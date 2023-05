Čínská Škoda Octavia RS míří do Evropy, skoro 200 koní výkonu nabídne o stovky tisíc levněji

Petr Prokopec

Ještě nedávno by vás asi ani nenapadlo, že by Číňané mohli konkurovat také sportovním derivátům aut západních soupeřů, přesně to ale nyní dělají. A nezůstanou u toho jen v Číně.