Čínská Škoda Octavia RS se 197 koňmi se ukázala ve verzi pro celý svět, doma stojí pouhých 333 tisíc Kč

Kvůli obavám ze soudních sporů s Audi auto muselo změnit své jméno, ale jinak se zdá být přesně tou atraktivní nabídkou, kterou od začátku mělo být. Svou cestu světem začíná v Mexiku, Evropa bude následovat záhy.

Japonská auta v Americe už dávno platí za spolehlivé a dostupné vozy, donedávna jim ale zoufale chyběla prestiž. Automobilky jako Honda, Toyota či Nissan si toho byly vědomy a protože nechtěly prodávat jen lidové modely za lidové peníze s lidovými maržemi, přišly v druhé polovině 80. let se svými luxusními divizemi. Pod jejich hlavičkou nabídly technicky obdobné vozy zabalené do atraktivnějšího kabátu, s kvalitnější kabinou, vyšší výbavou a také s citelně vyšší cenou. Tak vznikly vozy Acury, Lexusu a Infiniti.

Před více jak 30 lety nemohl nikdo tušit, jak moc dobrý krok to od Japonců byl a že jej později budou následovat mnohé další automobilky. Nejde jen o ty korejské, jejichž prémiové Genesis známe i u nás, své k tomu později řekli i Evropané jako Citroën se svým DS. A nedávno se přidalo čínské Chery, které od loňska pracuje se značkou Omoda. Písmeno „O“ v ní odkazuje na novotu, zatímco „Moda“... No, to už si domyslíte. A míří hlavně na mladší a lépe situované publikum se zálibou ve stylu.

Její plány jsou velmi neskromné, do roku 2030 chce prodávat (mimo Čínu) 1 400 000 aut ročně a zašlapat tak do země třeba i celou Škodu. Na to nebude stačit pár zemí, a tak je už dnes Omoda činná v řadě odbytišť, mimo jiné v Rusku, Austrálii, Jižní Africe nebo Mexiku. Právě na posledním zmíněném místě nyní Omoda poprvé plně odhalila očekávanou novinku původně zvanou S5 GT, která je luxusnějším a sportovnějším provedením modelu Arrizo 5 GT od mateřské automobilky Chery. Nakonec si říká O5 GT, aby se mimo Čínu vyhnulo sporům s Audi, které skoro všude prodává své modely S5. Ale to je jen kosmetická modifikace.

Oproti výchozímu Chery dostala Omoda O5 GT zvnějšku řadu drobných designových změn, které autu dodávají sportovní šmrnc a berou dojem laciného auta, jak můžeme vidět na sadě oficiálních fotek. Jsou tu loga verze GT, upravená světla, prvky vyvedené v černé barvě a další drobnosti. Více změn se objevuje uvnitř, kde je patrný digitální přístrojový štít sdružený s výstupem infotainmentu do jednoho celku (obě části mají úhlopříčku 10,25 palce), patrné jsou také odlišné dekory z uhlíkových vláken, skořepinově se tvářící černá sedadla s červeným lemováním (či naopak) nebo hliníkové pedály. Bohatá výbava zahrnuje i takové věci vyhřívané a ventilované sedadla sedačky či všechny myslitelné elektronické asistenty včetně jízdní asistence úrovně SAE 2+.

Pro exportní trhy bude Omoda O5 GT k dispozici jen výkonnějším motorem 1,6 turbo s výkonem 197 koní (145 kW) a točivým momentem 290 Nm. Obojí míří na přední kola přes standardní 7stupňový dvouspojkový automat, který umožňuje zrychlení z 0 na 100 km/h za sympatických 6 sekund. Nejvyšší rychlost činí 220 km/h. Máme tu tedy jakéhosi aspirujícího konkurenta Škody Octavia RS, který sice nemá až takový výkon, také ale bude podstatně levnější.

Ceny pro Mexiko nebyly zatím zveřejněny, v Číně ale nabídka Arriza 5 GT ve verzi s motorem 1,6 turbo začíná na 109 900 CNY, což je v korunách pouhých 333 tisíc Kč. Auto následně zamíří do Ruska i do EU (jiné Omody už se na některých trzích prodávají) a i kdyby tu stálo dvojnásobek, cena okolo 650 tisíc Kč za tak výkonný a bohatě vybavený vůz bude zajímavá. Na této úrovni Octavia pomalu jen startuje, srovnatelné RS je o 400 a víc tisíc korun dražší.

