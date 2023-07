Čínská konkurence nejžádanějších aut Škody dorazila do EU, má spalovací motory a stojí o statisíce míň před 3 hodinami | Petr Prokopec

Někteří stále věří tomu, že čínská expanze skončí nanejvýš v Rusku. A když už se podívá do zemí EU, bude to leda s elektrickými modely. Není tomu tak, do Španělska dorazila první várka spalovacích vozů automobilky Chery, další je budou následovat i jiných zemích.

V listopadu roku 2021 bylo představeno nové čínské SUV Omoda C5. To značka spadající pod automobilku Chery vyvíjela již s úmyslem zaujmout i evropskou klientelu a zdaleka neměla na mysli jen Rusko. Cílem byly u země EU, kam se chtěla vydat s otevřeným cílem soupeřit s nejžádanějšími místními auty, mj. značky Škoda. Ta nejvíce prodává Octavií a Karoqů a přesně proti nim nyní Chery jde.

Omoda C5 je při délce 4 400 milimetrů a rozvoru 2 630 mm konkurentem právě Škody Karoq, ve srovnání s ní je ale snad i pohlednější. Především je ale podstatně levnější, čímž škodovku ve své domovině válcuje. Toto SUV v Číně startuje v přepočtu na 327 tisících korun, za což mimo jiné nabízí 150 koní.

Kolik bude stát v zemích EU? To zatím není jisté, i když Omoda už s dovozem tohoto modelu začala. Do španělského přístavu Las Palmas zatím dorazilo v 17 kontejnerech prvních 51 aut určených přímo pro starý kontinent. To jistě není nijak ohromující množství, nakonec se jedná jen o předváděcí dealerské vozy, jeho symbolika je značná. Právě Španělé budou totiž prvními, kdo si Omody bude moci objednat. Po nich pak budou následovat Italové.

Oficiální start na těchto trzích je naplánován na čtvrtý kvartál letošního roku, tedy na stejnou dobu, kdy se soupeř Karoqu objeví také ve Velké Británii. Tamní zastoupení je přitom trochu sdílnější a již prozradilo, že základní cena se dostane pod 30 tisíc liber (cca 833 tisíc korun). To na první pohled jako výhodná nabídka nevypadá, u nás tento model Karoq startuje na 715 900 Kč. V té chvíli ale disponuje tříválcem, šestistupňovým manuálem a prostou výbavou Ambition.

C5 nicméně bude na britském trhu zpočátku k mání pouze s přeplňovanou jedna-šestkou, která nabídne 195 koní. Tedy o pět více než je maximum pro Karoq, který ovšem v ten moment již stojí nejméně 1 015 900 Kč. Čínské SUV tedy bude ve srovnatelných verzích o statisíce levnější, z čehož by manažeři z Mladé Boleslavi měli být poněkud nervózní. C5 je totiž pouze první vlaštovkou, v závěsu za ní dorazit také model S5, který je změnu konkurentem Škody Octavia.

Tento model se již prodává v Rusku, přičemž v srpnu budou zákazníci moci sáhnout po variantě GT. Ta se dočkala stejného 1,6litrového turbomotoru jako zmíněné SUV, tuzemské RS tedy až tak úplně nedorovnává. Jenže pokud chcete vrchol rodiny Octavia, musíte sáhnout do kapsy ještě hlouběji než u Karoqu. Liftback je totiž k mání od 1 059 000 Kč, kombík je o 40 tisíc korun dražší. Čínské GT ale na domácím trhu stojí jen 99 900 CNY (cca 297 tisíc Kč).

Znamená to tedy, že i tento soupeř bude k mání podstatně levněji, což mu předem zametá cestičku k úspěchu. S tím je ostatně Omoda spojená již ve zmiňovaném Rusku, kde za první letošní pololetí prodala 13 800 vozů. To je s ohledem na kupní sílu tamního obyvatelstva úspěch. Dá se tedy předpokládat, že ve Španělsku, Itálii, Británii a následně i dalších trzích tomu nebude jinak. Mimo tyto země je přitom Omoda činná ještě v Turecku, Mexiku, Israeli či v Austrálii. Její globální ambice jsou tedy naplňovány a EU vážně neminou, ani s levnějšími spalovacími modely.

