Čínská napodobenina Rolls-Royců a Maybachů slaví obrovský úspěch, za týden si ji koupilo víc lidí než všechny Rollsy za rok před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Huawei

Schopnost Číňanů prosadit se v některých segmentech už jen stěží může být zpochybňována. A ten luxusní očividně není výjimkou. Tohle Maextro má po prvním týdnu na kontě v Číně víc objednávek, než kolik tam prodá Rolls-Royce všech svých aut za celý rok.

Čínské automobilky již nějaký ten pátek dokazují, že soustředit se nehodlají pouze na mainstreamového zákazníky. Konkurenci by rádi sebrali klienty i v prestižnějších segmentech a zdá se, že se jim to může podařit. Tedy alespoň ve své domovině.

Dokazuje to i čínský výrobce mobilních telefonů Huawei, který se pustil do spolupráce s automobilkou JAC. Jejich prvním společným plodem je luxusní limuzína Maextro S800, která se po stránce vizuální nechala inspirovat vším od Rolls-Royců po Maybachy. Nic moc viditelně specifického na ní nenajdete, od soupeřů se ale odlišuje hlavně cenou, neboť základní verzi mohou zákazníci objednávat od 30. května za 708 tisíc yuanů, tedy asi 2,14 milionu Kč. A jakkoli vrcholná verze stojí 1 018 000 CNY (3,08 milionu Kč), stále je levnější než základní třída S, která je k mání od 1 468 000 CNY (4,44 milionu Kč).

Když si pak ještě uvědomíme, že takový Rolls-Royce Ghost je v Číně dokonce čtyřikrát dražší než vrcholná verze Maextra, neměl by nás překvapit opravdu značný zájem. Během úvodních 24 hodin si totiž novou limuzínu objednalo 1 600 zájemců. Během dvou dnů pak počet objednávek vzrostl na 2 100 a po týdnu dokonce na 3 600. To je skutečně působivé, však Rolls-Royce prodal loni po celém světě něco přes 5 700 aut za celý rok. V Číně tak za 12 měsíců prodal zlomek vozů oproti týdennímu dobytu Maextra.

Rolls se přece jen pořád zdá být o něco výš, pro Mercedes je ovšem úspěch S800 velkou ránou. Však třícípá hvězda hlavně na Říši středu sází už léta, její prodeje na tomto trhu se ale propadly jak loni, tak předloni. Letošek pak i díky zmiňované novince nejspíše nebude jiný, spíš lze očekávat ještě větší pokles než dosud.

Dost by nás ovšem zajímalo, zda a případně jak moc je Maextro S800 ziskové. Je totiž třeba si uvědomit, že Číňané ve snaze o přetažení klientely rozpoutali cenovou válku, která u nich začíná vést ke kumulování dluhů. Huawei s JAC navíc postavily továrnu, která má kapacitu 100 tisíc aut ročně, takže se budou muset hodně snažit, aby její možnosti využily. Zvlášť s ohledem na to, co se skrývá pod kapotou.

S800 je totiž elektromobil, který může disponovat buď čistě bateriovým pohonem, nebo navíc ještě benzinovou jedna-pětkou sloužící jako mobilní elektrárna. Tyto druhy pohonu má ovšem náročnější klientela i v Číně spojené hlavně s levnější produkcí, ta dražší užívá především spalovací motory neobvyklých koncepcí. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se vše v nejbližších měsících vyvine, zatím je ale úspěch Maextra nezpochybnitelný.

Maextro S800 vypadá působivě zvenčí i uvnitř, ve srovnání se západní konkurencí je navíc poměrně levné. To stačilo na obrovský úvodní zájem, na ten další si počkáme. Foto: Huawei

Zdroj: Huawei

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.