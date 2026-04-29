Číňané začali za cenu Škody Superb prodávat auto se vzhledem Ferrari, které je rychlejší než samotné Ferrari
Petr ProkopecA neměl by to být poník pro jeden trik, za sebou má trénink na Nürburgringu, takže doma by mohlo být i na okruhu. Pro čínské publikum bude možná pořád moc drahé, z pohledu Evropana je to ale něco jako splněný sen.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Loni v červnu zahájilo čínské Xiaomi prodej svého druhého modelu, SUV YU7. To získalo přezdívku „Ferrari za cenu Octavie“, neboť vypadá jako dvanáctiválcový Purosangue z Maranella, ovšem na jeho pořízení klientele stačilo 253 500 yuanů neboli 770 tisíc korun. Nebylo tedy překvapením, když Xiaomi mělo pouhé tři minuty po otevření objednávkových knih na kontě 200 tisíc zápisů. Během jedné hodiny se počet zájemců zvedl na 289 tisíc, do 18 hodin pak Xiaomi mělo potvrzených přes 340 tisíc závazných objednávek.
Díky tomu se značka dostala do situace, která je na jedné straně záviděníhodná, na té druhé ovšem trochu problematická - na její auta se totiž čekalo přes rok. To je pro Číňany příliš dlouhá doba, zvlášť když na každém rohu mají desítky konkurenčních vozů na výběr. Mnozí tak své objednávky zrušili a přešli k jiným značkám. Navíc se v mezičase objevila řada dalších nových soupeřů. I proto dnes klientela obdrží své auto již po 7 týdnech. Problémem Xiaomi však je, že zákazníci mu začínají pomalu docházet.
Na právě probíhajícím autosalonu v Pekingu bylo i proto představeno YU7 ve verzi GT, které by zájem mohlo zase trochu nakopnout. Nejde sice o takový extrém, jakým je SU7 Ultra, tedy vrcholné provedení elektrického sedanu, na druhou stranu bylo zčásti vyvíjeno také na Nürburgringu. Časem se pak sice značka zatím nepochlubila, vyloženě pomalý však asi jistě nebude. Xiaomi totiž vozu dodalo nové elektromotory, přičemž ten přední produkuje 392 a zadní dokonce 612 koní.
YU7 GT má tedy celkově na kontě 1 004 kobyl, se kterými dosáhne nejvyšší rychlosti 300 km/h. O zrychlení se sice automobilka nezmiňuje, akcelerace na stovku ale zamíří ke dvěma sekundám a vůz bude zaručeně rychlejší než Purosangue - to je tu nakonec se 725 koňmi z atmosféricky plněného dvanáctiválce za chudého příbuzného. Vůz přitom dostal do vínku baterie o kapacitě 101,7 kWh, na které má ujet 705 km. Jde však o výpočet dle velmi nereálného čínského cyklu CLTC. Na nějaká dvě kola na Ringu by to ale mohlo stačit, jakkoli té chvíli byste si měli připlatit za karbon-keramické brzdy Brembo.
Oproti existujícím variantám pak nové GT dostalo do vínku vytažené blatníky, pod které se mohou nastěhovat 21palcová či 22palcová litá kola. Přepracovány dále byly i čelní partie, kde trůní zatmavená maska, unikátní vstupy vzduchu či speciální logo značky vyrobené z karbonových vláken a 24karátového zlata. Dozadu se pro změnu nastěhoval výrazný difuzor a decentní spoiler. Mimo to lze zmínit nově nastavený vzduchový podvozek či upravenou trakční kontrolu.
Pomůže to k nakopnutí zájmu? Toť otázka, neboť verze GT nebude zrovna levná, startovat má na 450 tisících juanech (cca 1,37 milionu korun). Z evropského úhlu pohledu jde o nízkou sumu, za takové peníze si koupíte sotva průměrnou Škodu Superb, z čínského však nikoli. Útok na starý kontinent Xiaomi plánuje na příští rok a rozhodně ho nebere na lehkou váhu. Lei Jun totiž oznámil složení místního vývojového centra, a jde jen o slavná jména dosud pracující pro BMW M, Mercedes-AMG, Porsche či Rolls-Royce.
Xiaomi si tak podobně jako BYD zjevně uvědomuje, že boj na domácí půdě bude stále náročnější, ať už kvůli konci vládních podpor, nebo s ohledem na stále početnější konkurenci. Ta evropská ovšem čínským výrobcům nedokáže vzdorovat, ať už technicky či cenami. Číňané zůstávají levnější, i když si mohou pořádně navýšit marži. Svými politickými tlaky tak Brusel skutečně pracuje na likvidaci místní automobilové branže, ale to už je skoro ohraná písnička, kterou někteří stejně s láskou poslouchají, ne?
Xiaomi YU7 GT se dočkalo vyššího výkonu a přenastavení podvozku, v čemž měl roli i německý Nürburgring. Foto: Xiaomi
Zdroj: Xiaomi
Bleskovky
- Otylé nové Audi RS6 při testech prohrálo boj s vlastní hmotností a skončilo ve svodidlech
před 7 hodinami
- „Bugatti pro chudé” má absolutní rekord silničních aut z dalších dvou okruhů, i když za volantem seděli amatéři
včera
- Vetřelec vs. Predátor: Nový Mercedes C vedle toho starého ukazuje, že i rozpačité jde ještě hodně pokazit
včera
Nové na MotoForum.cz
- Časový program na Balaton Parku 10:00
- Zemřel Jacques Cornu včera 20:00
- Test MotoGP v Jerezu - na čele tři Aprilie 27.4.2026
- Honda Test Days 2026: vyzkoušej si novinky i prodejní bestsellery 27.4.2026
- Jerez: Vyhrál sice Marquez, ale Alex, tedy stejně jako vloni. 26.4.2026
Nejnovější články
- Jedno z nejošklivějších aut posledních let je stále větší propadák. Místo desítek tisíc lidí teď oslovuje 399 lidí měsíčně
před hodinou
- VW chce s novým Golfem navázat na jednu ze svých největších legend, jejích kvalit ale stěží dosáhne
před 3 hodinami
- Číňané začali za cenu Škody Superb prodávat auto se vzhledem Ferrari, které je rychlejší než samotné Ferrari
před 4 hodinami
- Zaměstnanci Stellantisu si stěžují na „krvácení z nosu, migrény, zvracení a dokonce zažívací potíže” poté, co se museli vrátit do kanceláří na pět dnů v týdnu
před 6 hodinami
- Otylé nové Audi RS6 při testech prohrálo boj s vlastní hmotností a skončilo ve svodidlech
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva