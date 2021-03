Čínská Škoda Kodiaq už se prodává v Evropě, místo pro 7 i výbavu dá velmi levně před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: JAC Motors

I v plné palbě je levnější než český Kodiaq v základu, za srovnatelnou specifikaci pak zaplatíte polovinu. SUV dlouhé 4,8 metru pobere až sedm lidí, i s motorem 1,5 je i bez 4x4 zajímavou nabídkou.

Zatímco v Česku se dálnice staví rychlostí 4 kilometry za rok, v Číně stejný úsek zvládnou vybudovat za den. Přesto ani takové tempo neodpovídá rychlosti, s jakou se rozrůstá tamní automobilový park. Přestože tedy mimo město mohou Číňané jezdit maximálně 120 km/h a na mnoha městských silnicích si mohou užívat i osmdesátku, realita je poněkud jiná. Dlouhé zácpy jsou zde na denním pořádku, ať už se pohybujete v zástavbě nebo na desetiproudé komunikaci. Vlastně tak nepřekvapí, že národní rychlostní průměr nepřesahuje 30 km/h.

Z výše zmíněného je jasně patrné, že jízdní dynamika není pro čínské automobilky prioritou. Důraz je místo toho kladen na komfort a luxus, neboť pokud pomalu několik hodin denně strávíte v dopravních zácpách, pak vám daleko více vhod přijde připojení k internetu a masážní strojek zabudovaný v sedadlech, než stovky koní pod kapotou. A jelikož tyto vozy ani nemusí být vyvíjeny s ohledem na vysokou rychlost, výsledkem je nízká cena.

Přesně dle tohoto receptu bylo v loňském roce ukuchtěno i SUV JAC Sol X7, které se letos dostává do Evropy. Prodávat se začíná na ruském trhu, a to pod označením S7, aby nedošlo na záměnu s BMW X7. Při pohledu pod kapotu by asi nikdo zmatený nebyl, neboť u mnichovského vozu je nejmenším agregátem třílitrový šestiválec. U toho čínského ovšem můžete sáhnout pouze po 1,5litrovém čtyřválci, jehož 149 koní navíc míří pouze na přední kola.

Již z toho je patrné, že JAC S7 asfalt trhat nebude, přičemž mimo něj jej majitelé navzdory vzhledu brát také příliš často nebudou. Na druhou stranu, na vnitřní prostor si asi bude stěžovat jen málokdo, neboť tu máme 4 776 milimetrů dlouhé SUV s rozvorem 2 750 mm. Zákazníci tak mohou volit mezi pětimístným a sedmimístným provedením, kdy u prvního zmíněné lze počítat se zavazadelníkem o kapacitě 960 litrů, již lze sklopením druhé řady navýšit na 1 358 l.

Vůz na ruském trhu startuje na částce 1 449 000 rublů (cca 431 tisíc Kč), za které dostanete mimo jiné 18palcová litá kola, kotoučové brzdy ve všech rozích, klimatizaci, multimédia se zpětnou kamerou a 12,3palcovým středovým displejem či plejádu bezpečnostních prvků. Na této úrovni si ovšem můžete dopřát pouze pětimístné provedení, to sedmimístné je spojeno až s výbavou Comfort, která mimo jiné přihazuje také filtrační systém CN95 chránící posádku před bakteriemi a viry.

Na vrchol nabídky se postavil stupeň Luxury, jenž v případě sedmimístného provedení vychází na 1 749 000 RUB (520 tisíc Kč). To je částka, za kterou u nás ani v Rusku nedostanete Škodu Kodiaq ani v základu a se stejným hnacím ústrojím, natož pak s automatickou převodovkou. JAC S7 s ní nicméně spojuje již zmiňovaný masážní strojek, stejně jako třeba elektricky ovládané víko zádě, prosklenou střechu nebo třeba plně digitální přístrojový štít. Kromě toho nechybí kožené čalounění a sedadla s pamětí.

JAC S7 vypadá povedeně a disponuje nemalou výbavou již v základu, který stojí pouhých 431 440 Kč. S ničím jiným než s jedna-pětkou však nepočítá, ani to ani v kombinaci s vrcholnou výbavou. Foto: JAC Motors

Zdroj: JAC Motors

Petr Prokopec