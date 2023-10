Čínská značka slibující luxus BMW za cenu Škody ohlásila vstup do EU, nabídne tu i spalovací motory před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Zatímco mnohé zajeté automobilky dogmaticky trvají na prodeji pouze elektrických aut bez ohledu na to, co si lidé žádají, Číňané jsou flexibilnější. Bude to platit i v případě už čtvrté značky automobilky Chery, která právě potvrdila svůj vstup na trhy EU.

Někteří měli pocit, že pokud se čínským automobilkám jednou podaří v Evropě prosadit, bude to něco jako vlna tsunami. Jenže takhle to v reálu v relativně konzervativních oborech nefunguje, nikdy se tedy nemohlo stát, aby tu jeden rok neprodávaly čínské automobilky skoro nic a druhý byly najednou mezi nejúspěšnějšími značkami.

Obvykle to probíhá tak, že nové firmy roky relativně potichu a zdánlivě bez velkých úspěchů budují svou pozici. Za mohutných investic a podobně mohutných prodělků oslovují zákazníky pomalu po jednotkách, v jednu chvíli se ale dostanou k jakémusi bodu zlomu, za nímž - zvlášť pokud tomu okolnosti nahrají - najednou začnou na léta budovaných základech stavět něco, co se začne rychle rozrůstat a co není možné zastavit. Přesně toho jsme svědky nyní.

Číňané se o Evropu vždy pokoušeli, nikdy ale velkých úspěchů nedosáhli. Přesto to nevzdali, inovovali svá portfolia, přišli s atraktivnějšími designy, novou technikou i vysokou bezpečností. Takovou nabídku na některých trzích nevtíravě předestřeli Evropanům už před léty a pomalu si budovali základy své budoucí expanze. Pomohlo jim v tom také Rusko - nejprve svými menšími regulacemi, díky kterým si mohli Číňané relativně levně ozkoušet, na co evropská klientela zabere, pozdější vyklizení pozic západními značkami jim dovolilo udělat z jejich evropské přítomnosti i solidní byznys. Dalším krokem byly země EU, kde jim okolnosti přejí podruhé - auta tu zdražila, životní úroveň nanejvýš stagnuje a levnější čínské zboží najednou spoustě lidí nesmrdí.

Vidět to můžeme na úspěchu značky MG v Česku, který přišel relativně rychle, ale ne z ničeho - v Británii působila značka pod čínským velením už dávno, stejně tak třeba v Nizozemsku a na dalších trzích. Když tomu pak okolnosti nahrály, stačilo chytře zvolit portfolio preferovaných modelů tím kterým trhem a úspěch byl tady. Že v Británii nebo v Nizozemsku se dobře prodávají elektromobily? Fajn, MG je tam úspěšně prodává, je mu ale ukradené, že v Česku taková auta nekupuje skoro nikdo, s obdobnými úspěchy tu nabízí spalovací vozy. Tahle flexibilita je dnes západním automobilkám obvykle cizí je až absurdní, jak posedlá jsou některá česká zastoupení těchto firem prodejem elektromobilů v Česku, i když vidí, že zájem o ně je tady minimální. Ve výsledku tím jen otevírají prostor třeba právě jinak uvažující čínské konkurenci.

S MG to neskončí, prakticky to samé chce nyní v EU zopakovat jiný čínský gigant Chery se svou paletou značek. Firma před pár dny potvrdila, že do Evropy vlétne s auty od Omody, Jaecoa a Exlantixu, tím to ale neskončí. Nejnověji oznámila, že EU nemine ani možná to nejzajímavější z její nabídky, auta značky Exeed, která chtějí napodobovat prémiové produkty automobilek jako BMW nebo Mercedesu, cenově ale chtějí zůstat někde na úrovni Škody.

Při nedávném rozhovoru pro Autocar to potvrdil šéftechnik Chery Peter Martin, podle nějž Exeed uvede napříč kontinentem své klíčové modely, a to - podobně jako MG - i se spalovacími motory podle toho, co je na kterém trhu žádáno. Martin říká, že Exeed se může úspěšně srovnávat s lídry v segmentu luxusních aut a flexibilita značky nabízet různé pohonné jednotky na různých trzích je její velkou předností.

„Máme k dispozici průřez variant pohonných jednotek s vnitřním spalováním, plug-in hybridním i elektrickým pohonem, takže můžeme naši nabídku upravit tak, aby co nejlépe vyhovovala poptávce na každém trhu,“ řekl Martin konkrétně a dodal: „Můžeme nabídnout vozy za konkurenceschopné ceny, ale nabídnou prémiový pocit a technologie, jaké byste našli u Mercedesu nebo BMW. Moje měřítka při vývoji modelů Exeedu jsou Mercedes, BMW, Tesla a Lexus. (...) Nebudeme tak drazí, ale nabídneme podobný zážitek.“

To zní zajímavě, zatím ale musíme počkat, co přesně se z toho vyklube. Exeed zatím neupřesnil, jaké ze svých modelů do Evropy pošle, jeho pro nás relevantní nabídka typů se spalovacími motory dostupná třeba v Rusku se ale dnes skládá z modelů RX, LX, TXL (na fotkách) a VX. V Rusku jsou tyto vozy velmi úspěšné a divili bychom se, kdyby u nás nebyly. Ostatně přes týden jsme psali o tom, že dovoz čínských aut do Evropy meziročně roste o víc jak 100 procent. Exeed může tento trend velmi snadno dál podpořit, jakkoli zbylé zmíněné značky Chery bude následovat až se zpožděním.

Exeed nejvíce boduje s modernizovaným modelem TXL, který velikostně odpovídá Škodě Kodiaq, ale chce konkurovat spíše BMW právě za cenu škodovky. Foto: Chery

Zdroj: Autocar

Petr Miler

