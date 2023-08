Čínská Škoda prodejně dohání český originál během chvilky, i mimo Čínu ji chce za pár let rozválcovat před 8 hodinami | Petr Miler

Pokud si Škoda myslí, že jí Číňané mohou vzít vítr z plachet jen v Číně, zjevně se mýlí. Za velkou zdí padla pod tíhou jejich konkurence až ke dnu, to samé se může stát i kdekoli jinde.

V sobotu jsme vám ukázali exportní specifikaci čínského soupeře Škody Octavia RS od značky, která už působí i na trzích Evropské unie. Jde o Omodu, teprve loni založenou divizi velké čínské automobilky Chery, která se snaží být „cool” a „trendy”, prostě být designově zajímavější, modernější a na trhu mířit o něco výše. Smyslem její existence je dobýt zahraniční trhy, neboť v Číně vůbec nepůsobí. A jedním z jejích hlavních cílů je nepokrytě česká Škoda i s jejími zákazníky.

Pro tu byla kdysi Čína daleko největším trhem na světě, dnes tam paběrkuje. Na atomy ji rozebrali domácí konkurenti jako právě Chery, kteří přišli s modely, jimž škodovka nedokáže konkurovat. Zatímco česká automobilka přemýšlí, jak u nás prodat Octavii za 620 tisíc Kč v základu, Číňané prodávají špičkově vybaveného soka verze RS se skoro 200 koňmi v přepočtu za 333 tisíc. Jak tomu lze konkurovat, no jak?

V Evropě se Chery zkusí prosadit pouze s Omodou, která proti Škodě vytáhne se dvěma protivníky jejích nejžádanějších modelů - Octavie a Karoqu. Proti prvnímu jmenovanému míří přerostlý kompakt S5, který si na některých trzích říká O5, proti tomu druhému SUV jménem C5, který si někde říká prostě 5 - důvody si domyslíte, označení S5, C5 i 5 někde vadí Audi, Citroënu a BMW, a tak tím Číňané (poněkud kontroverzně) proplouvají, jak se dá. Jsou to celkem líbivé vozy s moderní technikou a bohatou výbavou, které budou stát o stovky tisíc míň než srovnatelné škodovky.

Leckdo si v reakci na takové zprávy řekne cosi o tom, že čínská auta mimo Čínu stejně nikdo nekoupí. A podobně na věc reagují i někteří zástupci zajetých automobilek, Škodu nevyjímaje. Na tom je ale ve výsledku vidět jen to, jak hloupě tyto soupeře podceňují a zametají jim tím cestu k úspěchu. Číňané při své druhé světové expanzi působí nenápadně, o to úspěšnější ale jsou.

Chery se právě pochlubilo tím, že Omoda od ledna do července 2023 prodala po světě 86 668 vozů, z čehož rekordních 15 735 exemplářů připadlo na červen. Meziročně tak roste nekonečně, protože loni ještě nic neprodávala, meziměsíčně o 10,7 %. Bavíme se přitom pouze o autech prodaných mimo Čínu, tedy přesně tam, kde by čínská auta nikoho neměla zajímat. Doslova z ničeho je to fascinující vzestup, přičemž Chery dál plánuje že s Omodou letos dosáhne na 200 tisíc prodaných aut mimo svou domovinu. Při aktuálních měsíčních prodejích i meziměsíčních růstech to nelze vyloučit.

Uvážíme-li, že Škoda loni prodala po celém světě včetně Číny 731 300 vozů, dotahuje ji Omoda během chvilky, už po pár měsících je na čtvrtině jejích čísel. Plán značky pro rok 2030 je pak 1,4 milionu prodaných vozů za rok stále mimo Čínu, o tom si škodovka může nechat jen zdát, nic takového dávno neplánuje. A není to tak, že by Omoda bodovala v Rusku a dál nic - tam začala a je to pro ni významný trh (letos 18 358 aut), ale jak je už z tohoto čísla patrné, úspěšná je nevyhnutelně i na mnoha jiných místech.

Z našich pravidelných zmínek na toto téma můžete mít pocit, že Číňanům fandíme víc než jiným automobilkám, že nám za to snad platí... Ale není to pravda, upřímně bychom si spíše přáli úspěch Škody. Ale ten nepřijde z ničeho a určitě nepřijde ani ze zavírání očí před realitou. Škodovka přestala být konkurenceschopná mimo jiné kvůli své slepé sázce na elektromobily, Číňané ji nachytali na švestkách ve správný čas se správnými auty za správné ceny a mohutně bodují. Postavit se jim lze jen akceptací reality a adekvátní odpovědí, ne ještě více slepou sázkou na něco, co kupuje pár procent lidí. Přesně touto cestou ale Škoda míří, bohužel.

SUV Omoda C5 alias je aktuálně nejúspěšnějším modelem značky, je to přímý soupeř Škody Karoq. Foto: Chery/Omoda



Čínská Škoda Octavia si říká Omoda S5 nebo O5 a ve verzi GT soupeří i s verzí RS. Oba modely aktuálně už míří i na evropské trhy, všude po světě (krom Číny) se jich má letos prodat 200 tisíc, za 7 let 1,4 milionu. Na co Škoda čeká? Foto: Chery/Omoda

Zdroj: Chery/Omoda

Petr Miler

