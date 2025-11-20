Čínská novinka má tak obrovské logo, že máte pocit, že vás sežere. Šokuje i pohonem a celkovým pojetím

Už jsme zmiňovali, že Číňané vám dnes prodají cokoli? Není to přehnané, i pokud si usmyslíte, že by mělo jít dieselový pick-up v tak trochu americkém stylu, můžete ho mít.

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: JMC

Už jsme zmiňovali, že Číňané vám dnes prodají cokoli? Není to přehnané, i pokud si usmyslíte, že by mělo jít dieselový pick-up v tak trochu americkém stylu, můžete ho mít.

Kořeny čínské automobilky JMC alias Jiangling Motors Corporation lze vysledovat až do roku 1947, kdy byla v Nanchangu otevřena dílna na opravu náklaďáků. Z té se o jednadvacet let později stal podnik, který dostal povolení sestavovat auta. Nicméně na položení základního kamene čehokoli, co by šlo nazvat výrobcem aut, došlo až v roce 1993. O dvě léta později pak 20procentní podíl v této značce koupil Ford, který začal Číňanům dodávat komponenty jako motory a nápravy. Zároveň odstartovala i výroba licenčních modelů modrého oválu.

Spolupráce s Fordem probíhá dodnes, jak dokládají třeba modely Teshun a Fushun, které nejsou ničím jiným než trochu jinak karosovaným Transitem s odlišným logem. Zrovna na to si dnes hodláme posvítit, ovšem v souvislosti s pick-upem Yuhu. Ten se vyrábí od roku 2012, přičemž nápadně připomíná další Ford, a sice Ranger. Číňané jej ovšem postavili na vlastní platformě a pro motory si kromě skladů modrého oválu zaskočili také k Mitsubishi a Toyotě. A překvapivě nesáhli pouze po benzinových jednotkách.

JMC Yuhu v roce 2016 pod názvem Vigus zamířil i na australský trh, který je nákloností k pick-upům proslulý. Tehdy ale ještě čínská produkce nebyla tak chválená a vyhledávaná, načež byl tento vůz po dvou letech stažen z prodeje pro nezájem. Od té doby se ale mnohé změnilo, zejména došlo na zdražení konkurence z řad zavedených značek. Čínská produkce je tak aktuálně v kurzu, a to prakticky po celém světě. Vigus se tak do Austrálie vrací, a to s logem viditelným až z vesmíru.

Čínský pick-up se totiž letos dočkal opravdu zásadní modernizace, kdy nová je nejen karoserie, ale také žebřinový rám. Vigus díky tomu narostl na 5 335 milimetrů do délky, zatímco rozvor se natáhl na 3 150 mm. Pod kapotu se pak v Říši středu nastěhoval dvoulitrový benzinový čtyřválec naladěný na 218 koní, vedle něj však Číňané znovu mohou sáhnout také po 2,5litrovém turbodieselu. Ten je spojen se 168 kobylami, 43,6procentní termální účinností a zárukou na 800 tisíc kilometrů.

Ani jedna z těchto jednotek ovšem není určena australskému trhu, ten se dočká 3,3litrového turbodieselu disponujícího 160 koňmi. Jejich přenos pak dostane na starosti osmistupňový automat, manuál, který je k mání v Číně, se tedy rovněž na nejmenší kontinent nedostane. Jaká bude tažná kapacita tohoto ústrojí, která je v případě pick-upů klíčová, australské zastoupení JMC zatím nesdělilo, neboť teprve probíhá homologace vozu. Známa tak aktuálně není ani jeho cena.

Novinka nicméně do Austrálie dorazí se 7palcovým digitálním přístrojovým štítem a 12,8palcovou obrazovkou multimédií. Mimo to nebude ve standardní výbavě chybět klimatizace či elektrické ovládání oken a zpětných zrcátek, po stránce bezpečnostní ovšem zákazníci mohou počítat pouze s airbagy či ABS. Aktivní systémy jako třeba autonomní brzdění ovšem nedorazí, a to ani za příplatek. Můžeme tedy věřit JMC, že cenově bude nový Vigus velmi atraktivní, tak to u Číňanů obvykle bývá.


Vigus je velmi neobvyklým Číňanem, jde totiž o pick-up, který je k mání také s dieselem. Nové provedení se nyní vrací na australský trh. Foto: JMC

Zdroje: JMC, Car Sales

