Čínská hrozba vrcholného kalibru dorazila do Evropy, se svou cenou, výkonem a dynamikou opravdu láká

/ Foto: MG Motor

Je to trochu jednooký mezi slepými, neboť praktická použitelnost tohoto vozu nebude velká a dalších omezení bude též řada. Pokud ale toužíte po příměstském autě, které vás bude těšit aspoň při rozjezdu z křižovatek, těžko koupíte lépe.

Co bylo ještě nedávno nepotvrzenou informací, ze které šéfové evropských automobilek mohli být jen lehce zneklidnění, to je nyní oficiálně hrozbou. A dá se předpokládat, že na poplach nyní budou bít hlavně ve Wolfsburgu. Právě koncern Volkswagen totiž pod vedením Herberta Diesse vsadil prakticky vše na elektromobilitu, postupně ale zjišťuje, že šlápnul vedle a zájem o jeho elektrické vozy za nastavené ceny není tak velký, jak doufal. Platí to i samo o sobě resp. ve srovnání se spalovací nabídkou stejné značky, ještě více ale tomuto stavu nastavuje zrcadlo konkurence.

Nejnověji tak činí značka MG Motor spadající pod čínskou automobilku SAIC, která představila novou verzi elektrického hatchbacku MG4 pojmenovanou Xpower. S tou se zatím počítá na britském trhu, do konce roku ovšem novinka zamíří také do Austrálie. A předpokládáme, že se v mezičase pochlapí i další zastoupení, to české nevyjímaje. Právě tento vůz má totiž šanci alespoň nějak zaujmout elektrickým pohonem, neboť za relativně málo totiž nabízí alespoň hodně dynamiky. Bohužel už to - opět - neplatí v případě dojezdu a využitelnosti vůbec, což bude jeho klasická slabina. Baterie totiž stejně jako u výchozího hatchbacku mají kapacitu jen 64 kWh.

MG nicméně modulární platformu MSP osadilo nikoli jedním, nýbrž hned dvěma motory. Máme tu tedy elektrickou čtyřkolku, která produkuje 435 koní, u nichž 204 míří na přední a 235 na zadní nápravu. Stovku tak provedení Xpower zvládá za 3,8 sekundy, díky čemuž dokonce o sekundu překoná Mercedes-AMG A45. Ve srovnání s německým benzinovým hot hatchem však elektrického Číňana omezovač zabrzdí již při 200 km/h, s výkonem potřebným pro vyšší rychlost nedokáže soustavně pracovat.

Ani udávaný dojezd není zrovna přesvědčivý, neboť méně výkonnému provedení totiž poklesnul ze 450 na 385 km. To je navíc jen holá teorie, při využití všech 435 koníků se dá předpokládat, že po pár desítkách kilometrů budete hledat dobíjecí stojan. Pokud ovšem bude mít výkon 150 kW, lze se z 10 na 80 procent kapacity dostat za 35 minut. Nejde přitom o jediný zádrhel, v důsledku přítomnosti většího zadního elektromotoru klesl objem zavazadelníku z 363 na 289 litrů.

Kde je tedy důvod oněch obav? Pochopitelně v ceně. Zatímco totiž výchozí MG4 s 204 koňmi vychází v Británii na 32 495 liber (cca 894 000 Kč) a u nás ještě o zhruba 10 tisíc korun méně, za provedení Xpower s více než dvojnásobným výkonem si automobilka účtuje pouhých 36 495 GBP, tedy skoro přesně 1 milion korun. Tedy stejnou sumu, jakou dáte za stejně velký základní VW ID.3. Německý elektromobil nicméně v takovou chvíli nabízí jen 204 koní.

MG navíc nezůstalo pouze o navýšení výkonu. Verze Xpower disponuje rovněž podvozkem přivrzeným o 25 procent, silnějšími stabilizátory a překalibrovaným řízením. Speciálně pro tuto novinku pak byl navíc vyvinut Dynamic Cornering Control System, který počítá s elektronickým diferenciálem a vektorováním točivého momentu pro každé kolo. Dorazil pak i launch control, překalibrován byl také systém rekuperace brzdné energie.

Co se vzhledu týče, zde jsou novinkou hlavně 18palcová litá kola Cyclone obouvající pneumatiky Bridgestone Turanza. Skrze ráfky jsou pak jasně viditelné oranžově lakované třmeny brzd, které počítají s chlazenými kotouči o rozměru 345 mm. Dále lze zmínit grafické polepy, nový zelený odstín Racing Green či příchod sportovních sedadel čalouněných Alcantarou a sady hliníkových pedálů do interiéru. To vše je součástí nabídky za onen milion.

Za milion korun je MG4 Xpower lákavé i přes nízký dojezd či snížení objemu zavazadelníku. Zatím je ovšem k mání pouze na britském trhu. Foto: MG Motor

Zdroj: MG Motor

