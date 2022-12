Číňané začali za poloviční cenu prodávat recyklované vrcholné SUV Mercedesu, mohou s ním uspět před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BAIC

Co byste řekli na auto, které jako nové stojí miliony, po převlečení kabátu ale přijde na polovinu? Přesně takovou otázku pokládá čínský BAIC skrze své nové SUV, které je přímo Mercedesem GL druhé generace, navíc legálně.

V roce 2005 došlo na založení společnosti Beijing-Benz, ve které podíl držela jak státem vlastněná čínská značka BAIC, tak německý Mercedes-Benz. Nová firma byla vystavěna na pevných základech, neboť její kořeny sahají až do roku 1984. Tehdy nicméně s Číňany začala spolupracovat americká korporace AMC. Šlo o vůbec první kooperaci čínské automobilky se zahraničním výrobcem, přičemž nejprve se soustředila na licencovanou výrobu Jeepu. Následně ale AMC převzal Chrysler, který se posléze sloučil s Mercedesem.

Zatímco německo-americké přátelství bylo jen krátkodobou záležitostí, spolupráce třícípé hvězdy a BAIC trvá dodnes. Jejím nejnovějším plodem je velké SUV BJ90, které se vůbec poprvé ukázalo již v roce 2015, zpočátku ovšem bylo k dispozici jen vládním činitelům. Na prodej veřejnosti došlo až o čtyři léta později, kdy k zákazníkům zamířilo pouze 258 exemplářů. Následující rok se pak registrace zvýšily na 267 aut, loni pak šlo o 1 563 vozů. Na čínské poměry jsou to zanedbatelná čísla.

Důvodem, proč se z BJ90 nestal hit, byla cena. SUV dlouhé 5 171 milimetrů bylo totiž k dispozici od 710 800 CNY (cca 2 318 000 Kč), přičemž za vrcholné exempláře musela klientela zaplatit dokonce 998 tisíc jüanů (3 250 000 Kč). BJ90 se tak rázem stalo dražším vozem než Mercedes-Benz GL druhé generace, na kterém bylo založeno. To bylo opravdu překvapivé, neboť Číňané se zasadili pouze o originální karoserii, interiér nechali takřka beze změn. V případě zevnějšku pak navíc ani nebyli originální.

Komerční fiasko zjevně donutilo manažery BAIC, aby svou strategii poněkud přehodnotili. Výsledkem je nové provedení Shanhe Edition, v jehož případě nicméně oproti dosud nabízené variantě nedošlo na jedinou vizuální změnu. I nadále zde tedy máme třeba čelní masku inspirovanou Jeepem či světla obšlehnutá z Range Roveru. Novinka je nicméně nabízena pouze v černém odstínu. Zároveň pak u ní zákazníci nemohou sáhnout po osmiválcovém motoru, k dispozici je jen třílitrový šestiválec.

Omezení jsou spojena rovněž s interiérem, který je taktéž k dispozici jen v černé. Díky těmto krokům nicméně BAIC zjevně dosáhlo výrazného snížení ceny, neboť Shanhe Edition je k dispozici od 478 000 CNY (1,56 mil. Kč), což z něj rázem dělá mnohem zajímavější zboží. Zvláště když si uvědomíme, s čím vším je možné počítat ve standardu. Skutečné dřevěné obklady a přírodní useň totiž doplňují třeba 20palcová litá kola.

Je pochopitelně třeba dodat, že původní kabina již začíná vykazovat známky svého stáří. Číňané totiž v rámci inovací pouze přivedli do hry 10,4palcový displej multimédií. Vedle něj nicméně i nadále trůní třeba analogový přístrojový štít. Když si přitom uvědomíme, že klientela na největším trhu světa klade velký důraz na digitalizaci, pak by ani snížená cena nemusela být zárukou úspěchu. Jelikož ale BJ90 cílí spíše na konzervativní klientelu, nemuselo by být vyloženou střelou vedle.

Můžeme už jen zmínit, že kromě již zmíněného je Shanhe Edition osazeno také adaptivním podvozkem Airmatic či pohonem všech kol 4Matic. Nechybí rovněž devítistupňový automat, postarší architektura kabiny je tak vlastně opravdu jedinou pihou na kráse. Při snížené ceně by ovšem Evropané Mercedesu zjevně urvali ruce. Jestli se ovšem podobně zachovají také v Říši středu, bude jisté až za pár měsíců.

BJ90 je aktuálně k mání ve verzi Shanhe Edition, jenž se vůči dosud nabízeným variantám liší pouze tím, že klienti mohou zapomenout na příplatky či personifikaci. Díky tomu ovšem mohou počítat s redukcí ceny takřka na polovinu. Foto: BAIC

Zdroj: BAIC

