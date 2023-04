Čínská auta odmítá stále méně Evropanů, drahé evropské výrobce už předsudky nezachrání před 6 hodinami | Petr Miler

Dobrá pověst se těžko získává a lehko ztrácí, říká se. S těmito slovy na srdci by tradiční výrobci aut mohli doufat, že Evropané dřívější hříchy čínským automobilkám jen tak neodpustí, podle dat získaných Carwow se ale mýlí.

Jsem dost starý na to, abych si pamatoval, jak nepřehlédnutelní prodejci ve fialových sakách na začátku 90. let nabízeli před Priory dobové modely Hyundai a Kia, typicky Pony a Sephie. Mnozí se jim tehdy smáli, ale podívejte se, kde jsou dnes. Tedy nevíme, kde jsou oni prodejci, sama auta korejských značek se ale z vozů neschopným rozumně konkurovat vrcholné západní produkci stala její plnohodnotnou alternativou. A někdy jsou i víc než to.

Korejci tenhle obrat dokázali navzdory mizerné pověsti, kterou v 90. letech utrpěli. Ještě kolem roku 2000 bylo těžké lidem vyhnat z hlavy představy o nepříliš spolehlivých, designově podivných a technicky nepříliš trvanlivých vozech, které vás kvůli rychlé ztrátě hodnoty stály nakonec víc než dražší soupeři. Uběhlo ale jen pár let, kvalita i design se posunuly jinam a dnes už si na Priory, Sephie a fialová saka s úsměvem vzpomene leda pár pamětníků.

Do podobné pozice se v minulých dvou dekádách dostaly čínské automobilky, od jisté chvíle ale říkáme, že je jen otázkou času, než si prožijí podobný osud jako kdysi Korejci (a ještě dříve - mimo pozornost Čechů a Slováků žijících v komunistickém skanzenu - také Japonci). S páchnoucími a nebezpečnými auty nikdo díru do světa neudělá, takže se prostě muselo stát, že se čínská auta zlepší, marketing se vynasnaží, ceny zůstanou nízké a lidi na minulé hříchy zapomenou. Přesně to se teď děje.

Ze zástupců některých evropských automobilek je přitom k Číňanům cítit despekt živený vírou v to, že v konkurenčním boji s nimi zachrání zajeté automobilky předsudky publika. Ty ale postupně jen víc a víc mizí, jak ukazují data získaná Carwow v Německu a ve Velké Británii. Zatímco dříve se k čínským autům stavělo odmítavě téměř 100 procent Britů a Němců, dnes už odpor mizí. A stále většímu množství lidí je ukradené, kde byl jejich nový vůz vyroben.

Ať nemluvíme jen obecně, upřesníme, že téměř třetina (30 procent) z 1 055 německých mužů a žen dotazovaných Carwow si dokáže představit, že jejich další auto bude Číňan. To pochopitelně znamená, že je 70 procent pořád odmítá, trend je ale pro čínská auta zjevně pozitivní. A podobně je tomu ve Velké Británii, tam platí poměr 29:71.

Výhrad k čínským vozům tak rychle ubývá. „Čínští výrobci, kteří chtějí vstoupit na německý trh, se potýkají s téměř nulovým povědomím o značce a potřebují změnit současné vnímání kvality svých produktů veřejností,“ připomíná šéf Carwow Philipp Sayler von Amende klíčová úskalí, současně ale přiznává, že hra se otáčí v jejich prospěch. „Pro 19 % Němců a 27 % Britů je původ velmi důležitým faktorem, pro 40 % a 39 % částečně rozhodujícím faktorem. A 41 % Němců a 34 % Britů je úplně jedno, ze které země ta která značka aut pochází,“ pokračuje von Amende. Je tedy zjevné, že Číňané dnes mohou úspěšně bojovat přibližně o 30 až 40 procent německých a britských zákazníků, to už je hromada lidí, desítky milionů potenciálních kupců.

Pro evropské automobilky by to měl být budíček, zvláště když sami vidí, jak stále obtížněji konkurují Číňanům v jejich domovině. „V roce 2022 německé automobilky ztratily významný podíl na trhu, i když celý trh vzrostl o 9,7 procenta. Velkým vítězem je společnost BYD, jejíž prodeje vzrostly téměř o 150 procent a nyní je po Volkswagen Group druhým největším výrobcem automobilů v Číně. V prvním čtvrtletí roku 2023 BYD opět zvýšil své prodeje o 90 procent na 552 076 vozů ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, zatímco němečtí výrobci jsou v červených číslech,“ popisuje situaci za velkou zdí Stefan Bratzel z Center of Automotive Management (CAM), který sídlí v německém Bergisch Gladbachu.

Hlavní důvody tohoto vývoje popisuje CAM prostě - čínští výrobci prostě nabízejí stále lepší a modernější vozy, i když zůstávají mnohem levnější než zajetí výrobci jako VW a spol. Číňané navíc stále lépe zvládají palubní elektroniku, která nezřídka dokáže posloužit i pobavit lépe než ta „západní”. Proč si někdo myslí, že v Evropě Číňané svůj úspěch nezopakují? Bez lokálního patriotismu (vlastně jemu navzdory) to jistě budou mít složitější než v komunistické domovině, ale stejně jako kdysi Korejci mají dobře našlápnuto k tomu, aby si i s touto slabinou poradili.

Takový Changan UNI-V v Číně Škodu Octavia prodejně doslova drtí, nabízí podobné věci za zlomek ceny. Existuje důvod, proč by neměl uspět i v Evropě? Předsudky zákazníků už na to zjevně stačit nebudou. Foto: Changan

