Čínská expanze nezná hranic, nově se zaměří i na levná auta. S tímhle chtějí jít v Evropě po krku Dacii Duster

/ Foto: Chery

Nedá se říci, že by dosud o Číňanech nebylo slyšet, vyloženě na levná auta se ale zatím v Evropě nespecializuje nikdo, ani dostupné MG. Právě to se ale nyní má změnit pod taktovkou Chery.

Na nezájem publika si Dacia v posledních letech rozhodně nemůže stěžovat. Rumunská automobilka zůstává věrna své DNA a třebaže i ona zdražila, stále nabízí jedna z nejlevnějších aut na trhu. Navíc taková, po kterých lidé skutečně touží. Sandero tak loni bylo nejprodávanějším modelem v Evropě, do první desítky však zamířil rovněž Duster. A nepřekvapí nás, když hatchback a SUV tento úspěch letos zopakují. Jak tomu ale bude v příštích letech, je otázkou.

Také pro Dacii jsou totiž hrozbou Číňané, kteří své vozy nabízí ještě levněji, i když jsou u toho často daleko větší rozměry či třeba elektrický pohon. Zatím však tyto automobilky byly s vyloženou lácí spojeny pouze ve své domovině. I na starém kontinentu dokážou nabídnout spoustu muziky za dobré peníze, hlavně to se stará o úspěch MG, vyloženě levní ale nejsou. I to ovšem nyní chtějí v rámci své expanze změnit.

Postarat se o to chce nám už dobře známá automobilka Chery, která loni v říjnu ohlásila příchod nové levné značky Lepas. A nyní začala vyrábět i její první model, SUV L8. To podle všeho vzniklo přepracováním modelu Chery Tiggo 8 Plus, které spatřilo světlo světa loni v červenci. Na délku měří 4,7 metru a aktuálně je k mání pouze s čistě spalovacími motory, později má dorazit také plug-in hybridní a elektrická alternativa.

Pro nás je ale zajímavější, že Lepas chce v brzké době zamířit do Evropy, kde si hodlá vyšlápnout právě na Dacii s trochu jiným modelem. Velké SUV nikdy nebude dost levné, a tak se prvotinou značky pro starý kontinent má stát přepracovaný model Tiggo 4 Pro, jak informují kolegové z Car Dealer. Ten na délku měří 4,3 metru, jde tedy o přímého konkurenta Dusteru. O jeho pohon se stará objemnější 1,5litrový čtyřválec, a to v atmosférické i přeplňované verzi. Kromě toho je Tiggo k mání rovněž s bateriovém pohonem.

Číňané již měli kontaktovat existující místní dealery Chery ohledně chystaného vstupu na trh, značka Lepas má ale výhledově fungovat zcela nezávisle na mateřském Chery. Její vozy by tedy měly být nabízeny v odlišných showroomech či alespoň v oddělených halách. Na podrobnosti si ovšem musíme ještě chvíli počkat, jak potvrdil mluvčí nové značky. Ten uvedl, že „strategické přípravy jsou v plném proudu“, nic dalšího ale zatím nemůže komentovat.

Dacia by se ovšem tak jako tak měla obávat, neboť přepracované Tiggo by minimálně ve Velké Británii mělo startovat pod úrovní Dusteru. Ten je na tomto trhu k dispozici od 19 380 liber, tedy od 567 tisíc korun. Něco takového by neměl být problém, neboť třeba v Austrálii čínské SUV startuje na přibližně 380 tisících Kč. Díky tomu by se ovšem i s dopravou mohlo u nás dostat i pod 434 900 Kč, které dáte za základní Duster poháněný plynovou verzí litrového tříválce. Na to by i Češi mohli slyšet.

Už vyráběný Lepas L8 můžete vidět na záběrech z loňského Chery International User Summitu, pro nás zajímavější, maximálně levná novinka stane na základech upraveného Chery Tiggo 4 Pro, jehož fotky lemují tento článek. L8 můžete vidět ještě ve formě konceptu na živých záběrech z . Foto: Chery

Zdroje: Chery, Car Dealer

