Čínská Škoda Octavia se ukázala v novém. Její ceny pro nás budou při jejím výkonu a výbavě jako z pohádky před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Changan

Tohle auto by si u nás klidně mohlo říkat RS a nikdo by se nedivil. Současně ale stojí tak málo, že se vedle něj i Fabia musí červenat. Pokud byste hledali nejlepší čínskou variaci na dlouhodobě nejúspěšnější vůz na českém trhu, nutně skončíte u tohoto stroje.

Škoda Octavia bývala v Číně jedním z automobilových bestsellerů a skoro sama tam táhla odbyt české značky. Prodávalo se jí tam tak moc, že se Říše středu stala pro škodovku suverénně největším trhem na celém světě. To platilo ještě pár let zpátky, jak je tomu dnes? Dnes česká automobilka neznamená v Číně prakticky nic a téměř nic tam ani neprodává.

Způsob, jakým se vytratila z hledáčku zákazníků, je u nás či obecně v Evropě asi neopakovatelný, přesto je varovnou ukázkou toho, jak rychle můžete na trhu ztratit relevanci, pokud ztratíte smysl pro realitu. A ten škodovka rozhodně ztratila - zkoušela dál prodávat svá auta za ceny bližší spíš těm, za jaké je nabízí u nás, čínská konkurence ale postupně dokázala dostat na trh srovnatelné modely mnohem levněji. A v poměru hodnoty a ceny jsou tak jinde, že si v Mladé Boleslavi mohou dál leda věšet na zeď diplomy za dřívější úspěchy.

Jedním z aut, která českou značku v Číně doslova sestřelila z koně, je Changan UNI-V. O tomto autě jsme psali nejednou, protože je opravdu dobrým receptem, jak Octavii uvrhnout do zapomnění. Je to liftback jako Octavie, je prakticky stejně velký jako Octavie, má ještě větší rozvor, vypadá zajímavě, útulně, je vybavený, dobře technicky disponovaný a stojí vedle škodovky pakatel. Nyní dorazil ve své třetí generaci, a tak se na něj pojďme podívat.

Označit tohle auto za novou generaci je tedy odvážné, zrovna v tomto ohledu si ale Changan se Škodou nemají mnoho co vyčítat. Podobně jako je Octavia IV velkým faceliftem trojky, je i Changan UNI-V III spíš faceliftem čísla II. Auto zejména zvenčí nevypadá dramaticky jinak, podle výrobce jde ale o „nově vyvinutý model”, který dál rozvíjí téma „bionického design s motivem žraločího nosu”. Nejvýrazněji se změnily nárazníky, přičemž ten přední zaujme výrazně komplikovanějším pojetím.

Prý to ale pomáhá aerodynamice, díky čemuž koeficient odporu vzduchu klesl na 0,27, a to přesto, že se nepraktické zcela výsuvné kliky dveří staly jen částečně skrytými pro spolehlivější fungování. Zadní část vozu se příliš nezměnila, pomineme-li tedy znovu nárazník se čtyřmi kulatými koncovkami výfuků místo dosavadních dvou oválných či spíš obdelníkových. Automaticky ovládaný zadní spoiler ve stylu Porsche zůstává zachován.

Úplně jiný je pak interiér, který opustil napodobování Peugeotů, vyloženě originální ale stejně není. Sází na dnes celkem obvyklou kombinaci dvou LCD obrazovek a nekulatý volant ve tvaru písmene D, znovu ve stylu Porsche ale právě na volantu přibylo tlačítko Super Race 3.0 (člověk musí milovat čínský marketing), který přepne auto do sportovního režim a na palubě nastaví tu správnou bojovnou atmosféru.

Z výbavy čekejte už v základu téměř vše důležité, od elektronických vychytávek přes praktické prvky jako automatickou klimatizaci až po bezpečnostní výbavu. Nové bude vůz vybaven také ambientním osvětlením interiéru s 256 barvami a lepším audiosystémem s 18 reproduktory. Po technické stránce pak též neurazí - turbomotory z řady Blue Whale (sic) s objemy 1,5 a 2,0 litru nabídnou 192 a 245 koní v kombinaci se sedmistupňovou automatickou převodovkou se dvěma spojkami resp. osmistupňový automat s hydrodynamickým měničem. Auto je tak ještě silnější než dřív, slabší motory neexistují. Dynamické parametry ale zatím výrobce nezveřejnil.

Něco takového v hávu Octavie stojí v Česku snadno kolem milionu korun, Changan to nabídne v Číně za zatím přesně nezveřejněné ceny, které se ale mají pohybovat na úrovni současného rozsahu, tedy mezi 108 900 až 139 900 juany. To je asi 326 až 420 tisíc korun, za to u nás nekoupíte pořádně ani Fabii, natož pak 245koňovou Octavii s automatem a výbavou. Diví se ještě někdo zkáze Škody v Číně?

Changan UNI-V je venku v novém. Vedle Škody Octavia to bude znovu císař poměru hodnoty a ceny. Foto: Changan



Pro srovnání dosavadní provedení vozu. Novinek není zase tak moc, abychom mohli autu říkat třetí generace, jak ho nazývá výrobce. Foto: Changan

Zdroj: Changan

Petr Miler

