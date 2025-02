Čínské auto, které vypadá i pojede jako Ferrari, ale stát bude jako Škoda, odhalilo část svých technických parametrů před 6 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto má vážně čím zaujmout. Po analogii Porsche se čínský technologický gigant vytasil i s vlastní analogií Ferrari a výsledkem znovu není nic směšného. Při pohledu na avizovanou cenu rozhodně ne.

Pokud bychom měli zvolit nováčka loňského roku, velmi pravděpodobně by daný titul šel za čínskou společností Xiaomi. Ta byla známa jako výrobce mobilních telefonů, v posledních měsících je ale velmi úspěšná i na poli automobilovém. Její prvotina, elektrický sedan SU7, totiž přinejmenším na domácím trhu bral bank. Mimo jiné proto, že vypadá a jede jako Porsche Taycan, ovšem klientelu přijde na podobné peníze, které dáte za trochu lépe vybavenou Škodu Octavia.

S jídlem ale roste chuť, a a tak v závěru loňského roku začali Číňané vytahovat svůj druhý vůz, a sice elektrické SUV YU7. To pro změnu připomíná Ferrari Purosangue, přičemž se dá předpokládat, že na stejné úrovni bude i jízdní dynamika, přinejmenším u variant osazených dvěma elektromotory. Na kompletní data si musíme ještě chvíli počkat, skrze čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií se ale dostaly ven aspoň dílčí parametry.

Je z nich evidentní, že Xiaomi nadělá těžkou hlavu také Tesle, která nedávno právě v Číně představila inovovaný Model Y. Ten by jako zadokolka měl dle místního cyklu CLTC zvládnout na jeden zátah 593 kilometrů, zatímco v případě čtyřkolky s větším paketem baterií byl dojezd vyčíslen na 719 km. Realita pochopitelně bude nižší, to však nyní nechme stranou. Danou metodiku totiž užívá i Xiaomi, které je o trochu dál.

Zatím nebylo upřesněno, jaké baterie YU7 dostane, ovšem v nabídce budou tři verze, které mají zvládnout ujet 670, 750 a 760 km. To stojí za pozornost i proto, že čínské SUV je větší než to americké, neboť na délku mu naměříme 4 999 milimetrů vůči 4 797 mm Modelu Y, zatímco v rámci rozvoru nabízí 3 000 mm vůči 2 890 mm. Zejména na zadních sedadlech tedy Xiaomi bude nabízet víc prostoru než Tesla.

To vše má nicméně klientelu přijít na méně peněz, auto má s cenou startovat okolo 250 tisíc yuanů, což je zhruba 830 tisíc korun, zatímco Model Y je k mání od 263 500 CNY (875 tisíc Kč). Xiaomi tak sice má náskok jen velmi malý, ovšem i takový může být podstatný ve chvíli, kdy čínská klientela stále více slyší na domácí produkty. Xiaomi se ostatně zatím hodlá soustředit pouze na tento trh, byť expanzi do zahraničí v plánu má. Předcházet jí ovšem bude testování chutí publika, pročež má nejprve do vybraných zemích zamířit pár exemplářů, než bude rozhodnuto o plnohodnotném zahájení prodejů.

YU7 chce zabodovat nejen vzhledem, ale i technickými parametry. Dojezd již známe, data týkající se výkonu budou téměř jistě odpovídat sedanu SU7. Na dynamické parametry bude třeba ještě chvíli vyčkat.

