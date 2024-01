Čínská automobilka si pořídila vlastní obří nákladní loď, plnou levných aut ji posílá do Evropy před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Opravdu jen jí bude dlouhodobě sloužit plavidlo zvané Explorer No.1. Protože je to skutečně takový průzkumník číslo jedna. Firma tím chce vyzrát na zvyšující se ceny dopravních služeb a chystá prý celou vlastní námořní flotilu.

„Viděli jste jejich auto?“ Taková byla v roce 2011 spolu se smíchem reakce Elona Muska na dotaz, co si myslí o automobilce BYD. Následně šéf Tesly dodal, že čínské vozy nepovažuje za příliš atraktivní. „Jejich technologie nejsou zrovna skvělé. Navíc BYD má značné problémy na domácím trhu. Myslím si, že se zaměřují - a rozhodně by se měli zaměřit - na to, aby v Číně nezamířili pod drn,“ dodal tehdy.

Co následovalo poté, byl let do kosmu, akorát ne pod takovou Muskova Space X. To automobilka BYD mířila soustavně strmě vzhůru, a tak zatímco ještě v roce 2020 měla na kontě 427 302 prodaných aut, loni již šlo o 3 024 417 prodejů. Všechna přitom disponovala hybridním nebo elektrickým pohonem, s tím čistě spalovacím Číňané sekli v březnu 2022.

Loňský poslední kvartál pak BYD dokonce překonal Teslu, když se stal vůbec největším výrobcem elektromobilů na světě - zatím jen v rámci jednoho čtvrtletí, ovšem i to se může letos změnit. A i kdyby nikoli, Číňany to moc mrzet nemusí. Tesla od nich totiž odebírá baterie Blade, které jsou aktuálně možná vůbec nejlepší na trhu. Je tak vlastně logické, že Musk už se BYD nesměje.

Smát se ale přestává i zbytek světa, neboť v rámci elektromobility je BYD těžké konkurovat. Jeho auta jsou dobrá, relativně levná a bodují prakticky všude, kde se objeví. Číňané se navíc rozhodli, že jejich další zastávkou je Evropa, jíž hodlají vzít ztečí. Proto aktuálně na starý kontinent vyslali novou vlastní loď určenou k převozu aut, jenž na palubu pobere až 7 tisíc vozů. Jde přitom o vůbec první čínskou nákladní loď, která se specializuje na převoz vozů pod hlavičkou jedné z tamních automobilek.

BYD bude mít plavidlo dlouhodobě k dispozici jen pro sebe a považuje jej za první příspěvek do své „námořní flotily“. Dá se tedy předpokládat, že Explorer No. 1 dostane pár sourozenců. To čínské automobilce v její expanzi neskutečně pomůže. Čína totiž loni překonala Japonsko a stala se největším vývozcem aut na světě. To sebou ale přineslo i potíže v podobě nedostatku lodí, a tedy k růstu cen dopravy.

Protože si ale BYD bude vše zařizovat s pomocí vlastní flotily, bude mít náklady aspoň částečně pod kontrolou - na rozdíl od Tesly, která ze své šanghajské továrny zásobuje především Evropu. Loď přitom postavila společnost CIMC (China International Marine Containers Group), která kladla důraz na udržitelnost. Plavidlo tak spaluje především zemní plyn skladovaný ve dvou nádržích.

Lze něco dodat? Snad už jen tolik, že BYD tento týden odhalil svůj vůbec první elektrický sedan U7, a to pod hlavičkou luxusní značky Yangwang. Půjde přitom o vlajkovou loď výrobce, neboť standardem se má stát čtveřice elektromotorů s celkovým výkonem přes 1 000 koní. Chybět pak u toho nemá ani značný dojezd, stejně jako autonomní řízení. To vše BYD nabídne pod 3 miliony Kč. Automobilka umí v poměru hodnoty a ceny i víc, ale cizí ji nejsou ani tak vysoká patra trhu.

BYD s pomocí své první vlastní obří zaoceánské lodě Explorer No. 1 odstartovalo expanzi, která přidělá konkurentům vrásky na čele. I kdyby navíc Číňané narazili na vysoká cla, obejít je hodlají s pomocí továrny v Maďarsku, ta už je v přípravě. Foto: BYD

Zdroj: BYD, FT, Bloomberg

Petr Prokopec

