstaty nejde o malý a lehký automobil, na stovku takto vystřelí za 4,5 sekundy a podobně rychle jistě dosáhne i elektronicky omezené maximálky 200 km/h. Něco takového jsme od Číňanů v sériové výrobě ještě neviděli.

Auto pracuje s 88kWh akumulátory, a tak lze udávaný dojezd až 500 km na jedno nabití označit za velký optimismus, pokud ale už ohrnujete nos nad tím, že jde o elektromobil se všemi jeho nedostatky, není to tak úplně pravda. Vůz dostal také motor 1,5 turbo se 109 koňmi, který slouží jako generátor elektrické energie, bude-li třeba. Pak Voyah Free bez nutnosti kdekoli zastavit ujede až 860 km, tedy podle výrobce.

Navzdory svému jménu ale auto jako BMW nejen působí či jede, ono tak i stojí. Zejména ruská cena působí z českého pohledu skoro hrozivě, ale to je dáno hlavně uměle vysoko udržovaným kursem rublu. Suma 7 990 000 RUB je jedním slovem masakr, je to více jak 3,5 milionu korun, ani relativně to ale není málo - BMW X5 v Rusku dnes začíná na 7 190 000 RUB.

Více tak napoví norské ceny, které začínají na 719 000 NOK, což je asi 1,68 milionu Kč. Znovu se pohybujeme v rajónu BMW, ale aspoň nominálně je to přijatelnější suma. Za velké SUV s luxusním interiérem a hromadou výbavy, s 680 koňmi a dynamikou sporťáku z přelomu století... A to všechno na elektřinu se spalovacím motorem jako generátorem, leckomu může tohle auto i za takovou cenu učarovat. Každopádně to není málo a už vůbec to není „free”...

Voyah Free je velké, výkonné, výbavou nabušené čínské SUV, které trochu klame jménem - k mání je ž v Rusku a Norsku a „free” opravdu není. Foto: Voyah

Zdroje: Voyah

Petr Miler

