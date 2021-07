Čínská napodobenina VW Arteon se prodává dvakrát líp než originál, při jejích cenách není divu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Changan

Arteon je v Evropě žádoucím modelem, ve slušné specifikaci ale stojí dost přes 1 milion Kč. V Číně se stále úspěšněji prodává podobně pojatý vůz s podobným jménem od 325 tisíc.

V posledních letech jsme byli svědky odhalení spousty nových čínských SUV. Většina z nich již nevypadá jako okatá kopie aut z Evropy, Ameriky či Japonska, výrobci ze země se zdí viditelnou až z vesmíru stále častěji kráčí svou vlastní cestou. Zdálo by se tak, že doba opisování je definitivně u konce, tak jednoduché to ale není.

Vozy, které více nebo méně napodobují existující úspěšné modely, v Číně vznikají nadále a mohou pocházet klidně od některé z velkých domácích značek. Dokazuje to jeden z modelů značky Changan, čtvrté to nejúspěšnější značky v Číně, který si říká Raeton CC. Kopíruje Volkswagen Arteon, a to nejen pojetím, v podstatě mu ukradl i název, ve kterém jen proházel písmena. Číňané současně nezůstali pouze u „lidového vozu“, ale zároveň okopírovali i jisté elementy Lexusu. Odkaz na tuto značku je evidentní hlavně na tvaru zadních světel, dokonce když si dáte vyhledat podobné obrázky zádi vozu na Googlu, identifikuje jej jako Lexus IS.

Tak tomu je i po poslední modernizaci, čelní partie ale facelift ještě více přiblížil německému originálu, neboť čelní maska více odpovídá stylu VW. Horizontální chromové lamely jsou výraznější, zatímco přepracovaný nárazník působí dravějším dojmem. Kromě toho se změnila i grafika předních světlometů, které po vzoru VW navazují na ony lamely.

Změn tedy ve výsledku není mnoho, nicméně zejména proměna čelních partií ovlivnila i celkové proporce sedanu. Ten aktuálně měří na délku 4 800 milimetrů, tedy o 20 mm více než dříve. Šířka 1 825 mm, výška 1 465 mm a rozvor 2 770 mm ale již zůstaly zachovány. A totéž se týká i hnacího ústrojí, pod kapotou tedy nadále nalezneme 1,5litrový čtyřválec naladěný na 156 koní a 225 Nm točivého momentu. Spojit jej lze s automatem i manuálem.

Interiér větší změny nestihly, totéž pak lze říci také o bezpečnostní výbavě. Ta je stále velkorysá, zejména na čínské poměry. Standardem je ABS, EBD, ESC a šestice airbagů, stejně jako zpětná kamera, autonomní brzdy s detekcí chodců, monitoring jízdy ve zvoleném pruhu či adaptivní tempomat. Po stránce komfortní je pak možné znovu od základu očekávat také elektrické ovládání, vyhřívání či dokonce chlazení předních sedadel.

Jak už to ale u čínských aut bývá, nejzajímavější je cena. Ta nyní startuje na 97 900 yuanech (cca 325 tisíc Kč), za což kupci dostanou velmi dobře vybavený sedan s manuálem, plně nabušená verze s automatem či dvoubarevným čalouněním pak nestojí více než 119 900 CNY (asi 399 tisíc Kč). Skutečný VW Arteon ve slušnější specifikaci pod 1 milion Kč nekoupíte ani náhodou a i v základním provedení pro český trh (884 900 Kč, mimochodem se srovnatelným motorem 1,5 TSI a též manuálním řazením) stojí více jak dvakrát tolik co vrcholný Rateon. VW Arteon se prodává i v Číně a s cenou od 249 900 CNY (831 tisíc Kč) ze srovnání nevychází lépe.

Čínská napodobenina byla na trhu vždy relativně úspěšná, teprve facelift ji ale vlil tu správnou krev do žil. Mezi Changany je to letos 10. nejprodávanější model vůbec a s 14 tisíci prodeji je na tom skoro dvakrát lépe než Arteon. V několika měsících byl i více jak dvakrát úspěšnější. Samozřejmě, obecně vzalo existují mnohem prodávanější vozy, v době SUV a relativně okrajovém zájmu o modely této koncepce je to nepochybně úspěch.

Changan Raeton CC po faceliftu daleko víc připomíná auto, které zjevně napodobuje, VW Arteon. Stojí ale mnohem míň, a tak jej prodejně snadno zastiňuje. Foto: Changan

Zdroj: Changan

