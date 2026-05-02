Číňané zastanou všechno. Ukázali svou „kopii” nového Audi A7, které samo Audi už ani nenabízí

2.5.2026 | Petr Prokopec
O skutečné kopii nemůže být řeč, neboť „originál” už neexistuje. Ale kdyby existoval, vypadal by nejspíš právě takto. Je to bizarní, ale Číňané jsou takto schopni splnit i přání, kterými se už místní automobilky ani nezabývají, navíc preferují rozumnější technická řešení.
Když jsem při přípravách tohoto článku zamířil na web českého zastoupení Audi, jako první na mně vykouklo promo na model RS5 nové generace. Značka je na něj snad hrdá, pročež ho prezentuje slovy: „RS jako nikdy předtím!“ S tím vlastně i lze souhlasit, jen z trochu jiného úhlu pohledu. Němci se zjevně snaží vyzdvihnout výkon 639 koní, který je nejvyšší v historii tohoto modelu i předchozí RS4. Jenže s tímto stádem nelze počítat vždy, neboť 177 kobyl produkuje elektromotor integrovaný do osmistupňového automatu. „Jako nikdy předtím” je tedy hlavně hlavně absurdní 2,4tunová hmotnost vozu. Ta je naopak permanentní až běda a její projevy už známe.
O RS5 ale primárně mluvit nechci, byť tento vůz dokládá, jak špatným směrem se Audi v posledních letech vydalo. Značka totiž kvůli svému elektrickému poblouznění přistoupila k přejmenování některých svých modelů, což následně vedlo k eliminaci jiných. Pokud jste si tedy v roce 2010 koupili první generaci A7, kterou jste o osm let později nahradili jejím nástupcem, máte nyní smůlu. Právě tento vůz se totiž stal minulostí, přestože se při své třídě a ceně neprodával zase tak špatně - třeba 34 622 kusů vyrobených v roce 2023 byl druhý nejlepší počin za celou dobu jeho existence.
Proč by se ale Audi zabývalo něčím tak přízemním, jako jsou obchodní výsledky, když tu máme zelenou ideologii, že? Značka tak začíná připomínat Jeníčka a Mařenku, kteří ovšem nehledají způsob, jak utéci z Perníkové chaloupky, nýbrž dobrovolně usedají zlé čarodějnici na lopatu. To pro ni nemůže skončit dobře, neboť konkurence zaslepená není. A především ta čínská reaguje velmi rychle. Představit si tedy můžeme zcela nové Audi A7, které ovšem nezdobí čtyři kruhy. Místo toho se na čelní masce nachází logo Chery, zatímco záď zdobí nápis Arrizo S.
Tato novinka přitom vzhled dnes už neexistujícího Audi napodobila do detailu, neboť vpředu disponuje šestiúhelníkovou maskou, zatímco záď definuje splývavá karoserie typu fastback s pásem světel na zádi, jaký by A7 musela dostat, i kdyby Audi nechtělo. Mimo to na ní trůní také čtveřice koncovek výfuku, které naznačují, že tohle není další elektromobil. Chery dokonce nesáhlo ani po hybridním pohonu, místo toho pod přední kapotu instalovalo čistě spalovací přeplňovaný čtyřválcový dvoulitr. Ten produkuje 261 koní a 400 Nm, což je o trochu vyšší výkon a točivý moment, než mělo na kontě A7 2,0 TFSI.
Číňané zatím neupřesnili data o dynamice, ostatně zatím ani není jisté, jaká převodovka zmiňované stádo přenáší. Protože ale Chery nedávno přišlo s vlastním osmistupňovým automatem určeným právě pro modely Arrizo, s jinou skříní ani nepočítáme. Ostatně manuály se v Číně moc nenosí. Zvědavi jsme pak hlavně na cenu, nicméně 4 780 milimetrů dlouhá verze Arrizo 8 s tímtéž ústrojím vychází na 148 900 CNY neboli asi na 450 tisíc Kč. Pětimetrové „eSko“ tak nejspíš vyjde na zhruba půl milionu korun, do prodeje zamíří v listopadu.
Automobilka vůz osadí i svým asistenčním systémem Falcon, který by měl umožnit automatické parkování či semiautonomní jízdu na dálnicích a ve městech. Chery navíc dodává, že nový hardware a software s vyšším výpočetním výkonem má přinést výrazný posun v případě podvozku a ovladatelnosti. Číňané se tedy mají nač těšit, A je skoro jisté, že tento vůz je bude lákat spíš než třeba AUDI E5 Sportback, tedy prvotina levnější podznačky čtyř kruhů zaměřená právě na Říši středu, která v zemi uspěla ještě méně, než jsme čekali.
Audi A7 sice už skončilo, Číňané ovšem přišli s jeho náhradou jako od Audi. To jsou věci... Foto: Chery
Zdroj: Chery
