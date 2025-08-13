Číňanům už se to trochu vymklo z ruky, postavili auto s výkonem přes 3 000 koní

Výkonná auta máme rádi, ale nesmí být jen silná, jejich výkon musí být také využitelný. Nejsme si jisti, zda je to u vozu s víc jak 3 000 kobylami vůbec možné, ale Číňané nepochybují - YangWang U9 má už v základu 1 305 koní a tohle je holt jeho ostrá verze.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Číňanům už se to trochu vymklo z ruky, postavili auto s výkonem přes 3 000 koní

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Číňanům už se to trochu vymklo z ruky, postavili auto s výkonem přes 3 000 koní

/

Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Výkonná auta máme rádi, ale nesmí být jen silná, jejich výkon musí být také využitelný. Nejsme si jisti, zda je to u vozu s víc jak 3 000 kobylami vůbec možné, ale Číňané nepochybují - YangWang U9 má už v základu 1 305 koní a tohle je holt jeho ostrá verze.

Číňané jsou dnes schopni vám dodat stovky elektrických koní pomalu za hubičku, a to i mimo svou domovinu. Třeba takové MG4 Xpower je u nás k dispozici od 1 064 900 Kč, za což dostáváte 435 kobyl. Zkuste něco takového chtít jinde - buď nepochodíte, nebo po vás prodejce bude požadovat daleko víc peněz. Přitom na českém trhu je MG oproti Říši středu ještě poměrně drahé, neboť pokud byste jej objednali v jeho skutečné domovině, vyjde vás to jen na 139 800 yuanů, tedy na přibližně 410 tisíc korun.

MG4 Xpower lze přitom vnímat jako relativně slabý vůz, Číňané totiž v poslední době rozjeli výkonností války způsobem, z jakého zbytek světa nechápe. Třeba Xiaomi má v nabídce elektrický sedan SU7 Ultra, který disponuje 1 547 koňmi. Za ně je třeba platit 529 900 yuanů neboli 1,55 milionu korun. To je nabídka, jaká se prakticky nedá trumfnout a která třeba z takového YangWangu U9 od BYDu udělala drahé zboží. Vůz s 1 305 koňmi je totiž k mání od 1,68 milionu CNY (necelých 5 milionů Kč).

BYD se nicméně rozhodl, že si trůn vezme zpátky, i když ne v poměru ceny a výkonu. Místo toho značka chce publiku nabídnout vůbec nejsilnější silniční vůz, jaký se půjde dát koupit, a to bez ohledu na výrobce, místo vzniku či pohon. YangWang U9 totiž dorazí v nové variantě Track Edition, u níž bude výkon každého ze čtyř elektromotorů zvýšen ze stávajících 240 kW na 555 kW. Jinými slovy tedy chystaná čínská bestie nabídne 3 019 koní, třikrát víc, než mělo na kontě Bugatti Veyron.

Oproti hypersportu z Molsheimu přitom novinka BYDu ani nenabere tolik kil, vážit by měla 2 480 kg. Tedy jen o pět víc než základní provedení, jak prozrazují dokumenty z čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií zveřejněné kolegy z Car News China. Z nich také vyplývá, že verze Track Edition by měla maximálně zvládnout 350 km/h, tedy o poznání míň, než zvládá základní model, kterému bylo naměřeno 391,91 km/h. Na kontě má přitom jen o pět kil nižší hmotnost, ovšem také odlišný bodykit zvyšující přítlak.

Právě změny v aerodynamice jsou zjevně důvodem, proč Track Edition nebude mířit ke čtyřstovce. Spíše chce dostát názvu a být okruhovou střelou. Klientela tak bude moci volit mezi standardním a prodlouženým čelním splitterem, kdy s druhým bude spojen vyšší přítlak. Zároveň o 25 milimetrů protahuje délku vozu (4 966 mm). V zadních partiích je pak možné volit mezi standardním, pevně uchyceným monstrózním křídlem či příplatkovým, elektricky ovládaným výsuvným spoilerem.

Kdy přesně se provedení Track Edition objeví v prodeji, zatím nebylo upřesněno. Nicméně novinka už dostala požehnání úřadů, načež dost možná jen čeká na čas z Nürburgringu, kde chtějí Číňané dosáhnout rekordu mezi elektromobily. Asi se ale budou muset krotit, neboť stejně jako základní verze má i vrchol nabídky disponovat bateriemi o kapacitě jen 80 kWh. S těmi přitom více než tři tisíce žíznivých koní udělají velmi krátký proces, a to nejspíše už na oněch 21 kilometrech.

Ostatně počítejte s námi - kdyby auto mělo spotřebovat 95 procent baterií na 21 kilometrech, znamenalo by to spotřebu 370 kWh na 100 km. A takové Porsche Taycan GT potřebovalo při svém rekordu 205 kWh na 100 km při skoro třetinovém výkonu. Jasně, využít všech 3 019 koní půjde zřídka, a tak to může vyjít, vůbec bychom se ale nedivili, kdyby testovací řidič musel na pár místech ubrat, aby zvládl ujet aspoň jedno kolo. Ostatně i slabší Rimac Nevera s tím má problémy.


Číňanům už se to trochu vymklo z ruky, postavili auto s výkonem přes 3 000 koní - 1 - BYD YangWang U9 Track Edition 2025 MIIT 01Číňanům už se to trochu vymklo z ruky, postavili auto s výkonem přes 3 000 koní - 2 - BYD YangWang U9 Track Edition 2025 MIIT 02Číňanům už se to trochu vymklo z ruky, postavili auto s výkonem přes 3 000 koní - 3 - BYD YangWang U9 Track Edition 2025 MIIT 03Číňanům už se to trochu vymklo z ruky, postavili auto s výkonem přes 3 000 koní - 4 - BYD YangWang U9 Track Edition 2025 MIIT 04
BYD YangWang U9 Track Edition se zatím ukázal jen neoficiálně skrze čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií. Jeho oficiální premiéra je ale jistě za dveřmi. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroj: Car News China

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše