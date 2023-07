Čínská konkurence Škody v zahraničí roste raketovým tempem, brzy dorazí i k nám před 2 hodinami | Petr Miler

Uvážíme-li, kolik aut dnes prodává Škoda, je docela ohromující, že její ještě loni touto dobrou neexistující čínský konkurent letos míří k prodeji 200 tisíc vozů. A není to jen optimistický cíl, letos mimo Čínu oslovil už skoro 71 tisíc kupců.

Před pár dny jsme vás informovali o tom, že čínská konkurence nejžádanějších aut Škody dorazila do EU. Jde o značku Omoda, teprve loni založenou „trendy” divizi známé čínské automobilky Chery, která začíná svou pouť starou Evropou ve Španělsku, aby později vtrhla i do Itálie a dalších zemí Evropské unie, Českou republiku nevyjímaje.

Jejím cílem je celkem nepokrytě Škoda a její zákazníci, na které zkusí vytáhnout hlavně dva konkurenty jejích nejžádanějších modelů - Octavie a Karoqu. Proti prvnímu jmenovanému míří přerostlý kompakt S5, proti tomu druhému SUV jménem C5. Jsou to celkem líbivé vozy s moderní technikou a bohatou výbavou, které budou stát o stovky tisíc míň než srovnatelné škodovky.

Leckdo si v reakci na takové zprávy řekne: „No jo, další Číňan, další plácnutí do vody, koho to zajímá?” Podobně na věc reagují i někteří zástupci zajetých automobilek, na tom je ale ve výsledku vidět jen to, jak hloupě tyto soupeře podceňují a zametají jim tím cestu k úspěchu. Číňané při své druhé světové expanzi působí nenápadně, o to úspěšnější ale jsou.

Chery se právě pochlubilo tím, že Omoda prvního pololetí roku 2023 prodala po světě 70 821 vozů, z čehož 14 047 exemplářů připadlo na červen. Bavíme se pouze o exportech, tedy pouze o prodejích mimo Čínu. Tato čísla navíc ani není s čím srovnávat, protože loni touto dobou Omoda prodejně neexistovala. Doslova z ničeho je to pozoruhodný vzestup, přičemž Chery dodává, že s Omodou letos dosáhne na 200 tisíc prodaných aut mimo svou domovinu. A plán pro rok 2030 je 1,4 milionu vozů za rok.

Uvážíme-li, že Škoda loni prodala po celém světě včetně Číny (Omoda uvádí jen data mimo Čínu) pouze 731 300 vozů, bude jí Omoda najednou relativně blízko. A není to tak, že by bodovala v Rusku a dál nic - tam začala a je to pro ni významný trh (letos 13 415 aut), ale jak je už z tohoto čísla patrné, úspěšná je nevyhnutelně i na mnoha jiných místech.

Číňanům nefandíme více než jiným automobilkám, nemáme důvod, to si spíše patrioticky přejeme úspěch Škody. Ale čemu pomůže zavírání očí před realitou? Číňané přichází ve správný čas se správnými auty za správné ceny a bodují. Postavit se jim lze jen akceptací jejich pozice a následně lepší nabídkou, ničím jiným.

SUV Omoda C5 je aktuálně nejúspěšnějším modelem značky, je to přímý soupeř Škody Karoq. Foto: Chery



Čínská Škoda Octavia si říká Omoda S5 a ve verzi GT chce soupeřit i s verzí RS. Oba modely aktuálně míří do Španělska a Itálie, po celém světě (mimo Čínu) s dalšími typy oslovují už přes 14 tisíc lidí za měsíc, letos mají uhranout přes 200 tisíc lidí celkem. Foto: Chery

