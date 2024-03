Čínská Škoda Octavia v novém míří do Evropy. S ještě atraktivnějším vzhledem a cenou od 417 tisíc Kč to bude trhák před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: FAW

Ani jsme moc nepochybovali o tom, že sem zamíří, je to jistě jedno z aut, které má šanci vzít Evropany u srdce. Vedle atraktivnějšího vzhledu disponuje už v základu 224 koňmi a spoustou výbavy, přesto nebude drahé.

Čínské automobilky se dříve nestyděly své zahraniční konkurenty sprostě kopírovat. I když to ale v jejich domovině málokomu vadilo, rychle pochopily, že tudy cesta k úspěchům ve světě nepovede. Dnes - byť výjimky pořád existují - už si tedy Číňané od prostého a pořád stejně sprostého kopírování dali pokoj a spíše se u soupeřů inspirují. A to klidně konkrétními typy úspěšných automobilů.

Jedním z nich je - a můžeme se ptát, zda je o poctu nebo smůlu - Škoda Octavia, tedy ve své podstatě přerostlý kompaktní liftback, který na trhu dlouho skoro neměl obdoby. Úspěšný tak byl i v Číně, která byla pro Octavii daleko největším trhem, až... No až se ucho utrhlo, to se jinak nedá říci. V určitou chvíli vycítili Číňané v tomto segmentu příležitost a hned několik firem nabídlo dokonce ještě větší a podstatně levnější kompaktní liftbacky. A během pár let bylo prodejně po Octavii. Dnes v Číně neznamená skoro nic, byla vymazána z trhu soupeři nabízejícími zásadně více muziky za méně peněz.

Jedním z úspěšných aut je Bestune B70 od čínského gigantu FAW, který dokonce s koncernem VW přímo spolupracuje. A tak měl inspiraci nadosah, i když lokální výroba škodovek probíhá ve spolupráci s automobilkou SAIC. Liftback přímo konkurující Octavii byl skutečně jedním z těch, které Škodě sebraly vítr z plachet. Loni se tento vůz ukázal v novém provedení a teď už víme, že nebude vyhrazen jen Číně.

Otázkou tedy je, jak moc je tohle auto nové. Číňané jej titulují jako novou generaci, původní provedení ale bylo odhaleno teprve před čtyřmi lety. Dá se tedy říci, že jde spíše o rozsáhlý facelift ve stylu Škody Octavia IV, VW Golf VIII nebo Škody Superb IV, tak či onak se ale auto změnilo dost. Zvnějšku hraje na podstatně modernější notu zejména svými světly a nárazníky, auto také používá nové firemní logo. V interiéru pak vidíme novou architekturu kladoucí mnohem větší důraz na větší dotykový displej. Z dřívějška je známý v podstatě jen volant, jinak je vše včetně voliče automatu nové.

Technika je též staro-nová. B70 setrvává u platformy FMA a rozvoru 2 800 milimetrů. Pokud jde o rozměry karoserie, auto je ještě větší než dřív, a tak na délku měří 4 855 mm (skoro o 20 cm víc než u Octavie). Technikou pak vůz míří výš, takže jediným motorem v nabídce zůstává dvoulitrové turbo s výkonem 224 koní a šestistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem. Výkon pochopitelně směřuje na přední kola a stará se o slušnou dynamiku - maximálka 230 km/h je na čínský vůz vysoká.

Ceny auta navzdory tomu, že je nejen velké, ale i výkonné a slušně vybavené, zůstávají nízko. Základní suma v Číně má podobu 128 900 CNY, což je asi jen 417 tisíc Kč. V létě by pak měl nový B70 podle dnešního oznámení FAW dorazit do Evropy, v prvé řadě nejdříve do Ruska, kde ve svém stávajícím provedení startuje na 2 130 000 RUB, což je asi 547 tisíc Kč. Novinka bude skoro jistě dražší, ale o kolik víc by musela stát, aby byla vedle Octavie při jejích současných cenách neatraktivní? Však pokud byste chtěli 230koňovou Octavii s automatem a slušnou výbavou, bez milionu v kapse to ani nezkoušejte.

Prostor pro Číňany je tedy obrovský, byť zatím nevíme, kdy a zda vůbec B70 do západnějších koutů Evropy dorazí. Vzhledem k dosavadním úspěchům čínských značek i na těchto kolbištích bychom se ale divili, kdyby zrovna FAW ztrácel s ofenzívou čas.

Bestune B70 se jako jeden z nejvážnějších čínských soupeřů Škody Octavia a ničitelů úspěchu škodovky v Číně vydává i do Evropy. Doma nabízí hromadu muziky za dobré peníze, v Rusku to nebude jinak. Foto: FAW

Zdroj: FAW

Petr Prokopec

