Čínská kopírka se nikdy úplně nezastavila. Tohle není originální Mercedes, ale jeho nová levná napodobenina před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Beijing Automobile Works

Obecně jistě platí, že čínské automobilky daly vale kopírování západních vzorů a se svými novinkami si jdou dál svou cestou, u BAW ale kopírku nikdy nevypnuli. A tak je tu nová verze „jeho” BJ80.

V poslední době si u nás čínská automobilová produkce postupně získává respekt. Výrobci z Říše středu se zvládli dotáhnout a v některých oblastech dokonce i předhonit zbytek automobilové branže. Jejich auta jsou tedy pohledná, bezpečná, komfortní, rychlá, úsporná i napěchovaná moderními technologiemi. Vše navíc korunují ceny, o kterých si zahraniční konkurence může nechat jen zdát. Netřeba se tak divit obavám hlavně evropských značek, které kvůli investicím do elektrifikace čelí růstu nákladu, že je Číňané převálcují.

Ještě pár let zpět se západní automobilky Říši středu smály. A pomalu jediné, co jim vadilo, bylo nestydaté kopírování vzhledu jejich aut. I když nicméně čínští výrobci měli zastání u domácích úřadů, nakonec se rozhodli, že pokud chtějí expandovat, musí kopírování opustit. A proto sáhli do svých pomalu bezedných pokladen a doslova přeplatili renomované designéry. Stejně jako techniky a manažery. Rázem se tedy nemuseli opičit, přičemž aktuálně je vzhled mnohých jejich novinek evropštější než u evropských automobilek.

Beijing Automobile Works (BAW) se nicméně rozhodl prokázat, že starého psa novým kouskům zkrátka opravdu naučit nelze. Tato značka totiž momentálně přišla s novou verzí „svého” off-roadu BJ80, která dostala označení Lunar Exploration. S dobýváním Měsíce ale pochopitelně nemá anic společného, místo toho zjevně ještě víc podráždí Mercedes-Benz. Již původní provedení z roku 2016 bylo totiž kritizováno za obšlehnutí designu třídy G. Nová verze ovšem v tomto směru zachází ještě dál.

Pokud se totiž zeptáte 10 lidí, co přesně jim tento vůz připomíná, 11 z nich zmíní třícípou hvězdu - aspoň jeden to v údivu řekne dvakrát. A někteří možná odkážou nejen na čínskou značku, ale i na Jeep, který taktéž stál BJ80 inspirací, i když pouze v rámci čelní masky. Vedle ní pak trůní světla, která jsou o trochu jiná než u Mercedesu, přičemž koncové lampy zavání neskutečnou lácí. V kontrastu s tím je design litých kol, který lze alespoň jako jediný označit za originální. Nicméně i grafické polepy byly obšlehnuty v Německu.

Pod kapotou nové verze lze nalézt třílitrový šestiválec od Wulingu, který na obě nápravy skrze osmistupňový automat posílá 280 koní a 420 Nm. To není málo, navíc v Číně není kladena dynamika mezi priority. Koneckonců, klíčová je v tomto případě cena 288 000 CNY, která po přepočtu nepřesahuje ani 1 milion korun - jde o cca 916 tisíc Kč. Tak levně nekoupíte ani třídu G, ani Jeep Cherokee, leckdy ani v bazaru.

BJ80 přitom za danou sumu nabídne rozsáhlou výbavu, která v případě verze Lunar Exploration zahrnuje i karbonové dekory či polokožená sedadla. Samozřejmostí je digitální přístrojový štít a multimédia doplněná rozměrnou obrazovkou, právě v této oblasti ostatně Číňané již nemusí nikoho kopírovat - místo toho se Západ naopak snaží dohnat je. Nutno však dodat, že neznáme evropské auto pod milion korun, které by disponovalo měsíční oblohou vyšitou na stropě...

BJ80 je nestydarou kopií Mercedesu třídy G. Orprti němu je ale zásadně levnější, v rámci nové verze Lunar Exploration tu pak alespoň máme originální litá kola či zajímavý strop. Foto: Beijing Automobile Works

Zdroj: Beijing Automobile Works

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.