Číňani vážně nabídnou všechno, teď vypalují rybník Mazdě. Chystají vlastní Wankel, prototyp už mají hotový
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Výrobci z Říše středu vážně neznají mezí a hodlají vyplnit každé místo na trhu, na které zavedené „západní” firmy kašlou. Takovou oblastí jsou nyní i rotační motory - Mazda nějaký nový přes dekádu jen slibuje, Číňané už mají jeden skoro hotový.
Představte si automobilový trh, kde jsou lidé po dekády zvyklí kupovat auta osazená nejrůznějšími řešeními pohonu postavenými hlavně kolem spalovacích motorů. Do toho se ale náhle pokusí hodit vidle většina velkých automobilek, které ve spolupráci s politiky pod rouškou boje proti emisím CO2 začnou tlačit nesrovnatelně užší portfolio v přesvědčení, že tak učiní svůj byznys ještě ziskovějším.
Tak vznikne nespočet různých nařízení, zákazů a omezení, které tuto cestu podporují. Ruku v ruce s tím ale nejde smýšlení většiny klientely, která si chce za své pracně vydělané peníze dál kupovat auta, která vyhoví právě jí. Pokud ovšem takovým lidem stroje dříve preferovaných značek nedodají, co žádá, co se stane? Jednoduše změní dodavatele a zamíří k takovému, který jejich potřeby dokážou uspokojit.
Máte? Tak skončete s představami, něco takového se už nějakou chvíli děje ve světě, ve kterém žijeme.
Přesně tímto způsobem totiž evropští výrobci ženou vodu na čínské mlýny - na své zákazníky, často skoro až za hrob loajální, zvyklé nakupovat auta bez zkoumání toho, co si vlastně pořizují, ostentativně kašlou až do té míry, že je po několika marných nákupech ztratí. Výrobci z Říše středu - paradoxně - takto nesmýšlí, zůstávají technologicky otevření, dál inovují a pokouší se získat i okrajové skupiny potenciálních kupců. Chystají tak třeba auto s boxerem, tedy spalovacím motorem, který byl dosud spojen hlavně s Porsche či Subaru. Nabízet budou také motorku se čtyřválcem točícím 11 tisíc otáček, která vypadá jako klasický Ital. A aby toho nebylo málo, v plánu mají dokonce i svůj vlastní rotační motor.
Jde o hned dvojnásobný políček pro Mazdu, která byla dosud synonymem pro Wankel. Jenže od roku 2012, kdy ukončila výrobu čtyřdveřového kupé RX-8, o něm v podstatě jen mluví. Je pak sice pravdou, že jej nabídla u SUV MX-30 R-EV, nicméně v tomto případě rotační motor slouží pouze jako generátor energie, nikoli jako jednotka roztáčející kola. Nadšence tedy tato varianta jen stěží uspokojila. Milovníků klasického Wankelu je přitom stále dost, zdrženlivost Mazdy je tak zarážející.
Prozatím je nehodlá uspokojit ani čínský Harbin Dongan Auto Engine, tedy pobočka automobilky Changan, která se již od roku 1948 věnuje vývoji motorů a převodovek. Její Wankel s označením R05E totiž sice za sebou má první úspěšné reálné testy, ovšem do výroby zamíří až v roce 2027. Pak se může stát cokoli - primárním určením těchto motorů jsou sice drony či letadla s vertikálním startem, která se pohybují do 1 000 m nad mořem, ale jakmile bude motor jednou hotový... Použití v autech bude o hodně snazší.
Číňané uvádí, že jednotka produkuje 72 koní a zvládá 6 500 otáček. To na Wankel není mnoho ani v jednom ohledu, nicméně silnější agregáty jsou už ve vývoji. Dongan rotační motor upřednostnil před klasickými spalovacími motory či těmi elektrickými nejen kvůli kompaktním rozměrům, ale poměrně překvapivě také s ohledem na jejich vyšší kultivovanost. Spojené jsou totiž jak s daleko nižšími vibracemi, tak dokonce s nižším hlukem.
Zda se někdy dostanou i do aut, Dongan zatím odmítá potvrdit či vyvrátit. Ovšem pokud máte k dispozici hotový motor na jedné straně a koupěchtivou klientelu na té druhé, není jediný důvod, proč oba tábory nepropojit? Když neuvažujete „přesně podle zeleného grafu”, můžete spatřit příležitost v čemkoli. A tady se jistě jedna nachází.
Číňané se s tím vážně nepářou, na svém Wankelu totiž začali pracovat teprve v dubnu. Už nyní ale za sebou mají první testy a v roce 2027 počítají se startem výroby. Foto: Harbin Dongan Auto Engine, tiskové materiály
Zdroje: Harbin Dongan Auto Engine, Car News China
