Čínská značka je jen krůček od toho, aby porazila Teslu v celosvětových prodejích elektromobilů, bude to další zlom včera | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Číňané míří vzhůru, ať už se nám to líbí nebo ne. A nic jim zjevně není svaté, ani dosud neochvějné prvenství Tesly v celosvětových prodejích elektromobilů zřejmě nemá šanci letos odolat rozmachu BYD.

Tesla se před pár dny pochlubila svými prodejními výsledky za třetí letošní kvartál. A slavit nemohla, výsledky zaostaly i za sníženými očekáváními analytiků. Ten pravý problém pro Teslu je ale nakonec jinde - může jí být celkem ukradené, jestli za kvartál prodá 410 nebo 450 tisíc aut, stěží si ale může nevšímat bleskového rozmachu čínské automobilky BYD. Ta si skutečně začíná plnit sen, jak má ostatně vepsáno do svého názvu (BYD znamená Build Your Dreams), a ve třetím letošním čtvrtletí se jen těsně nestala elektrickým králem světa.

BYD dle dosavadních informací během července, srpna a září dodal zákazníkům 431 603 nových aut, zatímco Tesla má za stejné období na kontě 435 059 registrací. Rozdíl mezi oběma značkami tedy činí jen 3 456 aut, ovšem pouze ve chvíli, kdy se zaměříme jen na ryzí elektromobily. Vedle nich ovšem BYD nabízí také hybridní vozy, přičemž spolu s nimi jeho odbyt na třetí letošní kvartál stoupá na 824 001 nových aut. To značku staví na trůn elektrifikovaného pohonu, přičemž dle analytiků se ještě do konce roku Číňané dočkají korunovace i na poli ryze bateriovém. To bude teprve zlom.

Když se zadíváme na vývoj obou automobilek z posledních dvou let, nezbývá nic jiného, než suše polknout. Za první kvartál loňského roku totiž BYD prodal jen 143 223 elektromobilů, zatímco Tesla jich měla na kontě 310 048. V rámci prvních tří měsíců letošního roku z toho již na straně čínské bylo 264 647 registrací, na straně americké pak 422 875. Se druhým čtvrtletím je pak spojeno 352 145 a 466 140 prodaných vozů, i přes značný růst Tesly se tedy Číňanům dařilo náskok postupně snižovat a nyní i téměř zcela eliminovat.

Z čísel je navíc patrné, že Tesla vůbec poprvé po 18 měsících nepřekonala prodejní výsledky z předchozího kvartálu. Za tím stojí částečné či úplné odstávky, na které docházelo v továrnách. V důsledku toho mělo být vyrobeno o zhruba 30 tisíc aut méně, zákazníky pro ně ale Tesla stejně neměla, místo toho redukovala přebujelé skladové zásoby. Ovšem i kdyby měla, Číňanům by se již tolik nevzdálila a nejspíše by ani nepřekonala rekord z druhého čtvrtletí.

Jinak nicméně důvod slavit skutečně má hlavně BYD, který se stává elektrickým lídrem napříč celou Jihovýchodní Asií. Jeho model Atto 3 má totiž na kontě 26 procent veškerých registrací bateriových vozů v této lokalitě. Automobilka přitom neboduje jen ve své domovině, ale rovněž v Thajsku, které je pro ni největším exportním trhem. Atto 3 zde přitom nabízí za polovinu ceny základní Tesly Model 3, ve výhledu je navíc díky stavbě místní továrny další zlevňování.

Další podniky mají vzniknout také v Uzbekistánu či Brazílii. „Právě to bude klíčový faktor růstu, neboť v příštím roce hodlá BYD navýšit svou globální přítomnost a prodat daleko více elektrických aut,“ dodává analytička Bloombergu Joanne Chen. Ve finále bychom se tedy vlastně neměli ptát, kdy se čínská automobilka stane elektrickým králem, ale kdy se začne prát o další místa mezi největšími globálními výrobci.

Atto 3 je bestsellerem čínské automobilky, přičemž oproti takové Tesle Model 3 se prodává zhruba za polovinu. Značka navíc staví nové továrny v dalších zemích, aby mohla po stránce cenové zamířit ještě níž. Foto: BYD

Zdroje: BYD, Tesla, Bloomberg

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.