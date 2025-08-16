Čínská Octavia se začala prodávat v novém a pro Škodu je to další rána. Ještě víc než dřív nabízí za pouhých 300 tisíc Kč

Už dosud představovalo tohle auto vedle Octavie nabídku jako z jiné galaxie, však má už v základu 188 koní a spoustu výbavy. Přesto po modernizaci, která mu nadělila větší výkon, nový interiér a ještě velkorysejší pojetí, stojí ještě o něco míň.

včera | Petr Prokopec

Čínská Octavia se začala prodávat v novém a pro Škodu je to další rána. Ještě víc než dřív nabízí za pouhých 300 tisíc Kč

Foto: Changan

V roce 2018 dokázala Škoda v Číně prodat 352 tisíc nových aut. Říše středu tak byla jejím nejdůležitějším trhem, kde končila daleko největší část veškeré produkce značky a celkově její asi třetina. Pohled na letošní data je tedy nutně tristní, neboť mladoboleslavská automobilka dosáhla na trhu, kde se prodává 2,6 milionu nových vozů měsíčně, na pouhých 7 300 registrací za půl roku. To znamená, že tam denně dodá zákazníkům pouhých 40 aut, zatímco před pouhými sedmi lety šlo takřka o tisícovku. Takový sešup je až neuvěřitelný

Je ale skutečný a na svědomí jej má víc faktorů. Ve finále ale stačí zmínit jediný - stále lepší domácí konkurenci, kterou škodovka podcenila a nechala ji vyniknout. Mezi ní se řadí i Changan UNI-V, který byl poprvé odhalen v roce 2021. Pětidveřový liftback se 4,68metrovou délkou a 2,75metrovým rozvorem šel přímo proti Octavii, oproti ní však byl o poznání levnější. Číňané si totiž za svůj vůz účtovali 108 900 yuanů, tedy 318 tisíc korun. Za to se u nás bestseller Škody dal taktéž kdysi koupit, šlo však naposledy o třetí generaci.

UNI-V se letos dočkal modernizace, která je sice prezentována jako nová generace, spíš než co jiného ale Changan podobně jako Škoda v roce 2019 přistoupil k velkém faceliftu předchozího provedení. Rozvor 2 750 mm tak zůstal zachován, délka vozu se však natáhla na 4 740 mm. Stojí za tím hlavně razantní překopání přídě, což se dále projevilo také na poklesu aerodynamického odporu na Cd 0,27. Ještě radikálněji pak byl překopán interiér, stejně jako se nemalého posílení dočkaly také motory.

Klientela přitom u čínského liftbacku může volit mezi jedna-pětkou a dvoulitrem, přičemž každé jednotce napomáhá turbodmychadlo. Na přední kola tak proudí 192 nebo 245 koní, což je o něco víc, než tomu bylo dosud (188 a 232 kobyl). Tento posun však nebyl nevyvážen vyššími cenami, právě naopak. Nově tedy UNI-V startuje jen na 102 900 CNY (300 tisíc korun). Připomeňme přitom, že za Octavii s pouhými 150 koňmi u nás aktuálně dáte 609 900 Kč. Dražší, i když ne o tolik, je pak i její čínská verze.

Changan tak může počítat s dalším růstem, Škoda naopak s dalším propadem. Skoro se tak můžeme začít ptát, kdy automobilka čínský trh opustí. Nebylo by to ostatně poprvé, o daném kroku se začalo mluvit již v roce 2022, kdy prodeje značky v zemi klesly na 44 062 aut. Nakonec pak sice na odchod nedošlo, další razantní pokles registrací by ale již mohl k radikálnímu kroku vést. Zvlášť mateřskému Volkswagenu teče do bot a šetří, kde se dá, čínské továrny nevyjímaje.


UNI-V se letos dočkal modernizace, který se projevila nárůstem rozměrů, zkvalitněním interiéru a posílením motorů. Ceny čínského liftbacku však oproti minulosti klesly. Tohle může být pro Škodu Octavia poslední rána z milosti. Foto: Changan

Zdroj: Changan

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.