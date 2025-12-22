Číňané začali v novém prodávat rodinné SUV za 275 tisíc, které sveze i 7 lidí. Ovládá se pomocí gest
Petr Prokopec
včera | Petr Prokopec
Čínská auta toho za málo peněz tradičně nabízí hodně. Co ovšem většina z nich postrádá, a to ve stále větší míře, to jsou fyzická tlačítka. Nejsme těmi, kdo by se chtěl stavět mezi výrobce a inovace, tím méně pak mezi výrobce a zákazníky. Jenže ony inovace musí být smysluplné a zákazníky žádané, což tady rozhodně neplatí.
Dotykové ovládání všeho si nevyžádal nikdo a nenávidí ho skoro všichni. Však pokud jen pro přenastavení teploty ventilace, což je poměrně častý úkon, musíte sundat oči z vozovky klidně na několik sekund, pak na dané řešení nelze ani v nejmenším pohlížet s uspokojením. A to se nebavíme o nastavení intenzity vyhřívání sedadel, práci se základním nastavením auta a další úkoly, které prostě za jízdy děláme a s pomocí dotykového ovládání nejsou příjemné.
V roce 2018 značka Baojun, která částečně spadá pod SAIC, přišla s SUV zvaným 530, které se dočkalo 8palcového centrálního dotykového displeje. Ten byl nicméně určen spíše nepodstatným funkcím, ovládání klimatizace se nadále řešilo skrz příslušná fyzická tlačítka. Číňané je ale nejspíše považovali za zastaralé, načež pouhý rok a půl po debutu přišli s facelifem. Ten přitom kromě přepracované čelní masky počítal s 10,4palcovým displejem, který již zahrnoval i dotykové ovládání klimatizace.
V té době se MG, též součást SAICu, rozhodlo, že rozšíří svůj záběr také na indický trh. Jako první vlaštovka mělo posloužit právě SUV 530, které bylo přejmenováno na MG Hector. Zároveň se dočkalo zcela nové přídě, která lépe odpovídala jiné značce. Uvnitř pak počítalo se zmíněným 10,4palcovým displejem, fyzických tlačítek tedy v jeho případě bylo poskrovnu již od počátku. V roce 2021 pak přišel i facelift tohoto provedení, zaměřen ale byl hlavně na jeho venkovní čelní partie.
Zásadnější byla modernizace z roku 2023, kdy se ovšem měnila maska chladiče - ta narostla do přímo gigantických rozměrů. A její příklad následovala i centrální obrazovka, jejíž velikost dosáhla na 14 palců. To pochopitelně vedlo k eliminaci pomalu všech zbývajících tlačítek. Něco takového si nejspíše vyžádalo nemalou kritiku ze strany zákazníků, což se MG aktuálně rozhodlo řešit dalším vylepšením. Pokud ale čekáte, že by se tlačítka pro hlavní funkce vrátila, pak nejspíše stále věříte i na Ježíška.
Čínské SUV nicméně v rámci modernizace dostalo do vínku ovládání s pomocí gest. Funkce I-Swipe je určena pro klimatizaci a audio systém, které ovládáte s pomocí specifických pohybů dvou nebo tří prstů před obrazovkou. Což je pořád o něco menší menší nesmysl, než když se jí musíte přímo dotýkat - na dělání gesta nemusíte tak dlouho hledět, navíc nemusíte trefit jedno konkrétní místo.
Tlačítka by jistě byla lepší, ale ta jsou pro automobilky dnes moc drahá. Další novinky jsou již nepatrné, jde totiž o nový výplet čelní masky, odlišně stylizovaná 18palcová litá kola a přidání odstínů Celadon Blue a Pearl White do vzorníku barev. Pod kapotou se ale již nehnul ani šroubek, vůz tedy stále pohání přeplňovaná benzinová jedna-pětka produkující 143 koní. K ní se pak v řádu měsíců přidá dvoulitrový turbodiesel se 170 kobylami. Stejné změny jako základní Hector pak čekají i variantu Plus, která na stejném rozvoru hostí tři řady sedadel místo dvou.
Dokonalé auto to jistě není ani teď, ale za cenu od 1 199 000 INR, tedy asi 270 tisíc Kč? To člověk promíjí chyby snáz, než když mu podobné vozy nabízí snadno na dvojnásobek.
SUV Hector prošlo další modernizací. Tentokráte se dočkalo hlavně ovládání s pomocí gest, což je podobně nešikovné, jako jen dosavadní dotykové ovládání. Přitom na počátku své životní dráhy byl vůz tlačítky pro klíčové funkce vybaven. Foto: MG Motor
