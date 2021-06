Čínská napodobenina SUV Porsche je velký prodejní hit, při jejích cenách není divu před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Changan

Auta z Číny dávno nemusí být nezajímavá, toto je ale zajímavé snad až moc. Není totiž zrovna originální, zákazníky to ovšem při jeho cenách zjevně netrápí.

Changan je už několik let jednou z nejúspěšnějších čínských automobilek, a to zdaleka ne jen na domácím trhu. Letos v dubnu ale nastal v její popularitě zlom, neboť se v Číně stala úplně nejžádanější značkou domácí provenience. Pomyslných jazýčků na vahách by se našlo více, dost dobře tak lze ale pohlížet na novou modelovou řadu UNI. Pod tímto názvem Číňané nabízí vozy, které jsou vyvedené v novém designovém směru a sází na větší konektivitu i efektivnější motory.

První vlaštovkou se loni v létě stalo menší SUV UNI-T, které s délkou 4 515 milimetrů bylo i jistou konkurencí pro již existující modely Changan CS55/CS55 Plus. Oproti nim je ale o chlup delší a především nižší. Tedy jinými slovy, důraz byl při vývoji kladen hlavně na styl, nikoliv až tak na praktičnost. Jakkoliv ta i díky rozvoru 2 710 mm zůstává nemalá. Uvnitř pak UNI-T mohlo zaujmout nejen digitálními displeji, ale i neobvyklým joystickem. S jedna-pětkou pod kapotou pak pracuje s výkonem 177 koní.

Na sklonku roku ale přibyl druhý do party, který je pro nás přece jen zajímavější. Jde o model UNI-K, který je 4 865 mm dlouhý, 1 948 mm široký a 1 700 mm vysoký. Není to tedy žádný prcek, což potvrzuje i rozvor 2 890 mm, nejvíce na něm ale zaujme vzhled. Ten snad až příliš okatě připomíná Porsche Cayenne Coupe a třebaže v řadě detailů se liší, celkový dojem je prostě velmi podobný. Německý zástupce ostatně není daleko ani s rozměry, byť je oproti čínské konkurenci o něco delší, širší i nižší. A jako ona disponuje propojenými zadními lampami, byť na stylové třetí brzdové světlo UNI-K ve spoileru musí zapomenout.

Kde Čína hraje ve srovnání s Porsche druhé housle, je motorový prostor. Na zmiňovanou jedna-pětku sice podruhé nedošlo, ovšem ani dvoulitr není zrovna velkoobjemovou jednotkou. Produkuje ovšem přijatelných 233 koní výkonu a 360 Nm točivého momentu, který osmistupňová automatická převodovovka Aisin primárně přenáší na přední kola. Za příplatek si nicméně zákazníci budou moci dopřát také pohon všech, standardně nejméně 21palcových kol.

Přesunout se můžeme do kabiny, kde oproti prvotině UNI-T udělali Číňané ještě větší pokrok. Kromě digitálního přístrojového štítu přišla širokoúhlá obrazovka multimediálního systému, která byla úmyslně nakloněna v úhlu 13 stupňů. Zredukována tak byla vzdálenost, jakou musí oči urazit mezi displejem a vozovkou, což má zvyšovat bezpečnost jejího používání. Kromě toho dostala i chemicky zpevněné sklo Gorilla Glass, které zostřuje obraz a eliminuje zanechané otisky prstů. I to má pomáhat bezpečnosti.

Do prodeje novinka zamířila na přelomu roku a bůhvíjaký rozjezd neměla - lednových 104 prodaných aut bylo v celkové bilanci Changanu plivnutím do rybníka. Prodeje rádoby-Cayenne se ale rychle posunuly do tisícových mezí a v dubnu už vůz oslovil 6 608 kupců. To je na tak velké SUV opravdu hodně a se 7 749 prodanými UNI-T nová řada znamená zvýšení odbytu Changanu skoro o 20 procent.

Když ale uvážíme, kolik UNI-K stojí, není se čemu divit. Základní provedení vozu Excellence s dvoulitrem, pohonem předních kol a velmi bohatou výbavou, ve které nechybí ani elektrická sedadla, stojí jen 153 900 yuanů, tedy asi 500 tisíc Kč. To je neuvěřitelné málo na tak velký, silný a vybavený vůz. A ani absolutní vrchol není drahý - verze Noble s pohonem 4x4 a vší probíranou výbavou včetně např. ventilovaných sedadel stojí 184 900 yuanů, tedy asi 602 tisíc Kč. O něčem takovém nelze v Evropě za podobné peníze ani uvažovat.

Changan se tak podle svých slov potýká s až příliš velkým zájmem, díky kterému bychom se od nově zrozené linie měli v příštích pěti letech dočkat ještě tří nových modelů, a to nikoli jen SUV.

Changan UNI-K značně připomíná Porsche Cayenne Coupe, oproti němu je však za hubičku. Nepřekvapivě tak u zákazníků boduje. Foto: Changan

