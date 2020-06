Číňané kopírují Teslu úplně ve všem, „vykradli” i jejich web a víc nabízí levněji před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jako by nestačilo, že samo auto vypadá jako upravená Tesly, sáhl Xpeng i po tvorbě webu stejným způsobem. Je to prostě web Tesly, jen s trochu jinými detaily.

Pro Teslu je čínský trh stěžejním. Právě proto tam vznikla první mimoamerická Gigafactory, ve které se vyrábí Model 3. I kvůli tomu došlo k jeho zlevnění z původních 377 tisíc yuanů (cca 1,26 milionu Kč) na 299 050 CNY (997 tisíc Kč). Tuto sumu pak automobilka nyní ještě snížila na 291 800 yuanů (973 tisíc Kč), aby se zákazníci mohli dostat k vládní dotaci. Ve finále je tak elektromobil s dojezdem 381 kilometrů dle metodiky WLTP k mání od 271 550 CNY (906 tisíc Kč), tedy o více než 30 procent levněji než dříve.

Proč o tom ale mluvíme? Důvodem je společnost Xpeng, jejíž aktivity nemůže Elon Musk považovat za nic jiného než ryzí pirátství. Číňané totiž do svých služeb zlákali Kuang-č' Cchaoa, který byl klíčovou postavou ve vývoji Autopilotu. Podle tvrzení americké automobilky však měl před svým odchodem ukradnout zdrojový kód autonomního systému, kterým pak měl obdarovat svého nového chlebodárce. To nicméně firma Xpeng odmítá a dokonce již zveřejnila 12 tisíc dokumentů, jež mají prokázat její nevinu.

Je otázkou, jak se celý spor vyvrbí. Nicméně aktuální indicie jen naznačují, že Číňané si se zákony či etikou stále nedělají příliš velkou hlavu. Tedy alespoň v případě oné firmy Xpeng, která se rozhodla, že Tesle ukradne co může. Nejenže tedy využívá prakticky veškeré patenty, které Tesla dala světu bezplatně k dispozici, což jistě může, ale zároveň kopíruje i to, co nemůže.

Netýká se to jen autonomního systému, nýbrž také firemního webu. Pokud zamíříte na internetovou stránku firmy Xpeng, možná si v prvé chvíli budete myslet, že jste na návštěvě u Tesly. Prakticky identicky či alespoň velmi podobně jsou stylizovány fotografie i doprovodné texty, stejně jako jejich obsah. A když se člověk zadívá na nabízený model P7, je mu již na první pohled jasné, že tady byl nepokrytou inspirací právě elektromobil z amerického Fremontu.

Díky takto uspořeným nákladům se Xpeng mohl dostat na ještě nižší cenu, než kterou nese základní Model 3. Sedan P7 ve své domovině startuje na 229 900 CNY (767 tisíc Kč), přičemž tato částka vám koupí baterie o kapacitě 80,9 kWh, s nimi spojený dojezd 568 km (ovšem dle cyklu NEDC, který základní Tesle přisuzuje 429 km) a pohon zadních kol. Dopřát si ovšem můžete i čtyřkolku, stejně jako provedení Long Range (dojezd 706 km) či sportovní variantu.

Xpeng toho tak za méně nabízí více než Tesla. A aby toho nebylo málo, firma osadila sedan P7 také autonomním řízením úrovně SAE3, čímž je americká automobilka opět překonána. Nyní tedy již záleží na zákaznících, zda dají přednost originálu či kopii. Protože jsou ale pro mnohé peníze na prvním místě, dá se vytušit, že Xpeng o zájem nouzi mít nebude. Jistě k zlosti Elona Muska, který jistě nepočítal s tím, že mu taková konkurence vyroste na klíčovém trhu tak brzy. Takhle to ale v Číně zkrátka chodí a potýkat se s tím musí nejen Tesla.

