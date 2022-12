Čínská automobilka musí v Rusku příští rok prodat nejmíň 200 000 aut, má to nařízené od čínské vlády před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chery

Pokud byste náhodou měli pochybnosti o tom, zda Číňané skutečně budou chtít s Rusy prohlubovat obchodní vztahy a vystavovat se tak riziku sankcí či bojkotů jinde na světě, toto vás jich zbaví. Státní automobilka Chery to dostala příkazem, nebude ovšem snadné jej splnit.

Když se na sklonku února rozhořel otevřený konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, západní země na to zareagovaly sankcemi, v jejichž důsledku se řada zahraničních firem z Ruska stáhla - ať už dobrovolně nebo pod tlakem okolností. Z ruského trhu proto začaly mizet i západní automobilky a byť řada z nich stále doufá, že to neznamená konečnou (mezi nimi je i česká Škoda, pro níž bylo Rusko druhým největším trhem na světě), do dnešního dne se nic pozitivního nestalo. A jak se ruský trh s auty postupně opět zvětšuje, přináší stále větší příležitosti pro čínské značky, neboť Čína kope spíše s Rusy než se zbytkem světa.

I v našich končinách bylo pravidelně slyšet, že Čína pro Rusko zase moc nehoří a zejména některé čínské firmy budou při expanzi svých aktivit v zemi obezřetné. Však mnohé z nich obchodují s celým světem a budou se bát - ať už sankcí od Američanů či EU, tak bojkotu ze strany zákazníků podporujících Ukrajinu. Proto také měly Rusy čekat problémy s obstaráním si rozličných nezbytností tímto kanálem. Dává to smysl, nezdá se ale, že by se to dělo. A v případě aut se to nestane určitě.

Čínská, státem ovládaná automobilka Chery totiž dokonce dostala pokyn, že musí příští rok navýšit dodávky aut do Ruska na 200 tisíc vozů. Číňané tak zcela jasně ukázali, na čí straně stojí, a výslovně si přejí, aby čínské firmy hozenou rukavici zvedly s maximální razancí. Dokonce takovou, o níž snad ani samy neuvažovaly. Může se zdát, že 200 tisíc aut za rok není pro velkou čínskou firmu závratné kvantum, jenže obchodování s Ruskem má svá specifika.

Jednak jsou tu pochopitelně limity samotného trhu. Loni Chery dosáhlo v Rusku svého prodejního rekordu, kdy zákazníkům dodalo 37 188 aut, tedy třikrát tolik než v roce předchozím. Pokud k tomu ještě připočteme registrace sesterské luxusní značky Exeed, jsme na přibližně 41 tisících prodaných aut. Letos pak Chery zaboduje ještě více, jen za třetí kvartál totiž mělo na kontě 9 935 registrací, k čemuž lze připočíst ještě 4 515 aut Exeedu. Celkové letošní registrace obou značek se tak budou pohybovat okolo 50 tisíc vozů. Prodat čtyřnásobek aut v příštím roce tak nebude snadné z podstaty, kupní síla Rusů není bůhvíjaká.

To se ale může za správných cen (když čínská vláda něco chce, může si to zadotovat, že?) povést. Ještě větším problémem se ale zdá, že takové množství prodaných aut by vyžadovalo lokální výrobu, neboť Rusové si svůj trh chrání a jejich pravidla činí dovoz tak vysokého množství vozů za rok nevýhodným (byť pravidla se pod tlakem Číňanů pochopitelně mohou změnit). Pomoci může ruský Avtotor, který už pro Chery auta pro ruský trh vyrábí. Aktuálně se hovoří o možném navýšení ruské produkce na 50 až 70 tisíc aut ročně, což by pochopitelně situaci pro Chery zjednodušilo. O kapacitu Avtotoru ale mají stát i BAIC a JAC, takže ani tato cesta není dostatečně přímočará

Pro ruské zastoupení Chery tedy jistě bude náročné nařízení vlády splnit, to ale nakonec není až tak důležité. Klíčový je morální rozměr tohoto přístupu - Čína zjevně nebude brzdit vlastní firmy, aby v Rusku získávaly více půdy pod nohama, právě naopak.

Tiggo 4 je jedním ze tří modelů čínské automobilky, které se v Rusku již vyrábějí, a to s pomocí partnerského Avtotoru. Ten by mohl pomoci i s rozšířením dodávek aut této značky do Ruska na 200 tisíc za rok. Takový cíl dostala firma příkazem od čínské vlády, což je jistě pozoruhodné. Foto: Chery

Zdroj: Drom

