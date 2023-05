Čínská auta potichu zaplavují Německo, dováží se jich násobně víc. Němci v Číně naopak rychle ztrácí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BYD

Pokud má někdo pocit, že zkazky o rychlém rozmachu čínských aut v Evropě jsou jen povídačky, stačí si vzít k ruce tvrdá data. Podle nich automobily z Číny za první letošní kvartál doslova zaplavily Německo. A nezůstaly jen u toho.

Už léta říkáme, že za nezměněných okolností je jen otázkou „kdy”, nikoli „zda” se čínská auta začnou mohutně prosazovat i jinde ve světě. Je pravdou, že jejich výrobci nezačali dobře a při prvním pokusu o expanzi mimo Říši středu si utrhli ostudu, poučeni z předchozího nezdaru ale druhý pokus zvládají mnohem lépe. Naučili se dělat tu správnou techniku, najali schopné designéry a zůstali levní. Co více ještě potřebujete k úspěchu? V podstatě nic, všechno ostatní jsou drobnosti, které doladíte za pochodu.

Přesně to Číňané dělají a letos už ukazují záda všem, doslova. Platí to teď už globálně, neboť čínský export aut prudce roste a letos v dubnu zaznamenal o 70 procent více auto dodaných do zahraničí ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. Japonsko tak definitivně ztratilo pozici světové jedničky - podle dat čínské asociace výrobců aut (CAAM) bylo v prvním čtvrtletí letošního roku vyvezeno zpoza velké zdi 1,07 milionu vozů ve srovnání s 954 000 automobily z Japonska. A duben to jistě nezměnil. Čínské automobilky minulý měsíc vyvezly 376 000 vozů, což je 1,7krát více než ve stejném měsíci loňského roku.

Za první čtyři měsíce roku 2023 tak odešlo do zahraničí 1,37 milionu čínských aut, což je nárůst o více než 89 procent oproti loňskému roku. S více jak milionem exemplářů jim dominují spalovací vozy, 348 tisíc aut ale bylo elektrifikováno. Čínské vozy směřovaly především do jihovýchodní Asie, Jižní Ameriky, na Střední východ a do Evropy. A že to není jen čínský výmysl, potvrzují oficiální statistiky z Německa.

Podle dat Statistisches Bundesamt se import aut do země právě z Číny v prvním čtvrtletí roku 2023 více než ztrojnásobil. Německý statistický úřad informuje, že v případě elektrických aut dovezených do země pocházela skoro třetina (28,2 %) z Říše středu. To je více jak trojnásobný nárůst oproti 7,8 % zaznamenaným loni. I když nutně nemusí jít jen o vozy čínských značek, ale třeba i o Tesly, jasně to ukazuje, že lidem čínský původ aut nevadí.

Něco takového se pochopitelně musí dít na něčí úkor. A děje se to na úkor Němců. Údaje statistiků dále odhalují pokles německého vývozu nových aut do Číny o 23,9 % ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku. V jiných oblastech už mají Číňané skoro vše - 86 % dovezených osobních počítačů, 67,8 % mobilních telefonů a 39,2 % lithium-iontových baterií pochází aktuálně znovu z Číny.

Slovy „klasika” nevíme, jestli je to dobrá zpráva, špatná zpráva nebo jaká je to vlastně zpráva, na každý pád se děje přesně to, co se za současného vývoje Evropy pod taktovkou EU dalo očekávat. Evropské firmy přestávají být konkurenceschopné a jejich místo zabírají ty čínské. A děje se tak vcelku potichu mimo pozornost většiny publika. Že by další tlak na rozmach elektromobilů na kontinentu způsobil cokoli jiného než další posun tímto směrem, nelze rozumně předpokládat.

Jedním z významných dovozců nových aut do Evropy je čínská automobilka BYD. A když nabízí auta jako Song Plus, což je jakási Škoda Kodiaq za méně jak polovinu její ceny, nedá se očekávat, že by postupně nebyla jen a jen úspěšnější. Foto: BYD

Zdroje: Reuters, CAAM

Petr Miler

