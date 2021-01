Čínská Škoda Kamiq se v Evropě prodává za polovinu cenu originálu, i když nabízí víc před 3 hodinami | Petr Prokopec

Škoda si zakládá na tom, že její auta nabízí unikátní kombinaci vlastností - za relativně nízké ceny jde o velké vozy s objemným kufrem. Model V3 od Brilliance ji ale poráží vlastními zbraněmi a prodává se i mimo Čínu.

Automobilové dění v Evropě posledních let tak trochu připomíná invazi čínských SUV. Tyto vozy našly v Rusku svůj nový domov a jen vyčkávají, až budou moci vzít ztečí také Evropu. Vybírat rozhodně bude z čeho, široká je již dosavadní nabídka, do níže spadá také Brilliance V3.

Jde o menší SUV, který je přímým konkurentem Škody Kamiq. Český zástupce se přitom v Rusku ani neprodává, nakonec by tam ve své současné podobě neměl šanci uspět. Kamiq v jediné verzi nestartuje pod hranicí 400 tisíc Kč, což jsou na vůz osazený litrovým tříválcem o výkonu 95 koní opravdu nemalé peníze. Zvláště když v případě výbavy můžete počítat jen s 16palcovými ocelovými koly, manuální klimatizací či látkovým čalouněním. Čínský zástupce totiž nabízí více za méně, a to i v ohledech, kde škodovka bývá neporazitelná.

Začít můžeme u rozměrů, kde 4 200 milimetrů na délku Kamiq téměř přesně vyrovnává. K tomu Brilliance V3 narostlo na 1 790 mm v rámci šířky a 1 600 v případě délky. Rozvor pak činí 2 570 mm, což vůči českému zástupci představuje nemalý osmicentimetrový rozdíl do mínusu. Kamiq tedy nabízí více místa vzadu, čínské SUV ale má jiný trumf - zavazadelník. Ten s 455 litry v základu překonává Škodu přímo na jejím písečku o 55 litrů.

Brilliance tedy není vpředu jen díky ceně, bodovat dokáže i svou praktičností. A nezaostává vlastně ani jízdní dynamikou, ačkoliv jedinou jednotkou, po které lze v Rusku sáhnout, je atmosférický 1,5litrový benzinový čtyřválec. Ten byl naladěn na 107 koní, které pětistupňový manuál přenáší dopředu. Po pohonu všech kol sáhnout nemůžete ani za příplatek, pětistupňový automat však k dispozici je. Brilliance má navíc k dispozici ještě přeplňovanou jedna-pětku se 150 koňmi, její cena a dostupnost mimo Čínu ale zatím nebyla upřesněna.

Hodně navrch má pak čínská konkurence v případě výbavy a předevšóm ceny. Základem je úroveň Comfort, jejíž součástí jsou 17palcová litá kola, klimatizace, audio systém, parkovací senzory či umělá kůže. To všechno dostanete za 839 tisíc rublů, tedy asi 239 tisíc Kč. To je oproti Kamiqu neskutečný rozdíl - ten tu začíná na 407 900 Kč s výrazně slabším motorem i menší výbavou. Po dorovnání by stál více jak dvojnásobek.

Pokud by zmíněná výbava byla málo, lze připlatit 40 tisíc rublů (asi 11 400 Kč) za maximální úroveň Deluxe, kde již nechybí automatické parkování, zpětná kamera či multimédia se 7palcovou obrazovkou. Na dalších 60 tisíc RUB (asi 17 000 Kč) pak vychází onen automat, který je k dispozici k oběma výbavovým stupňům. Jde o zajímavou nabídku, na něco takového budou zavedené značky hledat odpověď obtížně.

Brilliance V3 nevypadá zle, nejvíce ale zaujme velikostí, výbavou a cenou. Je to v některých ohledech i praktičtější auto než Škoda Kamiq, přesto stojí poloviční peníze i s vyšším výkonem. Foto: Brilliance

