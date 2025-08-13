Číňanům už se to trochu vymklo z ruky, postavili auto s výkonem přes 3 000 koní
Petr ProkopecVýkonná auta máme rádi, ale nesmí být jen silná, jejich výkon musí být také využitelný. Nejsme si jisti, zda je to u vozu s víc jak 3 000 kobylami vůbec možné, ale Číňané nepochybují - YangWang U9 má už v základu 1 305 koní a tohle je holt jeho ostrá verze.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Výkonná auta máme rádi, ale nesmí být jen silná, jejich výkon musí být také využitelný. Nejsme si jisti, zda je to u vozu s víc jak 3 000 kobylami vůbec možné, ale Číňané nepochybují - YangWang U9 má už v základu 1 305 koní a tohle je holt jeho ostrá verze.
Číňané jsou dnes schopni vám dodat stovky elektrických koní pomalu za hubičku, a to i mimo svou domovinu. Třeba takové MG4 Xpower je u nás k dispozici od 1 064 900 Kč, za což dostáváte 435 kobyl. Zkuste něco takového chtít jinde - buď nepochodíte, nebo po vás prodejce bude požadovat daleko víc peněz. Přitom na českém trhu je MG oproti Říši středu ještě poměrně drahé, neboť pokud byste jej objednali v jeho skutečné domovině, vyjde vás to jen na 139 800 yuanů, tedy na přibližně 410 tisíc korun.
MG4 Xpower lze přitom vnímat jako relativně slabý vůz, Číňané totiž v poslední době rozjeli výkonností války způsobem, z jakého zbytek světa nechápe. Třeba Xiaomi má v nabídce elektrický sedan SU7 Ultra, který disponuje 1 547 koňmi. Za ně je třeba platit 529 900 yuanů neboli 1,55 milionu korun. To je nabídka, jaká se prakticky nedá trumfnout a která třeba z takového YangWangu U9 od BYDu udělala drahé zboží. Vůz s 1 305 koňmi je totiž k mání od 1,68 milionu CNY (necelých 5 milionů Kč).
BYD se nicméně rozhodl, že si trůn vezme zpátky, i když ne v poměru ceny a výkonu. Místo toho značka chce publiku nabídnout vůbec nejsilnější silniční vůz, jaký se půjde dát koupit, a to bez ohledu na výrobce, místo vzniku či pohon. YangWang U9 totiž dorazí v nové variantě Track Edition, u níž bude výkon každého ze čtyř elektromotorů zvýšen ze stávajících 240 kW na 555 kW. Jinými slovy tedy chystaná čínská bestie nabídne 3 019 koní, třikrát víc, než mělo na kontě Bugatti Veyron.
Oproti hypersportu z Molsheimu přitom novinka BYDu ani nenabere tolik kil, vážit by měla 2 480 kg. Tedy jen o pět víc než základní provedení, jak prozrazují dokumenty z čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií zveřejněné kolegy z Car News China. Z nich také vyplývá, že verze Track Edition by měla maximálně zvládnout 350 km/h, tedy o poznání míň, než zvládá základní model, kterému bylo naměřeno 391,91 km/h. Na kontě má přitom jen o pět kil nižší hmotnost, ovšem také odlišný bodykit zvyšující přítlak.
Právě změny v aerodynamice jsou zjevně důvodem, proč Track Edition nebude mířit ke čtyřstovce. Spíše chce dostát názvu a být okruhovou střelou. Klientela tak bude moci volit mezi standardním a prodlouženým čelním splitterem, kdy s druhým bude spojen vyšší přítlak. Zároveň o 25 milimetrů protahuje délku vozu (4 966 mm). V zadních partiích je pak možné volit mezi standardním, pevně uchyceným monstrózním křídlem či příplatkovým, elektricky ovládaným výsuvným spoilerem.
Kdy přesně se provedení Track Edition objeví v prodeji, zatím nebylo upřesněno. Nicméně novinka už dostala požehnání úřadů, načež dost možná jen čeká na čas z Nürburgringu, kde chtějí Číňané dosáhnout rekordu mezi elektromobily. Asi se ale budou muset krotit, neboť stejně jako základní verze má i vrchol nabídky disponovat bateriemi o kapacitě jen 80 kWh. S těmi přitom více než tři tisíce žíznivých koní udělají velmi krátký proces, a to nejspíše už na oněch 21 kilometrech.
Ostatně počítejte s námi - kdyby auto mělo spotřebovat 95 procent baterií na 21 kilometrech, znamenalo by to spotřebu 370 kWh na 100 km. A takové Porsche Taycan GT potřebovalo při svém rekordu 205 kWh na 100 km při skoro třetinovém výkonu. Jasně, využít všech 3 019 koní půjde zřídka, a tak to může vyjít, vůbec bychom se ale nedivili, kdyby testovací řidič musel na pár místech ubrat, aby zvládl ujet aspoň jedno kolo. Ostatně i slabší Rimac Nevera s tím má problémy.
BYD YangWang U9 Track Edition se zatím ukázal jen neoficiálně skrze čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií. Jeho oficiální premiéra je ale jistě za dveřmi. Foto: MIIT, CC0 Public Domain
Zdroj: Car News China
