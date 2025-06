Číňané zkusí na západě prorazit s drsně vyhlížejícím SUV plným luxusu s motorem V8, z jeho ceny se soupeřům protočí panenky včera | Petr Prokopec

/ Foto: Great Wall Motor

Tohle auto nejenže nevypadá marně, je také našlapané všemožnými luxusními libůstkami a pod kapotou má hybridní V8 s výkonem okolo 600 koní. Stát ale bude jen jako lepší Škoda Kodiaq.

Čínská automobilka Great Wall Motor, která si raději říká GWM, mezi ostatními výrobci z Říše středu vyniká. Netlačí totiž do popředí jen elektrický pohon, místo toho zastává názor, že její nabídka musí být pestrá a nejlepším kompromisem je hybrid postavený okolo spalovací jednotky. Takovým pohonem osadila i své 5 090 milimetrů dlouhé SUV Tank 700, které za čínským publikem zamířilo už loni v únoru. V mezičase ovšem došlo i na expanzi na zahraniční trhy, přičemž v následujících měsících a letech mají přijít na řadu i ty západní. A prvé řadě by mohlo jít o Austrálii, jak aspoň doufají kolegové z Car Sales.

Menší zdržení může Číňanům přijít vhod, neboť GWM na letošním domácím autosalonu v Šanghaji představilo svůj první osmiválcový motor určený mimo jiné právě pro tento vůz. Publikum by tedy mohlo vybírat mezi ním a třílitrovým šestiválcem, to je dnes docela pohádkový výběr. V obou případech by šlo o plug-in hybridní pohon, očekávat tedy lze nejen vysoký výkon, ale také nízkou spotřebu. A co je také podstatné, hlavně u osmiválce by ve hře byla nemalá tažná kapacita.

S příchodem Tanku 700 do Austrálie už počítá šéf tamního zastoupení Steve Maciver, který kolegům naznačil, kdo je největším soupeřem čínské novinky a kolik by mohla stát. GWM si totiž hodlá vyšlápnout na Toyotu Land Cruiser, která startuje na 97 990 australských dolarech, čili na 1,38 milionech korun. Na této úrovni by ale Tank 700 měl končit, a to i v momentě, že dostane onen osmiválec.

„V podstatě máte tu čest s luxusnější verzí Land Cruiseru. A pokud dostane motor V8 s plug-in hybridní technologií, pak budete mít i vyšší výkon a tažnou kapacitu,“ uvedl Maciver. Konkrétní data sice nezmínil, nicméně v případě hybridního šestiválce lze počítat s 523 koňmi a schopností utáhnout až 3,5 tuny vážící přívěs. Osmiválec by se tak měl blížit k šesti stovkám kobyl, s tažnou kapacitou okolo 4,5 tuny by pak překonal veškerou konkurenci.

Z informace o ceně okolo 1,3 až 1,4 milionu Kč se konkurenci protočí panenky, protože za takové peníze nikdo nic srovnatelného nenabízí. Jak říká Merciver, Tank 700 bude luxusním zbožím, pročež klientela může čekat třeba elektricky ovládané nášlapné prahy, sedadla v kůži a s masážními funkcemi vpředu i vzadu, obrovské obrazovky či audio systém Harman Kardon s 16 reproduktory. Po stránce technické pak nebude chybět vzduchový podvozek, trojice uzamykatelných diferenciálů či devítistupňový automat s redukcí.

„U jiných automobilek by takový výčet technologií šel v případě ceny do vyšších milionů (přepočet na koruny je pochopitelně naším dílem - pozn. red.),“ dodává Maciver. V tom má rozhodně pravdu, však co třeba Škoda prodává za 1,3 milionu? Kodiaq 2,0 TDI Exclusive Selection se 150 koňmi a předním pohonem? To je vážně exkluzivní selekce. Pro řadu lidí navíc může Tank 700 působiti přitažlivěji než Toyota nebo Škoda. Jak se tedy zdá, GWM má ve své expanzi na západ velmi dobře nakročeno, raději ale ještě uvidíme, co z toho nakonec reálně bude.

Tank 700 nevypadá vůbec špatně, očekávat lze navíc špičkovou výbavu za nízkou cenu. Třešinkou na dortu pak bude nový osmiválcový motor, který v kombinaci s elektromotorem pošle na kola okolo 600 koní. Foto: Great Wall Motor

Zdroj: Great Wall Motor, Car Sales

Petr Prokopec

