Čínská automobilka prodejně poráží Škodu na prvním velkém trhu západní Evropy, je to bod zlomu?

Petr Miler

Zdánlivě neohrožené pozice zavedených evropských automobilek na klíčových trzích starého kontinentu se začínají otřásat. Kdo by byl řekl, že Škoda ve své tradiční baště ve Velké Británii prohraje s Číňany? Ale je to tak a nejde o nějaký týdenní výkyv, je to výsledek za letošní rok.