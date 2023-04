Čínská Škoda Karoq vtrhla do Evropy po boku bratra, který jde pro změnu po krku Octavii před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Bestune

Číňané to se svou expanzí myslí smrtelně vážně a zjevně je neodradí ani prvotní neúspěchy. I když jejich T77 zatím není hit, přesto přichází s dalšími dvěma novinkami. Po liftbacku B70 je tu také SUV zvané T55.

Do automobilového Ruska jsme zavítali naposledy předevčírem, a to v souvislosti s první novou Ladou od začátku války na Ukrajině. I když slovo „nová“ by si možná zasloužilo dát do uvozovek. Ve skutečnosti jde o FAW Bestune T77 prodávaný v Číně již od roku 2018, který AvtoVAZ lehce přepracoval a dodal mu svá loga. Je otázkou, zda to tomuto modelu pomůže k úspěchu, neboť k dispozici byl už doteď jako Bestune a nedá se říci, že by válel.

Platí to o aktivitách FAW v Rusku obecně, to by se ale s letoškem mělo změnit. Číňané si přichystali menší ofenzivu, která začala liftbackem B70, přímým konkurentem Škody Octavia. Dnes se budeme věnovat další novince značky pro Evropu - SUV zvanému pro změnu T55. To je ve své domovině k mání od března předloňského roku, přičemž se svým placatějším příbuzným sdílí pohonnou jednotku. Jakkoli ale benzinová jedna-pětka vyfasovala turbo, výkonem 124 koní zrovna neoslní. Na přední kola jej přenáší sedmistupňový dvouspojkový automat, se kterým se T55 rozjede na 190 km/h. Průměrně si pak SUV má říci o 6,6 litru paliva na sto kilometrů.

Tento vůz je pro změnou přímou konkurencí pro Škodu Karoq, která je v Číně o chlup větší než evropské provedení. T55 tak měří 4 437 milimetrů na délku, 1 850 mm na šířku, 1 625 mm na výšku a 2 650 mm v rámci rozvoru. Pětici cestujících by tak Bestune měl pobrat ve větším komfortu než české SUV. Již v základu navíc počítá s opravdu bohatou výbavou, neboť úroveň Beyond zahrnuje 18palcová litá kola, kožené čalounění, multimédia s 12,3palcovým displejem, elektricky ovládané střešní okno či plejádu asistenčních systémů.

V případě vyššího stupně Transcend tu dále máme panoramatickou střechu, vyhřívaná přední sedadla, bezdrátové dobíjení mobilních telefonů, světelný a dešťový senzor či soupravu kamer monitorujících okolí celého vozu. Za toto provedení Rusové zaplatí 2 372 000 rublů (cca 611 tisíc Kč), zatímco základní úroveň výbavy vychází na 2 289 000 RUB (asi 590 000 Kč). To na poměry současného Ruska nejsou špatné ceny, současně to ale znamená, že T55 je dražší než větší a výkonnější T77, ať už s čínským nebo ruským logem ve znaku.

Automobilka FAW by letos v Rusku velmi ráda prodala šest tisíc aut, což se jí může povést. T77 má sice za první tři měsíce na kontě jen 299 prodejů, nové modely ale s odbytem jistě pomohou. Možná největším želízkem v ohni je zmiňovaný liftback B70, neboť ten se stejnými 124 koňmi startuje na 2 328 000 RUB (cca 599 tisíc Kč). Verze s dvoulitrem a 160 koňmi pak vychází na 2 682 000 RUB (asi 690 tisíc Kč).

V Číně stojí T55 v přepočtu asi od 460 tisíc Kč, o levné SUV se tedy nejedná ani na tamní poměry. V Rusku je k mání dráž, jeho šance na úspěch jsou přesto nenulové. Foto: Bestune

Petr Prokopec

