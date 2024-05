Číňanům už Čína není dost dobrá, první tamní automobilka si nově vystačí jen s působením v Evropě včera | Petr Prokopec

/ Foto: Aiways

Uspět doma v Číně a pak expandovat do světa, takový byl dosavadní přístup čínských automobilek. Aiways to chce změnit, nejsme si ale jisti, zda zrovna tahle automobilka má šanci s novou strategií bodovat.

Zájem Evropanů o čínská auta je obecně nemalý, málokterá značka s nimi ale dosud na starém kontinentu uspěla. Opravdu hodně aut tu prodává jen MG ovládané SAICem, pak tu máme „italizované” DR a primárně elektrické BYD, ostatní paběrkují. Aiways není výjimkou, v roce 2021 tato automobilka v Evropě prodala jen 996 aut, předloni se pak jednalo o 1 237 vozů. Loni se ovšem Aiways stáhlo, když dosáhlo jen na 838 prodejů.

Důvodem byl nedostatek financí, neboť automobilka si nevedla špatně pouze v Evropě, ale rovněž ve své domovině. Jak informuje Autocar, její kumulované globální prodeje jen velmi těsně přesáhly 10 tisíc aut. To není výsledek za rok, ale za celou dobu její existence. Firma tak musela pozastavit výrobu, pročež následně došlo na výměnu vedení. To nové pak rozhodlo, že podmínky v Číně se staly až příliš extrémními, a to kvůli rozpoutané cenové válce. Aiways tak jako první čínská automobilka domovinu opouští, úplně ale nekončí.

„Už nebudeme prodávat svá auta v Číně, protože cenová válka je neskutečná. V Číně tak můžete jen prodělávat,“ uvedl k neobvyklému tahu Bernd Abel, jenž má na starosti komunikaci s veřejností. Zároveň dodal, že automobilka se nyní bude soustředit pouze na Evropu, později i na další zahraniční trhy jako třeba Izrael. Plány firmy jsou ovšem daleko velkolepější a zahrnují i výrobu aut s pravostranným řízením, stejně jako útok na Spojené státy, k němuž má dojít do konce této dekády.

Otázkou je, zda Číňanům jejich záměr vůbec může vyjít. V takovém Německu, na které se automobilka chce zaměřit především, totiž její SUV U5 a U6 startují na 36 tisících Eur (cca 892 tisíc Kč), respektive na 48 000 Eur (1 190 000 Kč). Za to dostáváte udávaný dojezd 400 nebo 405 kilometrů. Úplně okouzlující pak není ani design, načež není překvapením, že v dubnu byly v Německu prodány pouhé dva vozy. Takové Nizozemsko s 86 registracemi pak také není žádný zázrak.

Dle Abela firma potřebuje obrovskou investici, přičemž si je jistá tím, že ji získá. I když se tak ovšem stane, s novou strategií to nehne. V Číně se tedy mají SUV U5 a U6 už jen vyrábět, nikoli prodávat. Pokud peníze zvenčí dorazí, chtěl by Aiways ještě letos do Evropy vyvézt 15 až 25 tisíc nových aut. Tedy víc, než prodal za poslední čtyři roky po celém světě. A během pár let by registrace měly narůst dokonce na šestimístné číslo. A to se loni zastavená výroba dosud ještě nerozjela.

Nebude tak překvapující, když o čínském Aiways napříště uslyšíme už jen v souvislosti s krachem. Bez výrazného zlevnění totiž automobilka v Evropě nemá šanci zabodovat, lidé zde totiž v souvislosti s vozy z Říše středu skutečně slyší pouze na nízké ceny. V takové chvíli by ovšem přišly nemalé ztráty, které si firma již znovu nemůže dovolit. A to i když v jejích plánech figuruje vstup na burzu, doba slepé víry v elektrické start-upy je minulostí.

Elektrická SUV U5 a U6 krásou zrovna neoplývají. Pochlubit se pak nemohou ani extrémním dojezdem, pouze na dané poměry vyšší cenou. Není tak divu, že se úspěch dosud nedostavil. Že by to změnilo působení značky jen v Evropě, o tom si dovolíme pochybovat. Foto: Aiways

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.