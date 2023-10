Čínská Škoda Karoq se začala v Evropě prodávat v novém, při svých cenách bude už tak úspěšný vůz ještě úspěšnější před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Geely

Dobře vypadá, má moderní techniku, spoustu výbavy a ani v novém provedení nestojí nesmyslné peníze. Už doteď to byl nejlépe prodávaný čínský vůz mimo Čínu a dá se čekat, že nyní bude bodovat jen víc.

Čínské Geely kdysi začalo výrobou a prodejem ledniček, odtud také jeho název. Sám zakladatel a stále majitel firmy Li Shufu si ovšem potrpěl na autech, a tak brzy přivedl společnost k výrobě automobilů. Začátky byly hodně bolavé, tristní kopie Mercedesů byly ve své době leda k smíchu, ale víte, co se říká o tom, kdo se směje naposledy. Tím se stal právě Li, který se podle nejlepších čínských receptů prokradl až na výsluní a dnes ovládá nejen úspěšnou čínskou automobilku, ale třeba také Volvo, Lotus nebo se - a to je obzvlášť pikantní - stal největším samostatným akcionářem Mercedesu.

Jeho zlatonosná slepice se ale pořád jmenuje Geely, však loni prodala už 1 432 988 aut. Modelů nabízí spoustu, lví zásluhu na jejích úspěších ale má SUV zvané Binyue, které je mimo svou domovinu známé spíše jako Coolray. Velmi úspěšné je také doma, pro nás je ale zajímavější, že se jedná o nejprodávanější čínské auto mimo Čínu. Pravidelně se mu věnujeme jakožto přímému konkurentovi Škody Karoq (auto je skoro úplně stejně dlouhé - Coolray měří 4 380 mm, Karoq jen o 2 mm víc) a dnes se k němu musíme znovu vrátit. Ve svém modernizovaném provedení se totiž fakticky začalo prodávat i v Evropě, jmenovitě (nepřekvapivě) v Rusku.

Coolray se ve svém dosavadním provedení prodávalo už od roku 2018, takže jeho facelift přišel v ten správný čas. Na poměry Číňanů ale přichází přece jen trochu později, což je dáno tím, že standardní provedení předloni v nabídce doplnila varianta Sport. Ta se sice od základu technicky neliší, má ale agresivnější přední nárazníky, zadní difuzor či střešní spoiler. A protože facelift míří úplně stejným směrem, nechtělo Geely zřejmě nabídku obou variant srovnat příliš brzy.

Buď jak buď, Coolray 2023 rovněž sází na agresivněji laděný přední nárazník, spolu s ním však dorazila i pozměněná maska chladiče. Do té byly zasazeny vertikální lamely, jenž nahrazují dosavadní výplet ve tvaru včelích pláství. Auto dále vyfasovalo ještě docela výrazný střešní spoiler a imitaci difuzoru. Po jeho stranách se pak nachází koncovky výfuku, které dovolují dýchat novému motoru 1,5 turbo s výkonem 147 koní. V Číně může být jednotka spojena i se šestistupňovým manuálem, do zahraničí zatím míří jen sedmistupňový dvouspojkový automat. V obou případech jsou motorem zaměstnána pouze přední kola, pohon 4x4 není k mání ani za příplatek.

Vůz se začíná prodávat ve čtyřech úrovních výbavy, přičemž už v té základní zvané Comfort najdete věci jako LED světlomety, 17palcová litá kola, vyhřívaná sedadla (všechna), volant, trysky ostřikovačů i čelní sklo. Nechybí parkovací kamera, audiosystém se šesti reproduktory, tempomat, parkovací senzory a pochopitelně ani spousta bezpečnostní výbavy. Kůží čalouněný interiér disponuje dále 12,3palcovým displejem infotainmentu a 10,25palcovým přístrojovým panelem.

To je spousta věcí, přesto základní cena v Rusku činí jen 2 594 990 rublů, tedy asi 595 tisíc Kč. Srovnejte si to s tím, co dnes nabízí Karoq u nás od 716 tisíc... U Číňana navíc stačí připlatit pár desítek tisíc, abyste dostali absolutně všechno, co k tomuto vozu můžete mít (vrcholné provedení Exclusive stojí pořád jen 2 934 990 RUB, tedy asi 673 tisíc Kč), u škodovky dáte jen za automat dalších 50 „táců”, za vyšší výbavu dokonce 80 tisíc.

I proto očekáváme, že lépe prodávané čínské auto na trzích mimo Čínu hned tak neuvidíme a je jen otázkou času, než s Coolrayem či jinými Geely potkáme také na trzích EU. Tyto vozy používají fakticky stejné technické základy jako moderní Volva a s homologací tu žádný velký problém mít nebudou - je vlastně jen otázkou strategického rozhodnutí Geely, kdy začne svým vlastním vozům se švédskou značkou konkurovat. V Rusku tohle dilema řešit nemusí...

Faceliftované Geely už se prodává v Evropě, v Rusku stojí od 595 tisíc Kč v přepočtu. Vzhledem k tomu, co všechno nabízí, to rozhodně není moc, ani trochu. Foto: Geely

Zdroj: Geely

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.