Číňané zvyšují hru. Svého levného, vybaveného a výkonného soupeře Škody Octavia nabídnou v Evropě i s pohonem 4x4

/ Foto: Changan

Jako by nestačilo, co všechno tohle auto nabízí za své ceny už dnes, nabídne toho ještě víc. Prostor Škody prosadit se vedle takového vozu se logicky bude jen umenšovat - v Číně na minimum, dopad v Evropě a na dalších místech světa teprve poznáme.

Čínské automobilky likvidují zahraniční konkurenci na domácím trhu způsobem, kterého se snad ani pořádně nestihla začít obávat. Hra se totiž otočila velmi rychle i mocně současně, taková Škoda přišla na svém kdysi jasně největším trhu během čtyř pěti let prakticky o všechno a dnes tam jen paběrkuje.

Hlavním důvodem není nic jiného než nekonkurenceschopnost, což si na příkladu škodovky můžeme vykreslit velmi názorně. Asi vám nemusíme přibližovat, co a za kolik dnes Škoda nabízí v případě modelu Octavia, aktuální nabídku jsme případně probírali nedávno. V Číně je český vůz levnější, ale zase ne o tolik. Když si pak vezmete, co nabízí takový Changan UNI-V, který se čerstvě ukázal v novém, pochopíte, že škodovku si v takovém případě může koupit jen hrstka nadšených obdivovatelů české značky. A přesně podle toho dopadá.

Changan dnes nabízí atraktivně střižené, dokonce větší, vybavenější a se dvěma turbomotory i obvykle silnější auto za ceny, za které u nás nekoupíte ani základní Fabii. Už to je pro Škodu a případné další tradiční výrobce rána, Číňanům to ale nestačí. Ti jako by dnes konkurenci chtěli zadupat do země, a tak dál zvyšují svou hru.

Changan UNI-V je k mání i v Evropě, mimo jiné v Rusku, odkud se díky portálu Čínské automobily dozvídáme, že vůz dál rozšíří svou nabídku. Než se dostaneme k podstatě věci, jen zmíníme, že UNI-V byl v Rusku dosud k mání jen s přeplňovanou jedna-pětkou, která skrze sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku posílala na přední kola 181 koní. Nově ale bude možné vůz objednávat i s dvoulitrovým turbem, které disponuje 226 koňmi. O ty se pak stará osmistupňový automat, který bude spojen právě s pohonem všech kol.

Něco takového není u čínských aut moc obvyklé, pohon 4x4 dodávají v podstatě jen SUV. K vyššímu výkonu ale padne, a protože očekáváme, že UNI-V bude v tomto provedení k mání všude, kde se objeví, Škodě a její Octavii zase přibydou vrásky na čele. Specifické verze jako 4x4 zůstávaly jedním z mála argumentů, proč dát škodovce navzdory zmíněnému přednost. Ale Číňané ho prostě nechtějí ponechat v platnosti.

S vyšším výkonem logicky zamíří nahoru i cena. A byť konkrétní částku zatím neznáme, dá se čekat, že půjde znovu o velmi atraktivní nabídku. Pro tuto chvíli už jen dodáme, že dvoulitrový Changan UNI-V s pohonem 4x4 by se mimo Čínu měl začít prodávat ještě letos. Zda ovšem půjde o čerstvě faceliftované provedení, se teprve dozvíme.

Changan UNI-V se nedávno ukázal v novém. Brzy bude i mimo Čínu k mání také s přeplňovaným dvoulitrem, který svých 226 koní posílá na všechna čtyři kola skrze osmistupňový automat. Foto: Changan



Zatím ale nevíme, zda se s ním ukáže už inovované nebo dosavadní provedení vozu - rozdíly mezi nimi ostatně nejsou dramatické. Foto: Changan

Zdroj: Čínské automobily

Petr Prokopec

