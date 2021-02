Už tak levná čínská Škoda Kodiaq v Evropě dál zlevnila, má nové motory i výbavu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chery

Číňané znamenají na automobilové mapě světa stále víc, s dosavadními úspěchy se ale nespokojí. Přichází s dalšími a dalšími novými modely a už tak zajímavé nabídky činí ještě zajímavějšími, jako v případě Chery Tiggo 8.

Auta čínských výrobců si získávají stále více uznání, však naposledy včera jsme psali o tom, že na prvním západním trhu překonala soky z Německa a USA. Nepřichází to náhodou, jejich tvůrci neberou už hotové modely věc, za kterou mohou udělat tlustou čáru a věnovat se novému projektu, spíše se jej - podobně jako Japonci či Korejci - snaží dále postupně posouvat směrem své vlastní představě o dokonalosti. Nemělo by nás proto překvapit, že stále nové sedmimístné Cherry Tiggo 8 představené teprve v roce 2018 a už dosud nabízené mimo Čínu, se dočkalo modernizace, která jej činí ještě zajímavějším. A nově přichází do Evropy i ve verzi, která jej činí ještě levnějším.

Vyznat se v záplavě čínských SUV není jednoduché, a tak si nejprve připomeňme, čím vlastně Tiggo 8 je. Jde o jeden z vrcholných modelů značky Chery, který je skoro na chlup stejně velký jako Škoda Kodaiq - na délku měří totožných 4 700 mm, na šířku je s 1 860 mm nepatrně užší a s výškou 1 705 mm nepatrně vyšší. A stejně jako v případě Škody jde o sedmimístný vůz.

Vizuálně se auto s modernizací příliš nezměnilo, přepřáhlo v zásadě na nová světla a upravené nárazníky, čímž svébytnému designu přidalo trochu více na svěžesti. Více se toho změnilo uvnitř, neboť interiér Tigga 8 dostal nový multimediální systém s dotykovým displejem, který již není zasazen do palubní desky, ale vystupuje z ní. Kromě toho je možné počítat s plně digitálním přístrojovým štítem a novým madlem voliče automatu. Zbytek se již nemění, což znamená mimo jiné bohatou základní výbavu včetně vychytávek, za které u nás musíte připlácet. Jeden příklad za všechny? Pět ze sedmi sedadel je již ve standardu vybaveno jak vyhříváním, tak chlazením, to nenabízí ani mnohé luxusní německé modely za příplatek.

Jde tedy o velké, prostorné, slušně vyhlížející a velmi dobře vybavené auto, ale co technika? Právě tady se odehrály největší změny. Dosud bylo auto nabízeno v Evropě výlučně s motorem 2,0 turbo o výkonu až 170 koní s automatem CVT, nově přichází svěží technika. Zastarávající agregát udělal místo prvnímu zástupci třetí generace rodiny agregátů Acteco, a to jedna-šestce, jejíž výkon činí až 197 koní, ty pak navíc dostane na starosti sedmistupňová dvouspojková převodovka od Getragu. Základem se pak stává motor 1,5 turbo se 147 koňmi a šestistupňovou dvojspojkou. A právě díky tomu mohla cena zamířit níže.

Nyní tedy Chery Tiggo 8 v Rusku začíná 1 799 900 rublů, tedy asi 514 tisících Kč, což je vzhledem k jeho velikosti, výbavě a technice pěkná cena. S modernějším motorem, na jehož přípravách se podílely firmy jako Bosch či Valeo a který má dosáhnout pozoruhodné termální účinností 37 procent. Připomeňme, že Škoda nabízí Kodiaq s automatem od 766 900 Kč a i ve verzi Style za 902 900 Kč si o takové výbavě si může nechat jen zdát - některé věci ani nelze přikoupit. Ve srovnatelné specifikaci je tak Tiggo 8 o polovinu levnější. Není tedy divu, že Chery podle svých slov eviduje o vůz enormní zájem, takové auto by si našlo své zákazníky i u nás.

Chery Tiggo 8 vypadá k světu a i uvnitř toho lze čekat spoustu - jde o velké, sedmimístné SUV s pěti vyhřívanými a klimatizovanými sedadly v základu. S novými motory pak dokonce zlevnilo a Škodě Kodiaq konkuruje s přibližně poloviční cenovkou. Foto: Chery

Zdroj: Chery

Petr Prokopec