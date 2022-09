Číňané kupují divize automobilek vyrábějící spalovací motory. Až elektromobilita zkrachuje, budou mít všechny trumfy před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Současná doba jasněji než kdy dříve ukazuje, jak ošidná může být sázka na jednu kartu. Zavedené automobilky přesto nemají problém říci, že budou prodávat jen elektromobily, a divize vyvíjející spalovací motory prodají z větší nebo menší části Číňanům.

O elektromobilech se stále častěji mluví jako o jediných autech, která by měla zůstat v prodeji po roce 2035. Už nejde jen o Evropu, se stejným termínem se vytasila třeba i Kalifornie, a dá se proto předpokládat, že pár amerických států ji bude následovat. A jelikož bateriovým vozům ve velkém fandí také v Číně, nastolený směr je jasný. Otázkou však je, zda lze vůbec dorazit do cíle. Už jen proto, že na pohon mnoha milionů aut bude třeba neskutečné množství energie.

Pokud bychom za ukázkový příklad vzali roční produkci 80 milionů aut, z nichž všechny dostanou do vínku baterie o kapacitě 100 kWh, pak pouze k jednomu nabití všech těchto aut je třeba 8 000 TWh. Jaderná elektrárna Temelín přitom loni vyrobila 15,86 TWh, jednoletou globální produkci elektroaut by tak nabíjela bez přestání nejméně 504 let. Pochopitelně není jediná, stejně jako se elektromobilů nebude vyrábět 80 milionů ročně. Dobíjet je ale bude třeba ne jednou, ale opakovaně - oněch 100 kWh je ekvivalent asi poloviny dnes běžné (50 l) nádrže s naftou, na takové množství paliva moc daleko nedojedete.

Už tento příklad naznačuje, jak složité bude vyrobit už jen dostatek elektřiny. A pokud byste chtěli konkrétnější počty, nedávno jsme zmiňovali, že jen na pohon aut by v Česku padla více než polovina místní současné spotřeby. Kde kdo chce tolik energie vzít? Zvláště pokud jednotlivé státy budou ustupovat od jádra či uhlí? Obnovitelné zdroje jsou krajně nespolehlivé, však už dnes vidíme, jak důsledku sucha klesá produkce hydroelektráren, podobné je to pak i s větrníky. Solární panely pak sice jedou pořád, ovšem slunečných dnů v roce rozhodně 365 a slunečných nocí je přesně 0.

Politický tlak na rozšíření elektromobilů by se tak pomalu dal přirovnat strkání hlavy do oprátky. Není to nicméně nic ve srovnání s Renaultem, jehož nový krok můžeme považovat rovnou za podkopnutí stoličky, na níž francouzská automobilka s hlavou v oprátce stojí. Hned několik zdrojů totiž agentuře Reuters potvrdilo, že značka hodlá prodat svou divizi zvanou Horse, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem spalovacích motorů.

Renault se tohoto oddělení chce zbavit hlavně proto, aby již nemusel svou pozornost rozdělovat mezi benziny a diesely na jedné straně a elektromotory na druhé. Veškeré jeho investice už mají mířit jen do divize Ampére, která stejně jako druhá zmíněná zaměstnává zhruba deset tisíc lidí a je zaměřena právě na elektromobilitu. Francouzi by si přitom v oddělení Horse ponechali 40procentní podíl, zatímco dalších 40 procent by nově připadlo čínskému Geely a zbytek nejmenované ropné společnosti. Francouzi v tom navíc nejsou sami, podobným směrem má mířit i sesterský Renault.

O tom nakonec svědčí i informace, že majoritní podíl v divizi vyrábějící spalovací motory měl Renault nabízet právě Nissanu, ten však odmítl. Číňané ale po takové nabídce rychle skočili, neboť zjevně zvládají uvažovat v širších souvislostech. Stejně jako jiní harcovníci automobilového světa jsme přesvědčeni, že kompletní přechod na elektromobilitu je nerealizovatelný a je jen otázkou času, než se tato cesta stane podobně slepou jako dosavadní energetická politika EU. Jakmile se to ale stane, automobilky, které se zbaví moci na vývojem a výrobou spalovacích motorů, budou mít jen prázdné ruce. Číňanům v nich zůstanou všechny trumfy.

Skutečně se snadno může stát, že za pár let politici při pohledu na realitu obrátí, stačí jedny volby. Ostatně si jen stačí vzpomenout, kterak ještě před zářím roku 2015 dávali hlasitě najevo svou podporu dieselům. Stačil však jediný podvod Volkswagenu, a kdysi nadmíru oblíbený pohon míří na smetiště dějin. Přitom jsou i podle organizace podřízené EU dnes ekologičtějším řešením.

Renault by si tedy svou budoucnost měl řádně promyslet. I když jak se z posledních kroků zdá, nepřemýšlí už nad ničím a slepě míří za jediným cílem bez ohledu na to, zda o elektrická auta někdo stojí. Až prozře, snad mu díky minoritnímu podílu Číňané prodají jeho kdysi vlastní motory, aby měl vůbec co prodávat...

Renault se ke spalovacím motorům začíná otáčet zády, stejně jako sesterský Nissan. Těmto a dalším automobilkám zjevně nedochází, jak utopická představa stoprocentní elektrifikace osobní dopravy je. Foto: Renault

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.