Čínská Škoda Octavia se ukázala v novém, s cenami od 332 tisíc Kč to bude ještě větší hit před 9 hodinami | Petr Prokopec

Výrobce novinku označuje za novou generaci, vše ale nasvědčuje tomu, že před sebou máme výraznější facelift. Tak či onak se Bestune B70 od FAW dočkal nového pojetí, které má šanci bodovat u zákazníků ještě víc než dosud.

Mnohokrát jsme už psali o tom, že zatímco dříve západní automobilky inspirovaly ty čínské tak, že Číňané vzali kopírku a nabídli na pohled to samé v horším provedení, ale za zlomkovou cenu, dnes je inspirují spíše svými úspěchy, kterými je vedou k tomu, na co se zaměřit. Naprosto obecně můžeme říci, že Číňany by stěží kdy napadlo ve velkém nabízet SUV, kdyby nešlo o tak populární auta v USA nebo Evropě, dříve byli čínští klienti zbláznění spíše do sedanů. To jsou ale možná až zbytečné „makropohledy”.

Číňané se totiž inspirovali i konkrétními typy úspěšných automobilů. Jedním z nich je - a můžeme se ptát, zda je o poctu nebo smůlu - Škoda Octavia, tedy ve své podstatě přerostlý kompaktní liftback, který na trhu dlouho skoro neměl obdoby. Úspěšný tak byl i v Číně, která byla pro Octavii daleko největším trhem, až... Až se ucho utrhlo, to se jinak nedá říci. V určitou chvíli vycítili Číňané v tomto segmentu příležitost a hned několik firem nabídlo dokonce ještě větší a podstatně levnější kompaktní liftbacky. A během pár let bylo prodejně po Octavii, dnes v Číně neznamená skoro nic, byla vymazána z trhu soupeři nabízejícími více muziky za méně peněz.

Jedním z nich je Bestune B70 od čínské automobilky FAW, která dokonce s koncernem VW přímo spolupracuje. A tak měla inspiraci nadosah, i když lokální výroba škodovek probíhá ve spolupráci s automobilkou SAIC. Liftback přímo konkurující Octavii byl skutečně jedním z těch, které Škodě sebraly vítr z plachet. A nyní se ukázal v novém.

Číňané modernizaci titulují jako novou generaci, i když dosavadní provedení bylo odhaleno teprve před třemi lety. Podle všeho jde ale o jeden z triků používaných též koncernem VW, neboť auto se zdá být v základu stejné jako vůz představený v roce 2020. Vizuální změny se pak týkají přední a zadní části, kde došlo na výměnu světel a nárazníků. Čelní partie dále profitují z pozměněné masky s horizontálními lamelami, jiné je i firemní logo vpředu a vzadu, kde najdeme také odlišné koncovky výfuku.

To je v rámci zevnějšku vše, v případě boků lze mluvit jen o novém designu 18- a 19palcových litých kol. Zamířit tedy můžeme do interiéru, kde největší novinkou je modifikovaný středový tunel a na něj navazující středová konzole. Separátní ovládání klimatizace je totiž minulostí, místo toho již musíte do palubního menu skrze dotykový displej. Změněn byl také volič automatických převodovek, stejně jako je odlišné logo na jinak totožném volantu.

Ani tyto změny pochopitelně z vozu nedělají zcela novou generaci, ostatně podpořené nejsou ani přechodem na zcela odlišnou techniku. B70 totiž setrvává u platformy FMA a rozvoru 2 800 milimetrů. Odlišné nárazníky si pak vyžádaly prodloužení délky o 45 mm na 4 855 mm. Zda pak i za tím předním zůstalo vše při starém, zatím Číňané nepotvrdili, dá se ale očekávat, že ano.

V nabídce by tedy měla zůstat přeplňovaná jedna-pětka a dvoulitrové turbo. První zmíněná jednotka dosud produkovala 169 koní, o které se starala sedmistupňová dvouspojková převodovka. Druhá pak byla spojena s 224 koňmi a klasickým šestistupňovým automatem. Výkon vždy směřoval na přední kola, to se u levného vozu této koncepce dá očekávat.

A jeho ceny jsou opravdu lidové. Jedna pětka s cenou startuje na 105 900 CNY, tedy asi 332 tisících Kč, dvoulitr na 128 900 CNY, což je přibližně 400 tisíc Kč. Zda se auto objeví i v EU, zatím nemáme potvrzené, v Bělorusku ale dnes startuje na pořád přijatelných 74 990 BYN (508 tisíc Kč), v Rusku je o něco dražší, ale také více vybavené. Nelze se divit, že šlo o prodejní hit, v novém balení za nadále atraktivní ceny může být ještě žádanější.

Kdy B70 dorazí aspoň do východnějších koutů Evropy, zatím nevíme, počítejme ale s příštím rokem. Dealeři v Číně mají první vyrobené exempláře v showroomech už nyní, takže v prodejních statistikách by vůz mohl začít válet ještě letos.

Bestune B70 je čínský soupeř Škody Octavia, jeden z ničitelů úspěchu škodovky v Číně. České auto délkou i rozvorem převyšuje, motoricky též nezůstává pozadu. Prodává se ale podstatně levněji, dokonce i mimo Čínu. Foto: FAW

