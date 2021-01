Číňané začali vyrábět obří luxusní SUV s 680 koňmi, i to prodávají překvapivě levně před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Voyah

Aut čínské provenience už jsme mohli vidět spoustu, obvykle se ale soustředí na nejfrekventovanější segmenty trhu, tedy dostupnější auta pro obyčejné lidi. Toto SUV míří jinam, o to zajímavější ale je.

Vyznat se v čínském automobilovém prostředí není jednoduché ani pro ty, kteří v nejlidnatější zemi světa žijí, natož pak ty, kteří vše vnímají zpovzdálí. Trh zatím není příliš konsolidovaný, působí na něm spousta pro nás zcela neznámých automobilek a aby toho nebylo málo, i ty známé vytváří další a další nové značky, s nimž se snaží oslovit tu či onu specifickou klientelu. Jedno ale o tamní nabídce aut platí obecně - většina se snaží oslovit mainstreamovou klientelu.

Pravidelně tak vídáme auta jako čínské obdoby Škody Octavia nebo Kodiaq, výše Číňané obvykle nemíří. Má to svou logiku, přes veškerý posun vpřed jejich auta nejsou tak technologicky vyspělá, nemají image značek sto let bojujících o srdce náročné klientely a nakonec i tamní bohatí lidé dají raději přednost prestižní značce než domácímu „nonamu”. I zde je ale jistě jen otázkou času, než se domácí výrobci zkusí prosadit i v těchto vodách.

Jedním z prvních opravdu velkých pokusů oslovit náročné je (jak jinak) nová značka Voyah. Patří dobře situované, státem ovládané automobilce Dongfeng, která spolupracuje i s řadou nám známých značek, mj. Kiou, Hondou či Renaultem na domácí výrobě aut. A vlastní významný podíl ve Stellantisu, novém konglomerátu sestávajícím ze značek jako Fiat, Peugeot nebo Citroën. Právě Voyah pak začal vyrábět model Free, který míří opravdu hodně vysoko.

Je to opravdu velké, chce se říci až obří SUV s délkou 4 905 mm, šířkou 1 950 mm, výškou 1 690 mm a rozvorem 2 955 mm. Existuje skutečně jen málo aut této třídy, která by byla ještě větší, např. BMW X7, taková Škoda Kodiaq je ale vedle modelu Free pomalu prcek a menší je třeba i současný VW Touareg. Velké auto ale Číňané umí postavit už dávno, podstata zajímavosti Free je jinde.

Jednak je to luxus a technologie na palubě. Nechceme přehánět, ale tohle auto by si klidně mohlo říkat Audi, BMW nebo Mercedes a v některých ohledech se snaží přiblížit ještě vyšší lize. Zajímavá je jak „čistá” základní architektura, tak věci jako dvoubarevné kožené čalounění. Zaujmou i technologie - jsou tu tři displeje na palubní desce, z čehož jeden slouží spolujezdci, skoro žádná tlačítka a spousta výbavových vychytávek od komfortních funkcí až po bezpečnostní neobvyklosti, jako je systém nočního vidění.

To zajímavější je ale ještě jinde v útrobách vozu. Jde o velmi silné auto disponující dvojicí elektromotorů, které posílají na všechna kola 680 koní výkonu a 1 000 Nm točivého momentu. I když tedy z podstaty nejde o malé a lehké auto, na stovku takto vystřelí za 4,8 sekundy a podobně rychle jistě dosáhne i elektronicky omezené maximálky 200 km/h.

Nevíme, s jakými akumulátory auto pracuje, ale udávaný dojezd jen na nabití 500 km podle cyklu NEDC svědčí o paketu nejméně kolem 100 kWh. A pokud už nyní ohrnujete nos nad tím, že jde o elektromobil se všemi jeho nedostatky, není to tak úplně pravda. Vůz dále dostal motor 1,5 turbo se 109 koňmi, který slouží jako generátor elektrické energie, bude-li třeba. Pak Voyah Free bez nutnosti kdekoli zastavit ujede až 860 km, tedy alespoň podle výrobce.

To úplně nejzajímavější jsme si ale přece jen ještě nechali v zásobě, neboť u takového vozu byste jistě čekali, že bude velmi drahý. Velké SUV? S luxusním interiérem a kopicí výbavy? S 680 koňmi a dynamikou sporťáku z přelomu století? A to všechno na elektřinu se spalovacím motorem jako generátorem? To vše musí být extrémně drahé. Jenže není.

Ačkoli zatím nejsou známy kompletní veškeré specifikace, Voyah oznámil, že auto vstoupí do prodeje za cenu 399 900 yuanů, tedy asi 1,3 milionu Kč. Není to v absolutní rovině málo peněz a už vůbec to není „free”, nicméně za takové peníze dostanete tak možná výbavou nabušený Kodiaq, který nebude mít ani velikost, ani výbavu, natož pak 680 koní a vlastně tři motory. Zajímavá nabídka, uvidíme, jak na ni Číňané uslyší.

Voyah Free je velké, výkonné, výbavou nabušené čínské SUV, přesto ani tak není vysloveně drahé. Foto: Voyah

Zdroj: Voyah

Petr Miler