Čínská auta mají v Rusku novou levnou konkurenci, využívá zakázanou evropskou techniku před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: IKCO

Zdráháme se to označit za jakkoli pozitivní dopad, faktem ale je, že konflikt na Ukrajině rozhýbal automobilový svět směrem, kterým by se jinak asi nepohnul. Díky sankcím se nyní na ruský trh vrací íránská auta, která využívají licencovanou techniku Peugeotu.

Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu uplynulo již čtrnáct měsíců. Západní mocnosti na tento akt zareagovaly především ekonomickými sankcemi, v jejichž důsledku se ze země musely pakovat mnohé automobilky. Pokud se ovšem kdokoli domníval, že díky tomu Kreml složí zbraně, vydá svého prezidenta mezinárodnímu tribunálu a dále již bude jen poslušně salutovat NATO, nedočkal se té správné reakce. Ruské postoje se nezměnily a tamní trh s kdečím začaly obsazovat firmy ze spřátelených států. V případě aut šlo dosud hlavně o ty čínské, nyní ale došlo i na iránské.

V vstupu automobilky Iran Khodro, které používá také označení IKCO, na ruský trh jsme se zmiňovali již dříve. Nyní ovšem do země míří první várka aut, přičemž druhá se již připravuje. Nejde zatím o nic světoborného, v prvém sledu dorazí třicet exemplářů, ve druhém pak šedesát. Když si přitom uvědomíme, že v roce 2021 bylo v Rusku celkově prodáno 1,6 milionu nových aut, je to jako když plivne. Byť jsou tu i dobré zprávy.

Sedan Tara, tedy 4,5metrový vůz, který je upraveným Peugeotem 301 (a tedy oklikou využívá jinak sankcionované evropské techniky), totiž startuje na 1,53 milionu rublů. V přepočtu jde o 400 tisíc korun, skutečná hodnota ruské měny je nicméně v současné době velmi diskutabilní. Nicméně i tak je Tara jedním z nejlevnějších vozů, které jsou v zemi k mání. Taková Lada Granta pak sice stojí polovinu, ovšem je o třicet čísel kratší a zároveň disponuje méně výkonným motorem. Problematická je pak i přes opětovné zahájení výroby její dostupnost.

Jak jsme již zmínili, ani Tara nemíří do Ruska v houfech. Nicméně jde o začátek spolupráce mezi oběma zeměmi, přičemž v dalších vlnách se již počítá s větším množstvím. Do konce roku by totiž Rusové měli převzít zhruba dva tisíce aut. Ve hře je pak dokonce i možnost výroby iránských aut přímo v zemi. Stejně tak se rozšíří i nabízené portfolio, neboť první vlaštovku doplní Soren a Dena. I to jsou přitom sedany vycházející z francouzské techniky, konkrétně z Peugeotu 405.

Lze už jen dodat, že za oněch 1,53 milionu RUB bude k mání Tara osazená atmosférickou jedna-šestkou naladěnou na 113 koní výkonu a 144 Nm točivého momentu. Zákazníci kromě základní manuální verze budou moci sáhnout i po automatické, v takové chvíli si však již musí připravit 1,7 milionu RUB (443 tisíc Kč). Očekávat pak mohou dvouletou záruku, stejně jako velkorysé nabídky při výkupu starých aut. Ti první si svá auta převezmou již 15. května.

Tara je prvním vozem iránské automobilky Iran Khodro, který se začne prodávat v Rusku. K mání přitom bude v manuální i automatické verzi. Ve srovnání s kratší a méně výkonnou Ladou Granta však zákazníci budou muset sáhnout dvakrát hlouběji do kapsy. Foto: IKCO

Zdroj: Auto Mail.ru

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.