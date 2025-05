Čínská novinka působí jako sportovní sedan Lamborghini, i s 500 koňmi má ale stát jako Octavie 1,5 TSI před 7 hodinami | Petr Prokopec

O takovém autě Italové mnohokrát mluvili i uvažovali, nakonec ho ale nikdy nenabídli. Číňané nyní začínají tam, kde oni skončili, a hru na výkonný italský sedan hrají alespoň po vizuální stránce úspěšně. Ani dynamika by ovšem neměla být marná.

Čínská automobilka Xpeng zamířila do Evropy už v roce 2021. Zpočátku šlo pouze o Norsko, následně se ale přidalo také Německo, Nizozemsko a další země, kde podporují elektrická auta. Od letošního března má tato značka zastoupení i v Česku, přičemž zde hodlá nabízet SUV G6 a G7, stejně jako sedan P7. Jeho první generace přišla na svět již v roce 2020, přičemž tři léta na to přišel facelift. Na modifikace došlo jak v rámci designu, tak po stránce technické, neboť dorazily jak větší baterie, tak vyšší výkon. P7 tak nabízí dojezd až 702 km či stovku za 3,9 sekundy.

Úspěchu s tímto vozem však Xpeng ve své domovině dosahoval hlavně v prvních pár letech, loni jeho prodeje navzdory modernizaci výrazně klesly. Automobilka tak už pracuje na nové generaci, která by měla být plně odhalena někdy v průběhu léta. Už teď ale ukázala její první fotky, které vzbuzují nemalá očekávání.

Byť tu ve srovnání s dosavadními tvary máme spíše evoluci než revoluci, P7 najednou působí spíš jako produkt Lamborghini než Xpengu. Žaloby ze strany Italů se ovšem Číňané nemusí obávat - jednak Lambo s podobným sériovým autem přes různé koncepty nikdy nepřišlo, mateřský koncern VW navíc v roce 2023 nalil do Xpengu výměnou za pětiprocentní podíl 700 milionů dolarů neboli 15,6 miliardy Kč. Loni pak obě strany ještě více utužili spolupráci, která má hlavně VW pomoci v Číně znovu nakopnout prodeje.

Italské vozy nový P7 připomíná hlavně vpředu, a to jak kvůli klínovité karoserii, tak s ohledem na diodová světla formující písmeno „Y“. Ovšem ani svažující se záď nemá k Lamborghini daleko, zvláště díky výsuvnému spoileru. Nové provedení tak mnohem víc než originál klade důraz na dynamiku a technologie, čímž se liší od verze P7+, která byla odhalena loni. Její prioritou je totiž pro změnu co největší dojezd, stejně jako luxus a vnitřní prostor. Novinka by tak jako Lamborghini mohla i jet, neboť vrcholná verze má nabídnout výkon okolo 500 koní.

P7+ se v evropské nabídce značky nevyskytuje, i když by to možná dávalo větší smysl. Ovšem Číňané již dříve uvedli, že klientela starého kontinentu je velmi specifická a na rozdíl od domácích zákazníků klade důraz hlavně na dynamiku. I proto tamní automobilky nevyváží nejlevnější základní verze s malými pakety a slabými elektromotory, nýbrž pouze výše položené úrovně. Tím alespoň zčásti ospravedlňují poměrně výrazné navýšení cen vůči domovině.

První generace P7 tedy v Česku nezamíří pod 1 milion korun, což ovšem u 4 880 milimetrů dlouhého sedanu s bateriovým pohonem tak překvapivé není. V Číně je levněji a nový P7 by se mohl začít prodávat za sumy odpovídající asi 700 tisícům korunám. I když o něm pořád zdaleka nevíme vše, sami se zamyslete nad tím, jak moc konkurenceschopná je vedle toho Škoda Octavia, která po nedávném masivním zdražení nabízí za takové peníze něco jako druhou nejhorší výbavu ve spojení se 150koňovým motorem 1,5 TSI...

Xpeng P7 druhé generace vypadá lákavě, nabídnout by měl i zajímavou techniku a nestát nesmyslně mnoho. Na kompletní detaily si ale budeme muset ještě chvíli počkat, venku je zatím jen první větší ochutnávka. Foto: Xpeng

