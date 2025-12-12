Číňani nabídnou všechno, toto je jejich nová supersportovní motorka s čtyřválcem točícím přes 11 tisíc ot./min
Petr ProkopecExistuje vůbec ještě nějaké pole působnosti, na němž evropské, japonské nebo americké firmy zabývající se dopravními prostředky nabízí něco, co Číňani neumí? Ani segment supersportovních motorek už to zjevně není.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Existuje vůbec ještě nějaké pole působnosti, na němž evropské, japonské nebo americké firmy zabývající se dopravními prostředky nabízí něco, co Číňani neumí? Ani segment supersportovních motorek už to zjevně není.
Pokud vám nejsou kromě aut cizí ani čtyřkolky či motorky, patrné jste už zaregistrovali značku CFMoto. Ta je poměrně mladá, založena byla v roce 1989. Za šestatřicet let se ovšem v případě čtyřkolek vypracovala v Evropě na pozici lídra prodejů a spadá pod ní víc než 25 procent starokontinentálního trhu. Velmi rychle se ovšem prosazuje také na poli jednostopých strojů, třeba v takové Francii už válcuje Ducati a další tradiční značky. A pokud to nevíte, pochází z Číny.
Že čínské čtyřkolky a motorky „jsou věc”, bude ale tušit kdekdo, zdaleka ne každý si ale uvědomuje šíři záběru jejich výrobců Také CFMoto už dalo dohromady svou supersportovní motorku konkurující tomu nejlepšímu od Japonců i Evropanů, to samé platí o značce QJMotor. Ta je jen o čtyři roky starší a její záběr je stejný - také ona nabízí čtyřkolky a motorky. A také ona začíná na Evropu útočit se stále lákavějšími stroji. Tím nejnovějším je model SRK 1051 RR, který jako čínský nepůsobí ani na první, ani na stý pohled. Spíš si budete myslet, že jde o nové italské designové dílo. A vlastně nebudete ani daleko od pravdy, neboť o vzhled nové motorky se postarala společnost C-Creative.
Jde o designové studio založené Giovannim Castaglionim, který dříve stál ve vedení značky MV Agusta. Veškeré práce na SRK 1051 RR pak vedl Adrian Morton, který se u italského výrobce motocyklů postaral o některé z jeho nejikoničtějších strojů. QJMotor tak přikročilo ke stejné strategii, kterou se řídí i čínské automobilky. Ty totiž v posledních letech na svou stranu přetáhly renomované designéry a techniky zavedených značek, načež již jejich práci nemusí kopírovat.
Nová motorka vychází z modelu 921 RR, nicméně kromě nové kapotáže dostala i silnější pohonné ústrojí. Předchozí čtyřválcový 0,921litrový motor si sice zachoval 55milimetrový zdvih, vrtání však bylo zvětšeno ze 73 na 78 mm. Kubatura se tak zvedla na 1 051 kubických centimetrů, tedy na 1,051 litru. Výkon tak poskočil ze 129 na 144 koní, které na zadní kolo přenáší šestistupňová převodovka. S hmotností 215 kg si tak poradí bez sebemenších problémů, přičemž maxima výkonu motorka dosahuje v 10 600 ot./min - a maximální otáčky budou snadno ještě o pár tisíc vyšší.
SRK 1051 RR se dál pyšní brzdami Brembo, zatímco zavěšení novince dodala další italská společnost Marzocchi. Ve finále zde tak máme opravdu plnohodnotnou supesportovní motorku italského střihu, ovšem z Číny. Její pravý původ ze znát na ceně, která se i v Evropě má pohybovat okolo 13 000 Eur neboli asi 315 tisíc korun. To jsou zhruba poloviční peníze, které by za srovnatelný stroj chtěla MV Agusta.
Něco takového pro místní výrobce není dobrá zpráva, před očima se jim totiž začíná míhat podobně neveselý osud, jaký potkal rakouskou KTM. Ta se nedávno dostala na pokraj bankrotu, nakonec však zvládla hrobníkovi utéci z lopaty. Ovšem jen díky financím svých nových hlavních investorů, kterými jsou indická značka Bajaj Auto a trochu nepřekvapivě CFMoto.
SRK 1051 RR páruje 144 koní s 215 kilogramy hmotnosti. Je tak sice o trochu těžší než pravověrní Italové, oproti nim bude ale také nesrovnatelně polovinu levnější. Tady je cesta k úspěchu umetena do hladka. Foto: QJMotor, tiskové materiály
Zdroj: QJMotor
