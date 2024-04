Čínská Škoda Karoq přímo od VW se ukázala v novém. Působí jednodušeji, ale stojí jen 288 tisíc Kč před 9 hodinami | Petr Prokopec

Co všechno byste Škodě Karoq odpustili, kdyby místo místo 716 tisíc Kč v základu stála jen 288 tisíc? Tušíme, že hodně, tohle auto ale žádné velké ústupky nedělá, přesto stojí i v modernizované podobě tak málo.

Po dlouhá léta platil Volkswagen za čínskou jedničku, a to nejen mezi zahraničními automobilkami. Němci navíc nezůstávali sedět s rukama v klíně a snažili se předcházet tomu, aby je levnější čínská konkurence sesadila z trůnu. V roce 2019 tak vznikla nová levná značka Jetta, která těžila z úspěchu sedanu téhož názvu. Její portfolio se postupně rozrostlo na tři vozy, kdy vedle malého sedanu VS3 nabídku dotvořily modely VS5 a VS7. První zmíněný sdílí technický základ se Škodou Rapid, druhý s Karoqem a třetí pro změnu s jejím větším sourozencem nazvaným po medvědu jménem kodiak.

Za loňský rok si Jetta připsala na konto 162 tisíc registrací, což není málo aut. A slavit co bylo i proto, že levná značka Volkswagenu dosáhla 10,3procentního meziročního růstu. Letos by se pochopitelně velmi ráda dostala ještě výš, s čímž by jí měl pomoci omlazený model VS5. SUV totiž dostalo do vínku zcela nové čelní partie, s nimiž vypadá citelně agresivněji. V souladu s tím se proměnila u záď, zbytek ale zůstal v původní podobě.

Nejviditelnější novinkou je přepracovaný čelní nárazník, který nyní více navazuje na čelní masku. Její tvar zůstává stejný jako dosud, odlišný je však výplet. A aby toho nebylo málo, došlo i na úpravu bočních „kapes“. Ty nejsou funkční, což je nově z blízka více patrné. Na dálku však vůz působí výrazněji, svěžeji. Otázkou pak je, jak se na VW budou koukat Lexus, Lada či Mitsubishi, neboť Němci spolu s Číňany rovněž najíždějí na téma písmene „X“. Tedy v podstatě na predátoří masku.

Zadní nárazník tvarově navazuje na ten přední, přičemž došlo na eliminaci světelné lišty natažené ze strany na stranu. Místo ní tu máme stejné „kapsy“ jako vpředu, mezi nimiž trůní načerno nalakovaná atrapa difuzoru. Opomenout pak nesmíme ani nápis Jetta, kterým bylo nahrazeno dosud používané logo pět let staré značky. To je ale vše, i tak málo by však mělo stačit na další okouzlení publika, neboť jde o velmi levné zboží. Faceliftovaná Jetta VS5 startuje v Číně od 87 900 CNY (cca 288 tisíc Kč), což jsou směšné peníze, pokud uvážíme, že nabízí téměř do puntíku to samé, co místní Škoda Karoq. A i výbavově a technicky nejvyšší možné provedení přijde jen 121 900 CNY, což je 399 tisíc Kč. Za to u nás s odřenýma ušima koupíte základní Fabii...

Zmínit lze ještě vylepšená světla, a to vpředu i vzadu, jejich tvar ale zůstává nezměněn. V rámci přerodu je to ale skutečně vše, uvnitř se novinky nejspíše budou točit jen kolem vylepšených multimédií. Pod kapotou se ale nehnul šroubek, přední nápravu tedy skrze šestistupňový automat nadále roztáčí přeplňovaná jedna-čtyřka produkující 150 koní a 250 Nm točivého momentu. Na trhání asfaltu je to málo, za dané ceny si ale vážně nemá kdokoli nač stěžovat.

