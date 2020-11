Číňané zkouší vzkřísit umírající třídu aut, luxusní novinka za 300 tisíc míří i k nám před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Wuling

Luxus za 300 tisíc zní jako protimluv, ale podívejte se na tohle auto. V Číně je zjevně možné všechno, a právě s takto koncipovaným vozem zkouší Wulling zaujmou v kdysi oblíbené třídě MPV.

MPV byla svého času v Evropě velmi oblíbenými auty. Po důvodech jistě není třeba dlouze pátrat, převládala hlavně jejich velká přepravní schopnost a praktičnost obecně. Problémem však bylo, že výrobci těmto jednoprostorovým krabicím nezvládli dodat jakkoli zajímavější image. Když tedy na trh začala ve velkém pronikat SUV všeho druhu, zákazníci jim začali velmi ochotně podléhat jako mnohem stylovější alternativě.

Aktuálně tak MPV kvete pšenka v podstatě jen v Číně a i když také tam jsou na ústupu, někteří výrobci tento segment neopouštějí. Naposledy jsme v něm mohli poinformovat o příchodu Volkswagenu Viloran, dnes si pro změnu posvítíme na Wuling Victory. Ten je s délkou 4 875 milimetrů o půl metru kratší než německý zástupce, zároveň jej však díky tomu můžete pořídit takřka za hubičku. Ceny totiž startují na 85 800 yuanech (cca 299 tisíc Kč), což na takřka pětimetrové MPV nejsou žádné peníze, zvlášť takto pojaté.

Za tuto sumu dostáváte 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec, jehož 150 koní posílá pouze na přední kola šestistupňový manuál. K mání je nicméně také automat CVT, se kterým je Victory o 10 tisíc yuanů (35 tisíc Kč) dražší. Tím však selekce hnacích ústrojí končí, vypravit se tedy můžeme do interiéru. Ještě předtím ale jen v rychlosti dodáme, že novinka měří 1 880 mm na šířku a 1 700 mm na výšku. Zároveň počítá s rozvorem 2 800 mm, který je natolik velkorysý, že vůz již standardně počítá se šesti sedadly.

Prostřední řada je přitom posuvná, zatímco tu poslední lze sklopit do podlahy. V té chvíli zavazadelník dokáže pobrat více než 1 500 litrů. Kromě toho Wuling pustí do prodeje i luxusní čtyřmístnou variantu, kdy dozadu se nastěhují sklopná „kapitánská“ křesla a interiér se svým luxusem celkově posune o úroveň výše. Sama sedadla půjde posunout až o 560 milimetrů dozadu, načež v kombinaci s nezávislou podporou nohou mohou vytvořit lůžka. Mimo to je k mání také jemné kožené čalounění či ortopedická sedadla pro první a druhou řadu.

Číňané se zaměřili rovněž na maximalizaci klidu v kabině, pročež i okna dostala dvojitou vrstvu tlumícího materiálu. S ohledem na současnou dobu a požadavky nepřekvapí ani přítomnost vzduchového filtru PM2.5 a negativního iontového generátoru, které zabraňují vniknutím jakékoliv bakterie či viru do kabiny. Podle Číňanů tak kabina rázem nabízí stejný standard ochrany jako zdravotnické masky úrovně N95.

Lze už jen dodat, že Wuling má globální ambice a v roce 2022 hodlá naplno vtrhnout také do Evropy. MPV Victory by přitom mělo být jedním z prvních modelů, jenž budou na starém kontinentu nabízeny. Ovšem i proto je více než jisté, že úspěch bude záviset především na ceně. Pokud totiž Číňané chtějí nasekat nemalé registrace za pomoci karoserie, nad níž Evropa ohrnuje nos, pak to bez láce určitě nepůjde.

Nové čínské MPV Wuling Victory chce se svým levným luxusem zkusit za dva roky štěstí také v Evropě. Foto: Wuling

Zdroj: Wuling

