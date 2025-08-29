Čínská novinka vypadá jako plagiát Mercedesu-AMG. Němce to nepotěší, netroufnou si s tím ale udělat vůbec nic
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Jen o několik málo let zpátky čínské automobilky nepředstavovaly pro evropské výrobce velkou hrozbu, na jejich adresu padal spíš výsměch. Bezpečnost totiž byla tragická, technika archaická a po stránce designové šlo mluvit jen o nepovedených kopiích modelů zavedených značek. Od té doby ovšem Říše středu ušla notný kus cesty, který vyústil v pozitiva ve všech možných ohledech. I velké množství Evropanů či Američanů by tak dnes raději sáhlo po čínském autě než tom domácím.
Jak se ale říká, starého psa novým kouskům nenaučíš. Že toto přísloví platí beze zbytku, potvrdila automobilka Geely, která doslova vyrostla na kopírování Mercedesů - Vůbec prvním vozem firmy byl klon třídy E generace W210. Nyní přišla s prvními oficiálními fotkami svého sedanu Galaxy Star 6, kde asi nejzajímavější jsou čelní partie. Mnohého člověka totiž na první pohled napadne, že má tu čest s novinkou třícípé hvězdy, neboť zde trůní kopie masky zvané Panamericana. Pod ní pak najdeme nárazník připomínající znovu ty od AMG.
A opravdu to není náhoda. Zakladatel a majitel čínské automobilky Li Shufu byl vždy obdivovatelem Mercedesů, nyní je ale také největším jednotlivým akcionářem třícípé hvězdy. Číňané tedy i dnes navazují na kroky, které poprvé učinili již v roce 1996. Jen s tím rozdílem, že dnes si to mohou s úsměvem dovolit, protože Mercedes stěží žalovat firmu, která patří člověku sedícímu v jeho představenstvu.
Geely si tak zas jednou může mnout ruce, protože nabídne hodně v mnoha směrech za málo peněz. V tomto případě by si za svou novinku mělo účtovat méně než 81 800 juanů (asi 241 tisíc korun), na které vychází výše postavený model Galaxy A7. Už samotná cena je lákavá, ještě víc však ohromí v poměru s tím, co za ni dostanete. Kromě „mercedesí“ masky jde totiž o hybridní ústrojí zvané Thor EM-i, které páruje 1,5litrový atmosférický benzinový čtyřválec s elektromotorem. První jednotka přitom produkuje 109 a druhá 235 koní.
Oba motory jsou spolu s jedním ze tří volitelných bateriových paketů zasazeny do 4 806 milimetrů dlouhé, 1 886 mm široké a 1 490 mm vysoké karoserie. Rozvor pak činí velkorysých 2 756 mm, pročež je i přes absenci snímků interiéru jisté, že dostatek místa pro nohy a hlavu budou mít cestující v obou řadách. Podobně jako Galaxy A7 pak i novinka nabídne bohatou standardní výbavu již v základu. Drahé ovšem nebudou ani její vyšší úrovně.
Máme zde tedy vůz s tváří Mercedesu, za kterou stojí částečný majitel Mercedesu, která ovšem stojí méně než sada lepších brzd na skutečné auto třícípé hvězdy. Navíc disponuje svou vlastní pohonnou jednotkou, zatímco Němci budou jedna-pětku pro nové CLA odebírat právě od Geely, tedy od jím spoluvlastněné firmy Horse Powertrain zformované spolu s Renaultem a Saudi Aramco. Jak rychle se nám hra otočila, že?
Galaxy Star 6 se zatím ukázalo jen zvenčí, to ovšem k panice u Mercedesu úplně stačí. Čínský hybridní sedan totiž bez ostychu převzal jeho čelní masku Panamericana. A Němci s tím nezmůžou nic. Foto: Geely
Zdroj: Geely
